CORECHECK monitoring technology on HVCRC composite core conductor CORECHECK monitoring technology test passed CORECHECK Test in Progress: Clamps on HVCRC Composite Core Conductors CORECHECK Test in Dense Fog

CORECHECK an einer 380-kV-Leitung validiert: Integritätsprüfung von Verbundkern-Leitern nach der Installation

Mit CORECHECK wird der Kern vollständig 360° überwacht, um seine Integrität zu gewährleisten – eine zuverlässige, schnelle und einfach durchführbare Technologie.” — Maxime DELBOVE, Overhead Line Conductor Engineer bei Nexans.

NETHERLANDS, April 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Im Rahmen seiner Ziele für 2045 zur Unterstützung der Energiewende setzt HVCRC Verbundkernleiter in großem Maßstab ein, auf Basis von Rahmenverträgen mit den für die Verseilung verantwortlichen Partnern von Epsilon Cable, Nexans und De Angeli Prodotti. In diesem Zusammenhang wurde CORECHECK , die von Epsilon Cable entwickelte Technologie zur Überwachung der Integrität von Verbundkernen, erfolgreich unter realen Installationsbedingungen an einer 380-kV-Leitung validiert.Verbundkernleiter können während Transport und Installation durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden. Bislang stand keine praxistaugliche Feldmethode zur Verfügung, um ihre innere Integrität zuverlässig zu überprüfen. CORECHECK schließt diese Lücke, indem es die direkte Prüfung der strukturellen Integrität von HVCRC-Verbundkernen in jeder Projektphase ermöglicht.CORECHECK basiert auf einem Durchschlagspannungstest zur Erkennung innerer Defekte und Beschädigungen im Verbundkern. Das Verfahren nutzt die isolierenden Eigenschaften der äußeren Glasfaserschicht des Kerns, um die Integrität des gesamten Verbundsystems zu bewerten. Da es auf einem etablierten Prüfprinzip der Elektroindustrie beruht, ist es dem Bedienpersonal vertraut und erfordert nur eine kurze Einarbeitung.Das System ist für den Feldeinsatz ausgelegt: Jeder Test dauert etwa fünf Minuten pro Leiter und kann von einer einzelnen Person mit leichtem Equipment durchgeführt werden, ohne den Bauablauf zu beeinträchtigen.Die Integrität des Verbundkerns wurde über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg geprüft: nach der Pultrusion des Kerns durch Epsilon, nach der Verseilung des Leiters durch Nexans, bei der Lieferung der Kabeltrommeln auf der Baustelle sowie nach der Installation durch den EPC (das für die Leitungsinstallation verantwortliche Unternehmen). Die Tests wurden unter anspruchsvollen Feldbedingungen durchgeführt, darunter starke Winde, dichter Nebel, heftiger Regen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Sie erwiesen sich zudem als kompatibel mit komplexen Konfigurationen, wie etwa der Anwesenheit benachbarter, unter Spannung stehender Parallelkreise.Negar ISWINI, Overhead Line Engineer bei TenneT, erklärt: „Der CORECHECK-Prozess dauert pro Leiter etwa 5 bis 10 Minuten, also rund 15 Minuten pro Phase. Wir liegen im Zeitplan, da die Prüfung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und alles reibungslos verläuft.“CORECHECK liefert nicht nur ein einfaches Prüfresultat, sondern gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit jedes Tests. Alle Projektdaten, Bedienerinformationen, Leiterchargen sowie Messergebnisse werden systematisch erfasst. Dies ermöglicht eine konsistente Qualitätsdokumentation und stärkt das Vertrauen von Netzbetreibern und ausführenden Unternehmen gleichermaßen.Ein technischer Beitrag zu CORECHECK wird auf der CIGRE Paris 2026 vorgestellt. Er baut auf den im Rahmen dieses Projekts gewonnenen Felddaten auf und ergänzt den ersten Beitrag der Session 2024, in dem die Grundprinzipien der Technologie vorgestellt wurden.Zur Förderung der Anwendung führt Epsilon Cable regelmäßig praxisnahe Feldvorführungen durch, bei denen Netzbetreiber, EPC-Unternehmen und Verseilpartner CORECHECK unter realen Betriebsbedingungen testen können.Eine aktuelle Demonstration mit mehreren europäischen Netzbetreibern ist hier verfügbar:

Corecheck Composite core monitoring - The Netherlands

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