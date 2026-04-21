ServiceStamp: Digitale Scheckheft-Prüfung aus Herstellerdatenbanken

Neuer Online-Dienst liefert Gebrauchtwagenkäufern offizielle Serviceeinträge von über 43 Automarken direkt aus Herstellerdatenbanken – für 14,99 €.

Der Wechsel vom Scheckheft zur digitalen Serviceakte hat viele Käufer ratlos zurückgelassen. Wir bieten eine einfache Möglichkeit, die Herstellerdaten vor dem Kauf einzusehen.” — Simon Brown

BERLIN, GERMANY, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- ServiceStamp, ein britischer Anbieter zur Überprüfung von Fahrzeugdaten, startet ab sofort auch in Deutschland. Unter servicestamp.de erhalten Gebrauchtwagenkäufer, private Verkäufer und Händler direkten Zugang zu offiziellen Serviceeinträgen aus den Datenbanken der Fahrzeughersteller.Während Prüfungen auf offene Finanzierungen, Diebstahl oder Totalschaden beim Gebrauchtwagenkauf längst Standard sind, war die Überprüfung der tatsächlichen Servicehistorie bislang kaum möglich. Käufer mussten sich auf das vorgelegte Scheckheft oder die Aussagen des Verkäufers verlassen – oder direkt beim Vertragshändler nachfragen, was oft mit Aufwand und Verzögerungen verbunden ist.ServiceStamp schließt diese Lücke, indem die Servicedaten direkt aus den Systemen der Fahrzeughersteller (OE-Datenbanken) abgerufen werden – denselben Systemen, auf die auch Vertragshändler zugreifen. Der digitale Bericht wird innerhalb weniger Sekunden bereitgestellt.Das Ende des klassischen ScheckheftsDer deutsche Gebrauchtwagenmarkt hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert: Seit etwa Modelljahr 2012 dokumentieren die meisten Hersteller Wartungs- und Inspektionsarbeiten ausschließlich digital. Das gedruckte Scheckheft, einst das wichtigste Vertrauensdokument beim Gebrauchtwagenkauf, hat dadurch deutlich an Aussagekraft verloren.Gleichzeitig erzielen Fahrzeuge mit lückenloser Servicehistorie nachweislich höhere Wiederverkaufspreise – ein Vorteil, der sich ohne offiziellen Nachweis nur schwer belegen lässt.„Der Wechsel vom Scheckheft zur digitalen Serviceakte hat viele Käufer ratlos zurückgelassen", sagt Simon Brown, Gründer von ServiceStamp. „Wir bieten Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, die vom Hersteller dokumentierten Servicedaten vor dem Kauf einzusehen. Es ist die Prüfung, die im Gebrauchtwagenkauf bisher gefehlt hat."Was ein ServiceStamp-Bericht enthalten kannFür unterstützte Fahrzeuge kann ein Bericht folgende Informationen enthalten: vom Hersteller erfasste Servicedaten und Art der durchgeführten Arbeiten, Kilometerstand bei jedem Werkstattbesuch sowie Details zu Arbeiten, die bei Vertragshändlern durchgeführt wurden.Damit lassen sich Wartungslücken erkennen, Tachostände plausibilisieren und Angaben des Verkäufers mit offiziellen Herstellerdaten abgleichen.Schutz vor manipulierten ServiceeinträgenGefälschte Stempel und nachträglich ergänzte Einträge im Scheckheft sind ein bekanntes Problem im Gebrauchtwagenmarkt. Entsprechende Stempel sind online frei erhältlich, was es Verkäufern ermöglicht, Wartungen vorzutäuschen, die nie stattgefunden haben.Da ServiceStamp die Daten direkt mit den Herstellerdatenbanken abgleicht, lässt sich unabhängig überprüfen, ob die angegebenen Servicearbeiten tatsächlich bei einem Vertragshändler durchgeführt wurden.Für Käufer, Verkäufer und den HandelServiceStamp richtet sich an Gebrauchtwagenkäufer, die die Servicehistorie vor dem Kauf verifizieren möchten, an Privatverkäufer, die ihren Kaufpreis mit nachprüfbaren Unterlagen untermauern wollen, an Händler, die Fahrzeuge bei der Bewertung schnell einordnen müssen, sowie an Fahrzeughalter, die verlorene Serviceunterlagen wiederherstellen möchten.So funktioniert der DienstDie Nutzung erfolgt in drei Schritten: Eingabe der 17-stelligen Fahrgestellnummer (VIN), sichere Bezahlung (14,99 €) und sofortiger Erhalt des digitalen Berichts. Der Dienst deckt über 43 Hersteller ab, darunter Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Opel und Toyota. Die Verfügbarkeit der Daten kann je nach Hersteller und Fahrzeugalter variieren.VerfügbarkeitServiceStamp ist ab sofort unter servicestamp.de verfügbar. Bei technischen Problemen oder nicht unterstützten Fahrzeugen wird der volle Betrag erstattet.Über ServiceStampServiceStamp ist ein Online-Dienst zur Überprüfung der Servicehistorie von Fahrzeugen auf Basis offizieller Herstellerdaten. Die Plattform bietet Zugriff auf herstellerseitig dokumentierte Wartungseinträge von mehr als 43 Automarken – vorwiegend für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bristol, Großbritannien.

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