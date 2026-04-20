La Gobernadora Hochul Presenta Planes para Permitir Eventos para Aficionados Del Mundial en Bares y Restaurantes Locales en Todo el Estado

La gobernadora Kathy Hochul presentó hoy un plan para apoyar a las pequeñas empresas, los festivales de aficionados, los eventos de proyección pública y otras actividades relacionadas con la Copa del Mundo en todo el estado de Nueva York. Ante la previsión de una mayor demanda de fiestas de proyección pública y experiencias al aire libre para los aficionados, el Estado está tomando medidas para garantizar que las comunidades y las empresas puedan participar en las celebraciones de la Copa del Mundo, manteniendo al mismo tiempo las salvaguardas adecuadas para el servicio de alcohol. Como parte del plan, los organizadores de eventos podrán realizar actividades fuera de sus instalaciones habituales durante toda la duración de la Copa del Mundo, solicitando un "Permiso de un Día para la Copa del Mundo" a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. Los bares y restaurantes también podrán utilizar este proceso de Permiso de un Día para la Copa del Mundo con el fin de utilizar espacios exteriores contiguos para organizar eventos durante el torneo, a diferencia del límite actual de un máximo de cuatro días.

Además, la gobernadora Hochul está trabajando con la legislatura para autorizar una ampliación temporal de los horarios de funcionamiento permitidos durante la Copa del Mundo, lo que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos elegibles con consumo en el local permanecer abiertos siempre que se transmitan los partidos en directo. Durante la duración del torneo, dicha legislación permitiría a los negocios con licencia ubicados en condados con horarios de cierre más tempranos operar hasta las 4:00 a. m., y anularía temporalmente los horarios más restrictivos impuestos como condiciones en las licencias individuales por la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado, estableciendo así un marco claro y uniforme en todo el estado para unas celebraciones de la Copa del Mundo seguras y ordenadas.

"Queremos asegurarnos de que todos los neoyorquinos puedan ver la Copa del Mundo en espacios comunitarios, y que todas las empresas que deseen proyectar los partidos puedan permanecer abiertas al público mientras estos se transmiten en directo", declaró la Gobernadora Hochul. "Gracias al nuevo Permiso de un Día para la Copa del Mundo, las empresas de todo el estado podrán organizar actividades fuera de sus instalaciones durante toda la duración del torneo, en lugar de limitarse a solo unos pocos días".

Los organizadores de eventos y los titulares de licencias pueden utilizar el proceso existente de Permisos de un Día para Eventos con Alcohol de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado para solicitar el Permiso de un Día para la Copa del Mundo, destinado a eventos de proyección fuera de las instalaciones habituales, tales como festivales de aficionados, fiestas de proyección de partidos y actividades similares.

Para agilizar el proceso, los solicitantes pueden pedir hasta 12 permisos de un día dentro de una misma solicitud. Los organizadores que tengan previsto realizar más de 12 eventos podrán presentar múltiples solicitudes, incluyendo cada una hasta 12 peticiones de permisos de un día. Los titulares de licencias de consumo en el establecimiento vigentes también pueden solicitar el Permiso de un Día para la Copa Mundial, a fin de extender el servicio a áreas exteriores y bares contiguos que no cuenten con licencia, así como para instalar televisores durante la totalidad de los eventos de la Copa Mundial.

Puede encontrar más información sobre el Permiso de un Día para la Copa Mundial —incluyendo cómo y dónde solicitarlo— en el sitio web de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas.

La Presidenta de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York, Lily M. Fan, declaró: “Nueva York se enorgullece de ser sede de la Copa Mundial de la FIFA de este año. Estas seis semanas de partidos unirán a los neoyorquinos, trascenderán nuestras diferencias y nos acercarán a través de una competencia apasionante y la celebración. En junio y julio, pequeños negocios y establecimientos municipales de todo el estado organizarán eventos públicos para ver los partidos y otras actividades relacionadas con el torneo. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado está simplificando los trámites burocráticos y facilitando que los organizadores de eventos y los negocios locales sirvan alcohol de forma segura y creen oportunidades emocionantes para que la gente se reúna. La Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado se enorgullece de impulsar nuestra misión de fomentar la prosperidad y crear empleos, y nos entusiasma formar parte de la Copa Mundial de este año. ¡Vamos, Estados Unidos!”.

La Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, Hope Knight, declaró: “Bajo el liderazgo del gobernador Hochul, el estado de Nueva York se prepara para recibir a viajeros de todo el mundo deseosos de disfrutar de las vistas, los sonidos y la emoción de la Copa Mundial de 2026. Los nuevos permisos anunciados hoy por el gobernador ofrecen la oportunidad perfecta para que las pequeñas empresas de todo el estado planifiquen eventos especiales y se beneficien aún más de la gran cantidad de residentes y visitantes que celebrarán la emoción de este espectáculo deportivo mundial”.

El Senador estatal James Skoufis afirmó: “La Copa Mundial se ha jugado en Estados Unidos solo una vez, en 1994, lo que convierte al evento de este verano en una cita única en una generación. Como legisladores, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de asegurar que Nueva York esté preparada para beneficiarse de los 1.2 millones de visitantes esperados. El plan del gobernador, junto con nuestra nueva legislación, garantizará que los restaurantes y bares del estado puedan aprovechar al máximo la próxima actividad económica y la emoción que generará”.

El Asambleísta Albert A. Stirpe declaró: “La Copa Mundial es un evento que ven miles de millones de personas en todo el mundo y millones aquí mismo en Nueva York. Comunidades de todo el estado se reunirán para disfrutar del espectáculo que solo ocurre una vez cada cuatro años. Este torneo durará 39 días. La legislación que proponemos ofrece una oportunidad única para que los negocios de todo Nueva York organicen eventos para ver los partidos, tanto en sus instalaciones como fuera de ellas, y realicen actividades comerciales fuera del horario habitual, siempre que se transmita un partido en vivo. ¡Nueva York aprovechará al máximo este momento tanto para los aficionados como para los negocios!”.

El Asambleísta Tony Simone afirmó: “Faltan menos de dos meses para el inicio de la Copa Mundial y debemos asegurarnos de que las pequeñas empresas estén presentes desde el principio. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo al simplificar los trámites burocráticos para la solicitud de permisos y ampliar la posibilidad de comer al aire libre y el servicio de bebidas alcohólicas durante los partidos. Este es un plan inteligente que impulsará el empleo y el turismo, a la vez que mantendrá un ambiente seguro para que todos disfruten de los partidos”.

Justin Brannan, Director de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, declaró: “El liderazgo y la visión de la gobernadora Hochul son lo que hacen posible momentos como este. Ella comprende que la Copa Mundial no es solo un evento global, sino una oportunidad económica local y una ocasión para unir a las comunidades en torno al deporte rey. El estadio solo tiene capacidad para 80 000 personas, pero millones celebrarán en sus lugares favoritos del barrio, desde Canalside hasta Canal Street. Este permiso de un día para la Copa Mundial facilitará que nuestros pequeños negocios se beneficien de este evento único en la vida, al tiempo que garantiza que todos los neoyorquinos puedan ser parte de la experiencia”.

Max Bookman, Asesor Legal de la Alianza de Hostelería de la Ciudad de Nueva York, declaró: “Los bares y restaurantes de Nueva York serán los principales lugares para que tanto residentes como visitantes disfruten juntos de la Copa Mundial. El anuncio de hoy demuestra el compromiso del gobernador Hochul de garantizar que las pequeñas empresas de todo el estado puedan participar de la oportunidad económica que representa este momento extraordinario, al tiempo que ofrece a los aficionados lugares seguros y acogedores donde reunirse. También apoyamos las iniciativas para brindar flexibilidad en los horarios de funcionamiento durante los partidos en directo, especialmente dadas las diferencias horarias, para que los negocios puedan satisfacer la demanda de manera segura y ordenada. Así es como Nueva York gana: apoyando a sus pequeñas empresas y asegurando que cada barrio pueda ser parte de la acción cuando el deporte rey llegue a nuestra ciudad. Los bares y restaurantes de Nueva York agradecen al gobernador Hochul y esperamos trabajar con la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas para implementar el anuncio de hoy”.

El anuncio de hoy se basa en los esfuerzos de la gobernadora Hochul para aprovechar el entusiasmo de la Copa Mundial en el estado de Nueva York. La gobernadora Hochul anunció recientemente que 12 proyectos comunitarios, distribuidos en siete regiones del estado de Nueva York, han sido seleccionados como beneficiarios a través del Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York. Canalside, en Buffalo, será la sede de tres eventos comunitarios gratuitos de proyección pública para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se invita a los aficionados al fútbol a reunirse en la zona costera para apoyar a la Selección Nacional Masculina de los EE. UU. en sus muy esperados partidos contra Paraguay, Australia y Turquía. Además del Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial, el estado de Nueva York está respaldando diversas iniciativas diseñadas para garantizar que las comunidades de todo el estado puedan participar en la emoción que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York aborda la Copa Mundial como una activación coordinada a nivel estatal para el disfrute de todos los neoyorquinos, combinando eventos del sector privado —a través de bares y restaurantes—, eventos comunitarios liderados regionalmente y respaldados por el Estado, y dos experiencias emblemáticas lideradas por el Estado en Long Island y en la región de Mid-Hudson. Los eventos en Long Island y Mid-Hudson contarán con transmisiones en vivo de los partidos, junto con una programación desarrollada por la comunidad y diseñada para celebrar la pasión de Nueva York por el deporte más popular del mundo. Concebidos como experiencias al aire libre capaces de acoger a miles de asistentes, cada evento reflejará el carácter único de su región, al tiempo que promoverá la participación comunitaria, la intervención de las pequeñas empresas y el acceso inclusivo. En las próximas semanas se anunciarán detalles adicionales sobre los eventos. Para obtener más información —incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial—, visite el sitio web de I LOVE NY aquí.

Como parte del presupuesto para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul también ha impulsado "NY Kicks", una nueva iniciativa destinada a ampliar el acceso de los jóvenes al fútbol mediante la inversión en nuevas instalaciones deportivas y programas comunitarios en zonas desfavorecidas de todo el estado. Asimismo, NY Kicks promueve la iniciativa de la gobernadora Hochul titulada "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, sal al aire libre), la cual anima a los neoyorquinos a dejar de lado sus dispositivos electrónicos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, activando para ello espacios públicos en todo el estado y creando experiencias compartidas y dinámicas para las familias.

Estos esfuerzos también se enmarcan en la estrategia más amplia del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados a la celebración de partidos durante el torneo.