Bellydance Evolution Trae el Estreno Mundial de Swan Lake a la Ciudad de México por Una Sola Noche

Bellydance Evolution presents Swan Lake and Alice in Wonderland in Mexico City

La compañía internacional se une a la productora cultural Nelly Serrano para una espectacular velada de doble función teatral

MEXICO CITY, CDMX, MEXICO, April 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- La aclamada compañía internacional Bellydance Evolution (BDE) trae una espectacular velada de danza teatral a la Ciudad de México con una función de doble cartelera en el Teatro Isabela Corona el 13 de junio de 2026 — presentada en colaboración con Nelly Serrano, una de las principales promotoras culturales y productoras de eventos de danza internacional en México.

La velada abre con BDEx: Alice in Wonderland, una vibrante producción teatral de danza del vientre dirigida por Jillina Carlano. Presentada como parte del intensivo de interpretación BDExperience de Jillina, la producción reúne bailarines de todo el mundo. A través de coreografías imaginativas, personajes coloridos y una narrativa expresiva, el elenco da vida al querido cuento de Lewis Carroll mientras el público sigue a Alicia en su mágico viaje por la madriguera del conejo — una experiencia perfecta para públicos de todas las edades.

La segunda parte de la velada presenta el estreno mundial de Swan Lake de Bellydance Evolution — una audaz reinterpretación del clásico ballet con una partitura cinematográfica original del compositor Paul Dinletir. Fusionando influencias de Medio Oriente, Polinesia y danza contemporánea a través del característico estilo de fusión mundial de BDE, Swan Lake explora temas de tentación, transformación y redención a través de una poderosa coreografía y una impactante narrativa visual.

"Esto no es solo un espectáculo de danza del vientre," dice Jillina Carlano, fundadora y directora artística de Bellydance Evolution. "Es una producción teatral de gran escala que combina danza, música y narrativa de una manera que conecta con públicos de todas las edades."

Con más de 100 presentaciones internacionales en seis continentes, Bellydance Evolution ha ganado reconocimiento por expandir los límites de la danza de Medio Oriente fusionándola con formas artísticas contemporáneas y del mundo. Swan Lake marca un nuevo y significativo capítulo, con coreógrafos invitados de Egipto — Pinky Selim y Mohamed Kazafy— aportando auténtica artisticidad egipcia a la producción junto con la visión global característica de la compañía.

Acerca de Nelly Serrano Nelly Serrano es promotora cultural y productora radicada en México, dedicada al desarrollo y promoción de eventos internacionales de danza. Es directora de Tiare Tahiti y organizadora de importantes plataformas como Hura Nui Ori Tahiti Dance and Bellydance, la Convención Internacional de Danza del Vientre en Nuevo Vallarta, y el Kazafy Cup Festival and Golden Star — reuniendo artistas y bailarines de todo el mundo. A través de su trabajo, crea oportunidades para el crecimiento artístico, el intercambio cultural y experiencias de alto nivel en la danza polinesia y de Medio Oriente. Sus eventos son reconocidos por su organización profesional, alcance internacional y fuerte impacto comunitario.

Acerca de Bellydance Evolution Fundada por la coreógrafa de renombre mundial Jillina Carlano, Bellydance Evolution ha actuado en seis continentes, cautivando al público con producciones que celebran la cultura global a través de la danza y la narrativa. Cada espectáculo fusiona la danza tradicional de Medio Oriente con estilos contemporáneos, creando una experiencia teatral única en su género.

Detalles del Evento

Qué: BDEx: Alice in Wonderland & Swan Lake de Bellydance Evolution

Cuándo: 13 de junio de 2026 a las 6:30 PM (Puertas 6:00 PM)

Dónde: Teatro Isabela Corona, 445 Eje Central Lázaro Cárdenas, Ciudad de México, CMX 06900

Boletos: Disponibles en https://www.eventbrite.com/e/1984572324245

Info: www.BellydanceEvolution.com

Swan Lake World Premier

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