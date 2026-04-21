CEO de Janus Assurance Re agasaja con 'pizza party' a las niñas del Hogar Escuela Doña Chucha
El evento forma parte del programa benéfico conjunto entre C. Constantin Poindexter Salcedo, Janus Assurance Re y la Carlyle Poindexter Charitable Foundation
El evento se enmarca dentro del programa Apoyo de Doña Chucha, un proyecto conjunto entre C. Constantin Poindexter Salcedo y la empresa Janus Assurance Re, gestionado por la Carlyle Poindexter Charitable Foundation, fundación caritativa que canaliza las iniciativas filantrópicas de la familia Poindexter en beneficio de niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Durante la actividad, el señor Poindexter Salcedo compartió unas palabras con las niñas, el equipo del hogar y los medios presentes:
"Estoy muy, muy comprometido con estas señoritas. Me alegra sobremanera ser papá para muchas de estas niñas que no tienen papá, aunque sea por el día. Cada sonrisa que veo aquí me recuerda por qué hacemos lo que hacemos, y me motiva a seguir apoyando a esta casa y a estas jóvenes que llevan tanta fuerza, belleza y promesa por dentro."
Más allá del evento del día de hoy, el programa Apoyo de Doña Chucha contempla contribuciones sostenidas en áreas como alimentación, educación, salud, bienestar emocional y actividades recreativas para las residentes del hogar. La Carlyle Poindexter Charitable Foundation coordina estos esfuerzos en estrecha colaboración con la dirección del Hogar Escuela, asegurando que el apoyo responda a las necesidades reales de la comunidad beneficiaria.
El Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha es una institución dedicada al cuidado, protección y formación integral de niñas y adolescentes que, por diversas circunstancias, no cuentan con el resguardo de una familia. El hogar ofrece vivienda, alimentación, acompañamiento emocional y acceso a educación formal, promoviendo el desarrollo de cada residente como persona plena y autónoma. Janus Assurance Re es una compañía de seguros que, bajo el liderazgo de su CEO C. Constantin Poindexter Salcedo, mantiene un compromiso activo con la responsabilidad social corporativa y con iniciativas que generan impacto positivo y medible en comunidades vulnerables.
Sharon Marcelino
Janus Assurance Re
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