SMT profonde pour la dépression résistante : Neuroperforma lance le protocole intensif SWIFT au Canada

Approuvé par la FDA et Santé Canada depuis 2013 (BrainsWay), ce protocole de SMT profonde offre une option intensive à la dépression résistante.

Avec 87,5 % de taux de réponse, le protocole SWIFT est une avancée majeure. Notre mission est de rendre la SMT profonde accessible face à la dépression résistante.” — Rock Therrien, président des cliniques Neuroperforma

MONTREAL, QC, CANADA, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- L’une des premières au Canada à offrir la stimulation magnétique transcrânienne profonde (SMT profonde) Neuroperforma annonce le lancement d’une offre intégrant le protocole intensif SWIFT approuvé par la FDA (appareil approuvé par Santé Canada depuis 2013). Cette avancée permet d’améliorer l’accès à une solution innovante pour les personnes souffrant de dépression résistante aux traitements traditionnels.La dépression majeure résistante à la médication demeure un enjeu important en santé mentale. Plusieurs personnes ne répondent pas adéquatement aux antidépresseurs ou souhaitent explorer des approches alternatives non médicamenteuses. Dans ce contexte, les neurotechnologies comme la SMT profonde représentent une avenue de plus en plus reconnue.QU’EST-CE QUE LA SMT PROFONDE (DEEP TMS)?La stimulation magnétique transcrânienne profonde (SMT profonde), aussi appelée Deep TMS, est une approche non invasive qui utilise des champs magnétiques pour stimuler les zones du cerveau associées à la régulation de l’humeur.Contrairement à la SMT standard, la SMT profonde permet d’atteindre des régions cérébrales plus profondes, ce qui en fait une option particulièrement pertinente pour les cas de dépression résistante. Cette technologie ne nécessite ni anesthésie, ni médication, et s’intègre dans un protocole structuré en clinique.La SMT profonde est utilisée comme option pour les personnes atteintes de dépression majeure résistante à la médication, c’est-à-dire lorsque les traitements conventionnels n’apportent pas les résultats souhaités.Elle peut également être envisagée par les personnes qui :- souhaitent réduire leur dépendance à la médication- recherchent une approche non invasive- désirent une solution encadrée et basée sur les neurosciencesSMT PROFONDE ET PROTOCOLE INTENSIF SWIFT SUR 10 VISITES EN CLINIQUE (NEUROPERFORMA)Neuroperforma propose une approche avancée en stimulation magnétique transcrânienne profonde (SMT profonde), combinée au protocole intensif SWIFT, approuvé par la FDA en septembre 2025 (l’appareil BrainsWay Deep TMS est approuvé par Santé Canada depuis 2013).La SMT profonde utilise un casque breveté de type H-Coil, permettant de stimuler des régions plus profondes et plus étendues du cerveau, notamment celles impliquées dans la régulation de l’humeur. Cette technologie se distingue des approches traditionnelles par sa capacité à agir sur des réseaux neuronaux plus larges.Intégré à cette technologie, le protocole intensif SWIFT permet de concentrer le traitement sur une période de 6 demies-journées suivi d’une visite par semaine pendant 4 semaines, offrant une alternative rapide et structurée aux protocoles conventionnels.DES RÉSULTATS OBSERVÉS SIGNIFICATIFSLes données associées au protocole SWIFT démontrent des résultats prometteurs, notamment dans les cas de dépression majeure résistante à la médication :Taux de réponse : 87,5 %Taux de rémission : 78 %Les résultats peuvent varier selon les individus.Ces résultats positionnent la SMT profonde avec protocole SWIFT comme une option avancée pour les personnes n’ayant pas obtenu les résultats souhaités avec les approches traditionnelles.UNE SOLUTION RAPIDE, NON INVASIVE ET ENCADRÉE DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVÉLa stimulation magnétique transcrânienne profonde (SMT profonde) est une approche non invasive, sans anesthésie, qui s’inscrit dans un cadre clinique structuré et rigoureux.Combinée au protocole intensif SWIFT, cette approche permet :- un accès rapide au service, avec un début de traitement généralement possible dans un délai d’environ 2 semaines suivant l’évaluation- un traitement concentré sur quelques jours, favorisant une prise en charge rapide- un encadrement complet par une équipe spécialisée, assurant un suivi structuré et personnalisé- une expérience client qualité supérieure, dans un cadre calme, professionnel et dédié au mieux-êtreCette combinaison unique de rapidité, encadrement et qualité de service positionne la SMT profonde avec protocole SWIFT comme une solution avancée pour les personnes vivant avec une dépression majeure résistante et souhaitant accéder rapidement à une approche encadrée et innovante.TECHNOLOGIE BRAINSWAY : UNE RÉFÉRENCE MONDIALE EN DEEP TMSNeuroperforma utilise la technologie développée par BrainsWay, reconnue à l’international pour la stimulation magnétique transcrânienne profonde et approuvée par Santé Canada depuis 2013. Cette technologie permet une stimulation plus étendue et ciblée des réseaux neuronaux impliqués dans la dépression, comparativement aux approches plus conventionnelles.À PROPOS DE NEUROPERFORMANeuroperforma est un réseau de cliniques spécialisées en neurotechnologies, offrant notamment la stimulation magnétique transcrânienne profonde (SMT profonde) et le neurofeedback. L’organisation se distingue par son approche scientifique, son encadrement clinique et son objectif de rendre accessibles les innovations en neurosciences.Pour en apprendre davantage sur la SMT profonde et le protocole intensif SWIFT, visitez

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