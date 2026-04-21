El Gobernador Newsom reconoce a las víctimas de delitos durante la Semana Nacional de los Derechos para las Víctimas del Crimen

Rindiendo homenaje a las víctimas y sobrevivientes

California ha construido el sistema de apoyo a víctimas más integral del país — combinando servicios directos con inversiones sostenidas en seguridad pública.

Esta semana, California se une con comunidades en todo el país para reconocer la Semana Nacional de los Derechos para las Víctimas del Crimen — un momento para reconocer a los sobrevivientes, honrar a quienes perdieron la vida por la violencia y renovar el compromiso con la justicia y la sanación. California estableció el primer programa de compensación para víctimas en la nación en 1965, un programa que desde entonces ha brindado más de $2.8 mil millones para asistir a víctimas de delitos violentos.

Desde el 2019, California ha invertido en esfuerzos de seguridad pública, incluyendo servicios para víctimas. California cuenta con programas e iniciativas dedicados a apoyar a las víctimas del crimen, incluyendo garantizar el acceso a centros de atención para víctimas de violación, centros de recuperacion de trauma, recursos para la violencia domestica, profesionales capacitados en defensa de víctimas, vivienda segura, asistencia a testigos de delitos, mayores servicios de ciencias forenses y servicios legales para familias, entre otrosrecursos.

Desde el 1988, la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes (OVSRS) del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) ha brindado servicios integrales para víctimas. Bajo la Ley de Marsy – la Ley de Derechos de las Víctimas aprobada por los votantes de California en 2008 – la oficina protege los derechos de víctimas y sobrevivientes, y el respeto. En 2025, la oficina se comunicó con más de 40,000 víctimas y familiares, ayudándoles a ejercer sus derechos, incluyendo notificaciones de casos, participación en audiencia de libertad condicional, cobro de restitución y acceso a servicios. La oficina registró más de $17.1 millones en restitución directa y apoyó a miles de sobrevivientes que compartieron sus historias en audiencias de competencia para libertad condicional. El Gobernador alienta a testigos, sobrevivientes, y víctimas a registrarse con la oficina – un proceso confidencial y sencillo que garantiza que reciban información sobre sus casos, así como el apoyo necesario para hacer oír sus voces.