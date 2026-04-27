Vanessa Vásquez de Lara impulsará un cambio positivo en el ejercicio del derecho en el sur de la Florida.

Vanessa Vasquez de Lara

Vásquez de Lara, de raíces dominicanas, empoderará a los nuevos abogados del sur de Florida con herramientas y motivación para liderar el derecho del futuro.

Busco representar a nuestro distrito comprendiendo los retos de firmas pequeñas y abogados independientes, para llevar finalmente la voz del derecho de familia al nivel estatal.” — Vanessa Vaquez de Lara

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Con más de 20 años de experiencia como abogada de derecho de familia en Miami y una misión clara —ayudar a mejorar la vida de los demás— Vanessa Vásquez de Lara, oriunda de la República Dominicana, es actualmente la única mujer que aspira al 5.º escaño del 11.º Circuito de la Junta de Gobernadores del Colegio de Abogados de Florida, cuya elección tendrá lugar el 7 de abril.﻿Esta junta está compuesta por 52 abogados, y es la encargada de gestionar las normas que rigen el futuro del derecho, en todas sus ramas en el estado. Esas normas afectan a todos los profesionales del derecho, ya sean independientes, o trabajen en un bufete.“Me presento porque nuestro circuito merece un representante que comprenda las realidades de la práctica jurídica moderna —especialmente los retos a los que se enfrentan los abogados que ejercen por cuenta propia y los de bufetes pequeños— y que garantice que la voz de la comunidad del Derecho de Familia esté finalmente representada a nivel estatal”. Indicó Vasquez de Lara, quien además aseguró que muchos colegas desconocen la existencia de este ente gubernamental que rige las normas de los abogados en La Florida.La candidata señaló además que muchos colegas desconocen la existencia de este organismo gubernamental que regula las normas para los abogados en Florida ﻿Según el colegio de Abogados de La Florida, hay 115 mil profesionales del derecho activos, que han manifestado abiertamente no sentirse optimistas con el futuro de su profesión. Según la Encuesta de Opinión de Miembros 2024 del Florida Bar, aproximadamente el 70% de los abogados de Florida cree que la profesión se está volviendo menos deseable, una cifra que asciende al 80% entre los abogados menores de 35 años.Este es uno de los motivos por los que Vanessa, ha decidido postularse y ganar la 5ta silla del 11.º Circuito de la Junta de Gobernadores de La Florida:“He creado uno de los bufetes de derecho de familia más grandes del sur de Florida con un equipo de jóvenes asociados, apostando por las nuevas tecnologías y un entorno de trabajo flexible y solidario. Entiendo los problemas a los que nos enfrentamos: desde lidiar con nuevas normas y leyes, hasta crear guarderías en nuestras oficinas para las nuevas madres de nuestros equipos, pasando por bases de datos de IA de nuestros casos, o desarrollar el negocio con una base de clientes que cada vez desconfía más de las instituciones y la experiencia”. Puntualizó la abogada.﻿“Les pido humildemente su apoyo y su voto. Con su confianza, defenderé con firmeza, reflexión y sin descanso a nuestro circuito, a nuestra profesión y a ustedes”. AseguróSOBRE VANESSA VASQUEZ DE LARA:Actualmente Vanessa Vásquez de Lara, forma parte de la Junta del Consejo Ejecutivo de la Sección de Práctica General, Abogados Autónomos y Pequeños Despachos del Colegio de Abogados de Florida. Es la expresidenta para el período 2023-2024 y actual miembro de la Junta del Colegio de Abogados de Coral Gables, copreside el Comité de Enlace Judicial de la Asociación de Mujeres Abogadas de Miami-Dade, Florida (MDFAWL).Desde 2004, ha formado parte de las juntas directivas del Colegio de Abogados de Miami-Dade —ahora como directora, miembro del Comité Ejecutivo y presidenta del Comité de Despachos Individuales y Pequeños— así como del Colegio de Abogados Dominico-Estadounidenses. También es miembro activo del Colegio de Abogados Cubano-Estadounidense (CABA). Más allá de su labor jurídica, es fundadora de la Fundación Supreme Scholars, una organización sin ánimo de lucro, dedicada a ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes.“En todas mis funciones, mi misión ha sido siempre la misma: elevar nuestra profesión, apoyar a las familias y fortalecer nuestra comunidad”.VANESSA VASQUEZ DE LARA:• 22+ Years Family Law Experience• Founder & CEO, Vasquez de Lara Law Group• Executive Council Board Member of the General Practice Solo & Small Firm Section of the Florida Bar• 2023–2024 Past President & Current Board Member, Coral Gables Bar Association• Co-Chair of the Judicial Liaison Committee of the Miami Dade Florida Association of Women Lawyers (MDFAWL)• Director and Executive Committee member, Miami-Dade Bar• Chair, Solo/Small Firm Committee, Miami-Dade Bar• Board Member, Dominican American Bar Association• Member, Cuban American Bar Association (CABA)• Founder, Supreme Scholars Foundation (501(c)(3))• University of Miami School of Law, Class of 2002

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