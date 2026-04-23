Güork lanza NEVAR™, sistema para optimizar marketing y ventas en PYMEs

Metodología de cinco etapas que estructura negocio, ventas y automatización antes de implementar inteligencia artificial.

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Güork Marketing Company (GMC), firma latinoamericana de consultoría en Lead Management Marketing Automation fundada por César Araico, lanza oficialmente NEVAR™ : una metodología de diagnóstico, diseño e implementación del sistema comercial para pequeñas y medianas empresas. Auditada por Florida Global University y con más de 13 años de desarrollo en campo, NEVAR™ estructura en cinco pilares secuenciales el camino que va desde entender el negocio hasta gobernar su crecimiento con datos e inteligencia artificial.El problema: mucho movimiento, poco avanceLa mayoría de las PYMEs en Latinoamérica opera desde la táctica: publica contenido, cambia agencias, compra herramientas, contrata community managers. Hay actividad constante pero resultados impredecibles. Según datos del propio benchmark de GMC, una empresa promedio en la región compite contra 6.2 opciones que el algoritmo muestra al prospecto junto a su anuncio, y el 76% de los resultados de una PYME provienen de publicidad pagada, no de presencia orgánica. Sin un sistema comercial diseñado, la inversión en marketing se convierte en apuesta, no en estrategia.NEVAR™: cinco pilares, una secuenciaNEVAR™ organiza el proceso comercial completo mediante el cual una empresa entiende su negocio, atrae prospectos, convierte clientes, automatiza su operación y gobierna su crecimiento con datos. La lógica es secuencial: cada etapa construye las bases para la siguiente. Las cinco etapas son:Pilar Nombre FunciónN Negocio Entender la empresa antes de proponer soluciones. Modelo de negocio, diagnóstico del equipo, entrevistas al cliente, benchmarking competitivo.E Embudos Diseñar cómo atraer y mover prospectos. Buyer Persona, Customer Journey, comunicación orgánica y pagada, embudos y mensajes por etapa.V Ventas Estructurar cómo los prospectos se convierten en clientes. Pipeline comercial, atención por temperatura del prospecto, post-venta y SLA marketing-ventas.A Automatización Llevar el sistema a tecnología operativa con IA. CRM con inteligencia artificial, agentes de IA, callbots e integraciones.R Resultados Medir, gobernar y proyectar. KPIs, Lead Plan, proyecciones por escenario, tableros ejecutivos y reuniones de decisión.Estrategia antes que tecnologíaA diferencia de las soluciones que empiezan por la herramienta o la plataforma, NEVAR™ empieza por el diagnóstico del negocio y termina con la medición de resultados. La inteligencia artificial se incorpora en la cuarta etapa, sobre un sistema ya diseñado. En palabras de César Araico, fundador de GMC: "La IA sin NEVAR™ es velocidad sin dirección. NEVAR™ con IA es el sistema que crece solo."Tres líneas de producto, un mismo estándarGMC opera la metodología a través de tres formatos: la Consultoría Comercial NEVAR™, diseñada para empresas que requieren implementación personalizada de su sistema comercial; el Bootcamp Empresarial, un programa intensivo de capacitación para equipos internos; y la Certificación NEVAR™ como Consultor y Estratega Digital, dirigida a profesionales que quieren operar la metodología con sus propios clientes. La certificación está auditada por Florida Global University.Un sistema, no una dependencia"El marketing no vende. Vende el sistema. La IA no vende. Amplifica el sistema. NEVAR™ es el sistema", concluye Araico. La firma busca posicionar NEVAR™ como el estándar operativo para que las PYMEs latinoamericanas dejen de operar desde la intuición y empiecen a gobernar su crecimiento comercial con estructura, datos e inteligencia artificial.Acerca de Güork Marketing CompanyGüork Marketing Company (GMC) es una firma de consultoría en Lead Management y Marketing Automation con sede operativa en Latinoamérica. Fundada por César Araico, autor del libro "Antes de Invertir en Marketing Digital... ¡Haz Esto!" y creador de la metodología NEVAR™, la empresa cuenta con más de 13 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas comerciales para PYMEs. GMC opera a través de tres líneas de producto — Consultoría Comercial NEVAR™, Bootcamp Empresarial y Certificación NEVAR™ — y mantiene alianzas estratégicas con Florida Global University y Clientify.Contacto de prensaCésar Araico — Fundador y Director Generalprensa@guork.com | guork.com

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