Urbanimmersive Inc. annonce le dépôt d'une cession volontaire de ses biens

SAINT-LAMBERT, QC, CANADA, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Urbanimmersive Inc. (la « Société » ou « Urbanimmersive ») (TSXV : UI) annonce le dépôt d’une cession volontaire de ses biens conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) (ci-après la « Loi ») afin de procéder à une liquidation ordonnée de ses actifs, de ses biens et de ses opérations. Dans le cadre de ce dépôt, BDO Canada Ltée a été nommé syndic autorisé pour les procédures en vertu de la Loi.Le conseil d'administration de la Société a autorisé la cession volontaire des biens de la Société, incluant les actions de filiales, à un groupe d’employés clés, étant donné qu’Urbanimmersive, malgré plusieurs tentatives de réorganisation, n'est plus en mesure de faire face à ses obligations à échéance, est insolvable et n’est plus en mesure de financer ses opérations.La Société annonce également que tous les administrateurs de la Société ont démissionné et que l'emploi des dirigeants de la Société ont pris fin en date du 20 avril 2026.Toute demande de renseignements concernant les opérations de la Société ou ses actifs peut être adressée à BDO Canada Ltée, à l'attention de Monsieur Ron Gagnon à l’adresse courriel suivante : rgagnon@bdo.ca.Urbanimmersive Inc.Simon BédardPrésident du conseil d’administration et chef de la direction par intérim

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