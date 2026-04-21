OncoDynamics se expande a México con un centro de diagnóstico e I+D en oncología en Querétaro

Oncodynamics Querétaro, México. Maxwerk Health

El nuevo centro combinará diagnóstico molecular, Inteligencia Artificial e I+D para mejorar la medicina personalizada en oncología en México.

OncoDynamics apuesta por acercar la oncología de precisión a más pacientes mediante tecnología avanzada e investigación aplicada” — OncoDynamics

MEXICO, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- OncoDynamics , empresa del grupo Maxwerk Health, impulsa su expansión internacional con la apertura de un nuevo laboratorio de diagnóstico molecular en Querétaro (México), que combinará servicios clínicos avanzados con actividades de investigación y desarrollo en biotecnología aplicada al cáncer.La compañía, con presencia en Alemania, Estados Unidos y España, refuerza así su apuesta por la medicina personalizada en oncología , con el objetivo de apoyar a los oncólogos en la toma de decisiones clínicas mediante el uso de diagnóstico molecular avanzado y contribuir a mejores resultados para los pacientes.El nuevo centro combinará secuenciación de nueva generación (NGS), análisis funcional de tejidos tumorales (ex vivo), detección de mutaciones e Inteligencia Artificial para ir más allá del perfil genético del cáncer y comprender cómo se comporta en cada paciente, facilitando decisiones terapéuticas más precisas y personalizadas.Esta aproximación permite no solo identificar alteraciones genéticas, sino también analizar la respuesta funcional del tumor, aportando información más completa y accionable para la práctica clínica diaria.Más allá del apoyo al oncólogo, OncoDynamics desarrollará en Querétaro actividades de investigación y desarrollo en biotecnología, así como proyectos de colaboración con hospitales y universidades mexicanas, con el objetivo de avanzar en el conocimiento del cáncer y acelerar la transferencia de innovación a la práctica clínica. El centro de investigación en México colaborará a su vez con los otros núcleos de investigación y desarrollo que tiene Maxwerk Health en Europa.El laboratorio funcionará como centro de referencia para apoyar a los oncólogos en el país: una parte significativa de los análisis se realizará en Querétaro, México, mientras que otros se procesarán en España, reforzando la integración internacional de la compañía y el intercambio de conocimiento entre ambos mercados.Actualmente, OncoDynamics colabora con profesionales de distintos centros médicos a nivel global, integrándose en los procesos diagnósticos existentes. Su misión es reducir la brecha entre la complejidad científica y la práctica clínica diaria, facilitando el acceso a una medicina personalizada más eficiente.A largo plazo, la compañía busca no solo analizar el estado actual del tumor, sino también anticipar su evolución, contribuyendo a una mayor precisión y seguridad en las decisiones terapéuticas y al desarrollo de una oncología cada vez más predictiva.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.