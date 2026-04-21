El sur de Florida sigue siendo un destino estratégico para los compradores de inmuebles europeos, según MRMVR

Xavier Doe Kevin Ducros Andres Bustamante Javier Gonzales

A medida que cambian las tendencias en el sector turístico, los inversores europeos siguen mostrando interés en Miami por su potencial de valor a largo plazo.

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- El sur de Florida sigue atrayendo a compradores inmobiliarios europeos que buscan tanto un estilo de vida atractivo como propiedades que generen ingresos, lo que pone de relieve su continuo atractivo para inversores de países como Francia, España y Europa Occidental, según Miami Residences Management & Vacation Rentals ( MRMVR ).Si bien la inversión internacional en el sector inmobiliario estadounidense siempre ha seguido los ciclos económicos generales, las tendencias recientes sugieren que el sur de Florida, en particular Miami y los mercados circundantes, sigue siendo un punto de interés constante para compradores de países como Francia, España y algunas zonas de Europa Occidental.«Por lo que observamos sobre el terreno, los compradores europeos no se plantean Miami como una oportunidad a corto plazo», afirmó Kevin Ducros, cofundador y director ejecutivo de MRMVR. «Existe una visión a más largo plazo, especialmente entre los clientes que buscan equilibrar el uso personal con los ingresos por alquiler. El mercado ofrece esa flexibilidad».Varios factores siguen influyendo en esta tendencia. El turismo durante todo el año en el sur de Florida, su infraestructura consolidada y su accesibilidad internacional lo convierten en una opción práctica para compradores que quizá no residan en Estados Unidos a tiempo completo. Además, la posibilidad de generar ingresos por alquiler a corto plazo a través de plataformas como Airbnb y Booking.com aporta una capa de viabilidad financiera que complementa la propiedad a largo plazo.Al mismo tiempo, los acontecimientos mundiales y las fluctuaciones monetarias también han influido en el comportamiento de los compradores. En los periodos en los que las monedas europeas se fortalecen frente al dólar estadounidense, los compradores extranjeros suelen considerar que el mercado inmobiliario estadounidense resulta relativamente atractivo. Por el contrario, durante los periodos de incertidumbre en los mercados nacionales, los activos con sede en EE. UU. pueden servir como estrategia de diversificación.«La mayoría de los clientes europeos con los que tratamos buscan estabilidad y previsibilidad», afirma Xavier Doe, cofundador y director de operaciones de MRMVR. «Quieren saber cómo evolucionará su propiedad con el tiempo, qué nivel de ocupación pueden esperar y cómo se gestionan las operaciones diarias mientras están en el extranjero».Para muchos de estos compradores, la gestión operativa se convierte en un factor crucial. Gestionar una propiedad a distancia en un mercado con un turismo activo requiere coordinar la comunicación con los huéspedes, el mantenimiento, el cumplimiento normativo y la fijación de precios, algo que el apoyo local puede facilitar de manera eficaz.Aquí es donde la gestión inmobiliaria estructurada para propietarios internacionales desempeña un papel fundamental. Sin una supervisión local, incluso las propiedades bien situadas pueden ofrecer experiencias inconsistentes a los huéspedes o perder oportunidades de ingresos.«La distancia cambia la forma en que los propietarios interactúan con sus inmuebles», afirma Andrés Bustamante, director de operaciones de MRMVR. «Lo que a nivel local puede ser un asunto sencillo, como coordinar una limpieza o gestionar una solicitud de mantenimiento, se vuelve más complejo cuando el propietario se encuentra en otro país. Los sistemas y la asistencia local se vuelven esenciales».El equipo de MRMVR, que cuenta con personal multilingüe para atender a clientes de habla inglesa, española y francesa, ha observado un interés constante por parte de propietarios europeos que dan prioridad a una comunicación clara y a informes estructurados.Más allá de las consideraciones operativas, la dinámica específica del mercado también influye en las decisiones de inversión. El rendimiento a nivel de barrio puede variar significativamente, y los compradores suelen evaluar factores como la proximidad a los distritos comerciales, el acceso a la costa y los factores que impulsan la demanda durante todo el año.Zonas como Brickell, el centro de Miami, Miami Beach y algunas partes de Fort Lauderdale siguen llamando la atención por su combinación de accesibilidad y demanda de alquiler. Naples, en la costa del Golfo de Florida, también ha despertado el interés de compradores que buscan un ritmo de vida diferente sin renunciar al potencial de alquiler estacional.«Cada mercado del sur de Florida se comporta de forma ligeramente diferente», añadió Javier Gonzales, director de servicios al huésped de MRMVR. «Comprender las expectativas de los huéspedes en cada zona ayuda a definir el posicionamiento de una propiedad, desde los detalles del anuncio hasta la gestión de las estancias».A medida que evolucionan los patrones de demanda, tecnologías como las herramientas basadas en la inteligencia artificial proporcionan a los propietarios extranjeros acceso a datos de rendimiento, tendencias de reservas e informes operativos, lo que les ayuda a mantener la visibilidad y el control sin necesidad de estar físicamente presentes.MRMVR ha seguido incorporando herramientas de gestión inmobiliaria basadas en la inteligencia artificial a su flujo de trabajo, lo que permite elaborar informes más coherentes e identificar oportunidades para optimizar la ocupación y la experiencia de los huéspedes.Desde una perspectiva administrativa, la coordinación entre bastidores también desempeña un papel importante a la hora de mantener la coherencia entre múltiples propiedades y ubicaciones.Entre bastidores, la gestión de múltiples propiedades en diferentes ubicaciones requiere una coordinación estructurada y procesos claramente definidos. Desde la programación y la gestión de proveedores hasta la documentación y la elaboración de informes, la coherencia operativa desempeña un papel clave en el mantenimiento de los estándares de servicio, especialmente cuando se trabaja con clientes en diferentes zonas horarias.De cara al futuro, es poco probable que la posición del sur de Florida como destino internacional cambie drásticamente. La inversión continua en infraestructuras, la conectividad global y los próximos eventos internacionales respaldarán el crecimiento actual, lo que hará que Miami y los mercados circundantes resulten atractivos para los compradores extranjeros que evalúan oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos.Para los inversores que estén considerando entrar en el mercado, trabajar con una empresa de gestión inmobiliaria de Miami que conozca tanto el funcionamiento local como las expectativas internacionales puede ayudar a salvar la brecha entre la propiedad y el rendimiento.Acerca de MRMVRMiami Residences Management & Vacation Rentals (MRMVR) es una empresa de gestión inmobiliaria con sede en el sur de Florida especializada en alquileres vacacionales y propiedades de inversión. Fundada en 2017, MRMVR presta apoyo a propietarios nacionales e internacionales con operaciones orientadas al servicio y una transparencia facilitada por la tecnología en Miami y los mercados circundantes, incluidos Fort Lauderdale, Hollywood y Naples. La empresa integra flujos de trabajo de gestión inmobiliaria basados en inteligencia artificial para facilitar la elaboración de informes, la revisión de precios y la optimización del rendimiento.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.