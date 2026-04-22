Nudie Jeans s’attaque à la fast fashion avec l’ouverture d’un store dans le Marais le 23 avril

Devanture du nouveau store Nudie Jeans à Paris dans le Marais, avec vitrines graphiques et espace visible à l’intérieur. Deux paires de dry denim, en train de prendre vie. Le denim brut ne reste jamais neuf bien longtemps.

Un store dans le Marais avec réparations gratuites à vie, denim biologique et un modèle

Paris, et le Marais en particulier, nous semble être l’endroit idéal pour challenger la fast fashion. Les gens ici se soucient vraiment de ce qu’ils portent et de combien de temps ça dure” — Joakim Levin, cofondateur de Nudie Jeans.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, April 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que le débat autour de la fast fashion s’intensifie, Nudie Jeans ouvre demain, le 23 avril à 10h, un nouveau store dans le Marais, à Paris. La marque suédoise y propose une alternative claire : des jeans conçus pour durer, être réparés et portés pendant des années.Dans ce nouvel espace, chaque jean Nudie Jeans peut être réparé gratuitement à vie. Un service intégré au modèle de la marque, qui remet en question les cycles de consommation rapides et l’idée de vêtements jetables.« Paris, et le Marais en particulier, nous semble être l’endroit idéal pour challenger la fast fashion. Les gens ici se soucient vraiment de ce qu’ils portent et de combien de temps ça dure », déclare Joakim Levin, cofondateur de Nudie Jeans.Situé au 19 Rue du Pont aux Choux, le store prend place dans un bâtiment datant des années 1500. Sur une surface d’environ 45 m², l’espace a été pensé comme un lieu où l’on a envie de rester, pas seulement d’acheter, avec l’ambition d’y accueillir des ateliers, des sessions live et des moments de communauté.Fondée à Göteborg en 2001, la marque s’appuie sur le denim en coton biologique et une transparence sur l’ensemble de sa chaîne de production. Aujourd’hui, plus de 65 000 réparations sont réalisées chaque année dans ses stores à travers le monde.Le store propose les collections principales, une sélection de jeans Re-use , ainsi que des services de réparation et d’entretien. Pensé comme un lieu ouvert, il accueillera également des initiatives culturelles et des rencontres locales.Dans un contexte où la France cherche à encadrer davantage les pratiques de la fast fashion, l’arrivée de Nudie Jeans à Paris souligne l’intérêt croissant pour des modèles plus durables et circulaires.Pour célébrer l’ouverture, le public est invité à passer en boutique tout au long de la journée, ainsi qu’à un apéro entre 17h et 19h.Adresse :19 Rue du Pont aux Choux, 75003 ParisHoraires d’ouverture :À partir du 23 avril, 10hÀ propos de Nudie Jeans :Nudie Jeans est une marque de denim suédoise fondée en 2001, reconnue pour son engagement en faveur du coton biologique, de la transparence et de la circularité. Tous les jeans sont proposés avec des réparations gratuites à vie , encourageant une utilisation prolongée et une approche plus responsable de la mode.

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