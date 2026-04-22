Dati Geotab: flotte europee più resilienti grazie alla fiducia nell’elettrificazione e all’intelligenza predittiva
Il report riconosce l’Europa come punto di riferimento globale per la operatività degli EV, evidenziando maggiore sicurezza e ruolo centrale dell'AI.ROME, ITALY, April 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, ha presentato il nuovo Report sul trasporto commerciale 2026: “Al bivio tra resilienza e reinvenzione”. Sulla base di un’elevata quantità di dati anonimi su quasi 6 milioni di veicoli connessi e 100 miliardi di data point giornalieri, il report individua un punto di svolta per il settore delle flotte a livello globale. I risultati rivelano che gli operatori europei stanno già rispondendo a sfide quali forte inflazione, tassi di interesse elevati e cicli di vita dei veicoli sempre più lunghi.
L’analisi 2026 individua un momento decisivo per il settore. Se l’efficienza operativa rimane una priorità, la resilienza (ovvero la capacità di assorbire gli shock di mercato senza indebolirsi) emerge come la principale strategia di sopravvivenza. In Europa, questa si sta costruendo su basi solide, dalla fiducia nell’elettrificazione al miglioramento dei risultati in termini di sicurezza, fino all’adozione dell’intelligenza predittiva.
“Le flotte europee stanno dimostrando, rispetto a qualsiasi altra regione nel mondo, che la resilienza non implica solo riuscire a superare i momenti più critici, ma operare con un livello di fiducia maggiore”, ha dichiarato Franco Viganò, Associate Vice President EMEA di Geotab. “I nostri dati mostrano che gli operatori europei non si limitano ad acquistare veicoli elettrici, ma li utilizzano in modo consapevole, ricaricandoli in modo più intelligente, sfruttando maggiormente la capacità della batteria e ottenendo così un ritorno sull’investimento più rapido. Questa maturità operativa, unita a significativi miglioramenti in termini di sicurezza, è ciò che posiziona l’Europa come punto di riferimento globale”.
Europa: la “doppia potenza” dei veicoli elettrici
La transizione verso i veicoli elettrici ha seguito ritmi di adozione differenti a seconda delle regioni, con l’Europa leader su entrambi i fronti. I veicoli elettrici rappresentano fino all’8% di tutti i veicoli connessi di Geotab nell’Unione Europea, contro appena l’1,6% negli Stati Uniti. Ancora più significativo è il fatto che l’Unione Europea abbia registrato un aumento del 146,2% nel numero di nuove attivazioni di veicoli elettrici, il più alto a livello globale. L’Europa non sta solo incrementando il numero di veicoli elettrici, ma sta anche accelerando il ritmo con cui li introduce. Oggi, circa 1 su 5 dei nuovi veicoli che entrano a far parte della piattaforma Geotab in Europa è elettrico.
Maturità operativa: fiducia nelle batterie
Oltre alla fase di adozione, le flotte europee dimostrano una fiducia decisamente superiore nell'operatività quotidiana dei veicoli elettrici. L'analisi dei livelli di utilizzo della batteria (DoD) — ovvero la quota di capacità consumata in un giorno — evidenzia un netto divario di consapevolezza:
- Le flotte europee utilizzano in media il 48% di capacità della batteria ogni giorno, rispetto a solo il 36% negli Stati Uniti.
- Gli operatori europei ricorrono di frequente alla ricarica durante il turno, andando oltre il 100% dell’autonomia giornaliera disponibile.
- Il 55% dei veicoli elettrici in Europa viene ricaricato solo dopo che la batteria scende sotto il 50%, mentre in Nord America questo accade solo con il 35% dei veicoli (un dato che indica meno comportamenti legati “all’ansia da ricarica”).
Sfruttando gli approfondimenti analitici basati sui dati per verificare lo stato di salute della batteria, i fleet manager possono passare da programmi di sostituzione fissi a una gestione basata sulle condizioni effettive, riducendo così il costo totale per chilometro sull’intero ciclo di vita del veicolo.
Sicurezza: progressi misurabili in tutto il continente
Il report conferma progressi significativi in termini di sicurezza stradale in tutta Europa. Tra il 2024 e il 2025, i tassi di collisione in Europa sono diminuiti del 12,7%, trainati dall’eccellente risultato del Regno Unito che ha registrato una riduzione pari al 21,6% (la più alta in Europa) e da un miglioramento del 9,1% in Spagna. A livello globale, gli utenti attivi che fanno uso delle soluzioni di sicurezza di Geotab registrano il 28,7% di collisioni in meno rispetto a chi non le utilizza.
Tuttavia, il rischio rimane altamente concentrato. Il 10% dei conducenti più a rischio è responsabile di 1 collisione su 5 ed è 7,4 volte più probabile che causi un incidente rispetto ai conducenti più prudenti. Gravi eccessi di velocità, come superare i limiti di oltre il 20%, provocano una probabilità di collisione in soli cinque secondi 7 volte maggiore, evidenziando come introdurre programmi di coaching in cabina in tempo reale sia più necessario rispetto all’analisi degli eventi a posteriori.
Questi risultati rispecchiano quanto emerso dal sondaggio paneuropeo condotto da Geotab, secondo cui il 95% dei conducenti di veicoli commerciali ha dichiarato che il rischio di incidenti è aumentato negli ultimi cinque anni, mentre il 69% si è detto favorevole all’adozione di nuove tecnologie in cabina per migliorare le prestazioni.
“Il settore sta affrontando forti pressioni economiche, ma i dati mostrano che le flotte stanno rispondendo con un’adattabilità straordinaria”, ha dichiarato Mike Branch, Vice President of Data and Analytics di Geotab. “Che si tratti di utilizzare l’AI predittiva per individuare eventuali problemi di manutenzione prima che si verifichino o sviluppare la fiducia necessaria per sfruttare pienamente gli asset elettrici, le flotte più resilienti sono quelle che considerano i dati come la principale difesa contro la volatilità”.
L’AI permette di passare dai report alla strategia
L’intelligenza artificiale generativa sta ridefinendo la gestione delle flotte in tutta Europa, accompagnando gli utenti nel passaggio da semplici attività di reportistica amministrativa verso un vero e proprio processo decisionale strategico. I dati di Geotab Ace, l’assistente basato sull’AI generativa di Geotab, mostrano che il 65% delle query si concentra sulle performance dei veicoli e sull’efficienza dei consumi. Ancora più significativo è che gli utenti stiano passando da una fase di discovery di base (“Cosa puoi fare?”) a vere e proprie conversazioni, ponendo domande complesse e articolate per risolvere problemi operativi specifici in tempo reale.
Informazioni sul report
Il report sul trasporto commerciale 2026 si basa sulle principali tendenze osservate nel corso del 2024 e del 2025, supportate da studi storici che risalgono fino al 2021. I dati europei si riferiscono a Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito.
Elisa Bortolozzo
Hotwire per Geotab
GeotabIT@hotwireglobal.com
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