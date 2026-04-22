Geotab-Report zeigt: Dank E-Mobilität und Predictive Analytics sind Europas Flotten auf Resilienz-Kurs

Geotab Bericht zum gewerblichen Transport - DE

Flotten verzeichnen 146 Prozent EV-Wachstum und 12,7 Prozent weniger Kollisionen

AACHEN, GERMANY, April 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Inflation, steigende Zinsen und alternde Fahrzeuge: Weltweit stehen Flottenmanager vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Neue Daten zeigen: Europäische Betreiber reagieren darauf besonders proaktiv. Um die Widerstandsfähigkeit gegen wirtschaftliche Schwankungen zu stärken, setzen sie zunehmend auf Elektromobilität und datenbasierte Entscheidungen. Das zeigt der neue Bericht zum gewerblichen Transport 2026: " Am Scheideweg von Krisenfestigkeit und Neuerfindung " von Geotab, Anbieter vernetzter Transportlösungen. Im Report analysiert das Unternehmen aktuelle Branchentrends auf Basis anonymisierter Datensets von fast 6 Millionen vernetzten Fahrzeugen und rund 100 Milliarden täglich verarbeiteten Datenpunkten.Der Bericht macht deutlich, dass operative Effizienz für die Branche weiterhin Priorität hat. Gleichzeitig wird Resilienz – die Fähigkeit, Marktschwankungen abzufedern, ohne an Leistung zu verlieren – zum wichtigsten Erfolgsfaktor. In Europa stützen sich Flotten dabei auf drei Säulen: Vertrauen in Elektrofahrzeuge, messbare und verbesserte Sicherheitsstandards und den Einsatz vorausschauender Analysen.„Europäische Flotten zeigen, dass Resilienz nicht nur darin besteht, große Krisen zu bewältigen – sie agieren selbstbewusster als jede andere Region weltweit“, so Edward Kulperger, Senior Vice President EMEA bei Geotab. „Unsere Daten belegen: Europäische Betreiber vertrauen ihren E-Fahrzeugen, nutzen die Batteriekapazität effizient, laden gezielt und machen schneller Profit. Diese operative Reife in Kombination mit deutlichen Sicherheitsgewinnen macht Europa zum globalen Maßstab.“Europa – das Powerhouse der ElektromobilitätDie Umstellung auf E-Fahrzeuge verläuft regional unterschiedlich schnell – mit Europa an der Spitze. In der EU sind bereits 8,0 Prozent aller mit Geotab vernetzten Fahrzeuge elektrisch, verglichen mit 1,6 Prozent in den USA. Bemerkenswert ist zudem: Die Zahl neuer EV-Registrierungen in der EU stieg von 2024 auf 2025 um 146,2 Prozent und verzeichnet damit weltweit das stärkste Wachstum. Anders ausgedrückt: Rund jedes fünfte Fahrzeug auf der Geotab-Plattform, das in Europa neu zugelassen wird, ist inzwischen elektrisch.Auch im Alltag zeigen europäische Flotten mehr Vertrauen in ihre E-Fahrzeuge. Eine Analyse des täglich genutzten Anteils der Batteriekapazität verdeutlicht:- Europäische Flottenbetreiber nutzen durchschnittlich 48 Prozent der Batteriekapazität täglich im Vergleich zu nur 36 Prozent in den USA.- Europäische Manager setzen häufiger auf das Aufladen während der Schicht, um eine Nutzung über die tägliche Reichweite hinaus zu ermöglichen.- 55 Prozent der europäischen E-Fahrzeuge werden erst geladen, wenn der Batteriestand unter 50 Prozent fällt. In Nordamerika sind es lediglich 35 Prozent, was auf ein deutlich geringeres Maß an sogenanntem „Panik‑Laden“ hindeutet.Sicherheit: Messbare FortschritteLaut des Berichts hat sich die Verkehrssicherheit in ganz Europa deutlich verbessert: Zwischen 2024 und 2025 sank die Kollisionsrate um 12,7 Prozent. Dabei erzielte das Vereinigte Königreich mit 21,6 Prozent die beste Reduktionsrate und Spanien mit 9,1 Prozent die niedrigste. Weltweit verzeichnen Nutzer der Geotab-Sicherheitslösungen 28,7 Prozent weniger Unfälle als Nicht-Nutzer.Dennoch bleibt das Risiko bestehen: Die risikoreichsten 10 Prozent der Fahrer verursachen ein Fünftel aller Unfälle und haben ein 7,4-fach höheres Unfall-Risiko als die sichersten Fahrer. Besonders gravierend wirkt sich ein starkes Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung darauf aus: Wird das Tempolimit um mehr als 20 Prozent überschritten, steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit innerhalb von nur fünf Sekunden um das Siebenfache. Das macht deutlich: Flotten sollten verstärkt auf Echtzeit-Coaching im Fahrzeug setzen statt nur auf rückblickende Analysen.KI verändert das FlottenmanagementGenerative KI verlagert die Tätigkeiten im Flottenmanagement von rein administrativen Aufgaben hin zu strategischen Entscheidungen. Daten des KI-Assistenten Geotab Ace zeigen, dass sich 65 Prozent der KI-Anfragen inzwischen auf Fahrzeugleistung und Kraftstoffeffizienz konzentrieren. Nutzer gehen dabei über einfache Abfragen hinaus und werden zu interaktiven Gesprächspartnern, die komplexe, mehrstufige Probleme in Echtzeit lösen.„Die Branche erfährt derzeit enormen wirtschaftlichen Druck, aber Flotten reagieren äußerst anpassungsfähig“, so Mike Branch, Vice President Data & Analytics bei Geotab. „Ob vorausschauende KI, die Wartungsausfälle vorhersagt, oder der gezielte Einsatz von E-Fahrzeugen – die widerstandsfähigsten Flotten nutzen Daten als wichtigsten Schutz gegen Volatilität.“Für nähere Informationen können Sie sich hier den vollständigen Bericht herunterladen Über den ReportDer State of Commercial Transportation 2026 Report basiert auf Trends aus 2024 und 2025 sowie Langzeitstudien seit 2021. Europäische Daten beziehen sich auf Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich.###Über GeotabGeotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als 5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen. Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de , folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unseren Blog.GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Warenzeichen von Geotab Inc. in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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