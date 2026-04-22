Dalla letteratura accademica al portafoglio: 20Quant porta in produzione il modello GSY sul rischio di crash settoriale

Sectors that crashed after a run-up 20Quant - The architecture of disciplined investing.

Il GSY completa il livello di rilevamento delle bolle del framework, affiancando il modello LPPLS con un'analisi dei fondamentali settoriali su 40 anni di dati.

MILAN, ITALY, April 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- 20Quant, società di ricerca e advisory finanziaria quantitativa, annuncia il passaggio in produzione del modello GSY, fondato sulla ricerca di Greenwood, Shleifer e You (2018). Il modello risponde alla domanda che nessuna analisi dei prezzi può risolvere da sola: quando un settore ha già registrato un rialzo straordinario, qual è la probabilità che si concluda con un crash?

Il GSY non nasce in isolamento. Si affianca al modello LPPLS già in produzione, che identifica la firma matematica di una bolla attraverso la dinamica dei prezzi. I due modelli operano su piani distinti dello stesso problema: il LPPLS rileva la struttura di una bolla in formazione; il GSY quantifica, attraverso i fondamentali settoriali, la probabilità che quella bolla esploda. Quando entrambi i segnali convergono, il framework dispone di una base sostanzialmente più robusta per calibrare la risposta del portafoglio.

Prima di entrare in produzione, il GSY ha percorso l'intera pipeline di sviluppo 20Quant: studio della letteratura accademica, ricostruzione matematica della formula, sviluppo del codice, test, validazione degli esiti su 127 episodi di run-up settoriale identificati sull'S&P 500 tra il 1986 e il 2025.

Il punto di partenza del modello è un'osservazione controintuitiva: la maggioranza dei settori che raddoppiano di prezzo non crasha. Il valore del GSY non sta nell'identificare il rialzo, ma nel distinguere quelli sostenuti dai fondamentali da quelli guidati dalla speculazione, attraverso l'analisi della composizione aziendale del settore, della crescita dei ricavi rispetto all'apprezzamento dei prezzi, dei comportamenti di emissione azionaria e del contesto di valutazione. È da questa distinzione che nasce il segnale.

Il GSY entra in un framework operativo dal 2008, costruito su otto modelli su quattro livelli che coprono l'intero processo di investimento: identificazione del regime di mercato, posizionamento valutativo, selezione dei titoli, opportunità creditizie. Ogni componente risponde a una domanda che le altre non possono. Il GSY completa il livello che mancava.

Federico Polese, Amministratore Delegato, 20Quant:

"Il modello LPPLS ci dice se la struttura di prezzo assomiglia a una bolla. Il GSY ci dice, dati i fondamentali del settore, quanto è probabile che quel rialzo finisca in crash. Sono domande diverse e richiedono strumenti diversi. Averli entrambi dentro lo stesso framework cambia la qualità della conversazione che puoi fare con un portafoglio."

"Strumenti diversi, domande diverse, un solo processo. È così che 20Quant è costruita: ricerca accademica tradotta in analisi operativa, indipendente, senza conflitti di interesse. Per chi vuole capire il rischio prima che diventi perdita."

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20Quant offre una sessione conoscitiva gratuita per gli investitori che desiderano comprendere le implicazioni del framework per il proprio portafoglio e per il settore in cui operano. Per prenotare: info@20quant.eu | www.20quant.eu/contact

Su 20Quant

20Quant è una società di ricerca e advisory finanziaria quantitativa con sede a Milano, fondata da Federico Polese. Il framework analitico proprietario integra otto modelli su quattro livelli ed è operativo in condizioni di mercato reale dal 2008, con un track record documentato attraverso due crisi globali. Ogni modello segue una pipeline di sviluppo rigorosa: dalla letteratura accademica alla produzione, con parametri versionati e audit trail completo. Serve family office europei, investitori istituzionali e controparti qualificate. Licenza SCF in corso di ottenimento (Italia).

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