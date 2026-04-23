PESQUISA DA USP: Tratamento Precoce de Ceratocone Pode Evitar Quase 1.000 Transplantes a Cada 10.000 Casos no SUS
Crosslinking no SUS poupa recursos públicos e evita o sofrimento do transplante. Ph.D. da USP prova que prevenir a cegueira é mais barato que tratar o dano.
O estudo, conduzido pelo Dr. Lucca Ortolan Hansen (Ph.D. pela USP), utilizou modelos de microssimulação para provar que a intervenção precoce evita 968 transplantes de córnea a cada 10.000 olhos tratados. Publicada no IJERPH (International Journal of Environmental Research and Public Health), a pesquisa demonstra que o investimento em Crosslinking no SUS se paga integralmente através da redução drástica na necessidade de transplantes e procedimentos de alta complexidade.
A "Epidemia Oculta" e os Sinais de Alerta
Além do estudo de custo-efetividade, uma revisão sistemática da literatura sobre Ceratocone Pediátrico, também publicada pelo Dr. Lucca Ortolan na revista International Ophthalmology, acende um alerta sobre a prevalência da doença. Em certas regiões do mundo, o índice chega a quase 5,0% entre jovens; no Brasil, estima-se que a prevalência seja de aproximadamente 1,1% — atingindo uma em cada 100 pessoas.
Muitas vezes, a doença progride silenciosamente. Os sintomas incluem a troca frequente do grau de óculos (especialmente o aumento súbito do astigmatismo), visão embaçada e sensibilidade à luz. Especialistas apontam que o aumento da exposição às telas tem levado pacientes a coçarem mais os olhos, um hábito crônico que eleva o risco de deformação e enfraquecimento da córnea.
"O ceratocone na juventude é agressivo. Identificar esses sinais precocemente é vital, pois o Crosslinking atua como o pilar que sustenta a córnea e evita o desfecho cirúrgico invasivo," afirma o Dr. Lucca. "O Crosslinking no SUS evita transplantes e poupa recursos, mas a falta de priorização dificulta o acesso. Prevenir a cegueira é mais humano e barato que tratar o dano!"
Sobre a Ortolan Oftalmologia
Fundada pelo Dr. Lucca Ortolan Hansen (CRM-SP 177.002 / RQE 86.155), a Ortolan Oftalmologia é um centro de referência em São Paulo que une o rigor acadêmico da USP à tecnologia de ponta. Localizada em Pinheiros (Edifício Ahead), a clínica destaca-se por um corpo clínico 100% formado pela Universidade de São Paulo (USP), cobrindo subespecialidades como retina, glaucoma, estrabismo, oftalmopediatria e transplantes.
A instituição dispõe de tecnologia diagnóstica de última geração, incluindo a tomografia de coerência óptica com avaliação do mapa epitelial, permitindo a identificação da doença em estágios subclínicos.
