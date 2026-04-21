La Floride reste une destination d'investissement stratégique pour les acheteurs immobiliers européens, selon MRMVR

Kevin Ducros Xavier Doe Javier Gonzales Andres Bustamante

Alors que les habitudes de voyage évoluent, les investisseurs européens continuent de s'intéresser à Miami pour son potentiel de valeur à long terme.

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Le sud de la Floride continue d'attirer les acheteurs immobiliers européens à la recherche à la fois d'un certain art de vivre et d'investissements immobiliers générateurs de revenus, ce qui souligne son attrait constant auprès des investisseurs originaires de pays tels que la France, l'Espagne et l'Europe occidentale, selon Miami Residences Management & Vacation Rentals ( MRMVR ).Si les investissements internationaux dans l'immobilier américain ont toujours suivi les cycles économiques généraux, les tendances récentes suggèrent que le sud de la Floride, en particulier Miami et ses marchés environnants, reste un pôle d'intérêt constant pour les acheteurs originaires de pays tels que la France, l'Espagne et certaines régions d'Europe occidentale.« D’après ce que nous observons sur le terrain, les acheteurs européens ne considèrent pas Miami comme une opportunité à court terme », a déclaré Kevin Ducros, cofondateur et directeur général de MRMVR. « Il y a une vision à plus long terme, en particulier chez les clients qui cherchent à concilier usage personnel et revenus locatifs. Le marché offre cette flexibilité. »Plusieurs facteurs continuent d’influencer cette tendance. Le tourisme tout au long de l’année, les infrastructures bien établies et l’accessibilité internationale du sud de la Floride en font un choix pratique pour les acheteurs qui ne résident pas à plein temps aux États-Unis. De plus, la possibilité de générer des revenus locatifs à court terme via des plateformes telles qu’Airbnb et Booking.com apporte une viabilité financière qui complète la propriété à long terme.Parallèlement, les événements mondiaux et les fluctuations monétaires ont également influencé les comportements d'achat. Lorsque les devises européennes s'apprécient par rapport au dollar américain, les acheteurs étrangers considèrent souvent l'immobilier américain comme relativement attractif. À l'inverse, en période d'incertitude sur les marchés nationaux, les actifs situés aux États-Unis peuvent constituer une stratégie de diversification.« La plupart des clients européens avec lesquels nous travaillons recherchent la stabilité et la prévisibilité », explique Xavier Doe, cofondateur et directeur des opérations de MRMVR. « Ils veulent savoir comment leur bien immobilier va évoluer au fil du temps, quel taux d’occupation ils peuvent espérer et comment la gestion quotidienne est assurée pendant qu’ils sont à l’étranger. »Pour bon nombre de ces acheteurs, la gestion opérationnelle devient cruciale. Gérer un bien à distance sur un marché touristique dynamique nécessite de coordonner la communication avec les clients, l’entretien, la conformité réglementaire et la tarification, ce que l’assistance locale peut faciliter efficacement.C’est là que la gestion immobilière structurée pour les propriétaires internationaux joue un rôle central. Sans supervision locale, même les biens bien situés peuvent offrir une expérience client inégale ou passer à côté d’opportunités de revenus.« La distance modifie la manière dont les propriétaires interagissent avec leur bien immobilier », explique Andres Bustamante, directeur des opérations chez MRMVR. « Ce qui peut sembler être une simple formalité sur place, comme coordonner un nettoyage ou traiter une demande d’entretien, devient plus complexe lorsque le propriétaire se trouve dans un autre pays. Les systèmes et l’assistance locale deviennent alors indispensables. »L’équipe de MRMVR, qui comprend du personnel multilingue au service de clients anglophones, hispanophones et francophones, constate un engagement constant de la part des propriétaires européens qui privilégient une communication claire et des rapports structurés.Au-delà des considérations opérationnelles, les dynamiques propres au marché influencent également les décisions d’investissement. Les performances au niveau des quartiers peuvent varier considérablement, et les acheteurs évaluent souvent des facteurs tels que la proximité des quartiers d’affaires, l’accès au front de mer et les facteurs de demande tout au long de l’année.Des zones telles que Brickell, le centre-ville de Miami, Miami Beach et certaines parties de Fort Lauderdale continuent d’attirer l’attention grâce à leur combinaison d’accessibilité et de demande locative. Naples, sur la côte du golfe de Floride, suscite également l’intérêt d’acheteurs à la recherche d’un rythme de vie différent tout en conservant un potentiel de location saisonnière.« Chaque marché du sud de la Floride se comporte de manière légèrement différente », ajoute Javier Gonzales, responsable des services aux clients chez MRMVR. « Comprendre les attentes des clients dans chaque zone permet de définir le positionnement d'un bien immobilier, depuis les détails de l'annonce jusqu'à la gestion des séjours. »À mesure que les habitudes de la demande évoluent, les technologies telles que les outils basés sur l'IA permettent aux propriétaires étrangers d'accéder à des données de performance, aux tendances de réservation et aux rapports opérationnels, les aidant ainsi à garder une bonne visibilité et à garder le contrôle sans être physiquement présents.MRMVR a continué à intégrer des outils de gestion immobilière basés sur l'IA dans son flux de travail, ce qui permet un reporting plus cohérent et identifie les opportunités d'optimisation du taux d'occupation et de l'expérience client.D'un point de vue administratif, la coordination en coulisses joue également un rôle dans le maintien de la cohérence entre plusieurs propriétés et sites.En coulisses, la gestion de plusieurs propriétés réparties sur différents sites nécessite une coordination structurée et des processus clairement définis. De la planification et de la gestion des prestataires à la documentation et au reporting, la cohérence opérationnelle joue un rôle clé dans le maintien des normes de service, en particulier lorsque l'on travaille avec des clients situés dans des fuseaux horaires différents.À l'avenir, la position du sud de la Floride en tant que destination internationale ne devrait pas changer de manière significative. Les investissements continus dans les infrastructures, la connectivité mondiale et les événements internationaux à venir soutiendront la croissance actuelle, rendant Miami et ses marchés environnants attractifs pour les acheteurs étrangers qui évaluent les opportunités immobilières aux États-Unis.Pour les investisseurs qui envisagent de se lancer sur le marché, faire appel à une société de gestion immobilière de Miami qui maîtrise à la fois les rouages locaux et les attentes internationales peut aider à combler le fossé entre la propriété et la rentabilité.À propos de MRMVRMiami Residences Management & Vacation Rentals (MRMVR) est une société de gestion immobilière basée en Floride du Sud, spécialisée dans la location saisonnière et les biens d'investissement. Fondée en 2017, MRMVR accompagne les propriétaires nationaux et internationaux grâce à des opérations axées sur le service et à une transparence facilitée par la technologie à Miami et sur les marchés environnants, notamment Fort Lauderdale, Hollywood et Naples. L'entreprise intègre des processus de gestion immobilière basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter le reporting, l'analyse des tarifs et l'optimisation des performances.

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