Mus Trajes Modernos Abre en Las Condes con una Noche de Moda, Música y Gastronomía

Interior de Mus Trajes Modernos en Av. Vitacura 2920, Las Condes — nueva boutique de ternos y moda formal masculina premium en Santiago. Mus Trajes Modernos — boutique de ternos y moda formal masculina en Av. Vitacura 2920, Las Condes, Santiago. Terno premium de hombre en Mus Trajes Modernos, boutique de moda formal masculina en Las Condes, Santiago — ajuste personalizado para cada cliente.

Nueva boutique de moda formal masculina premium inaugura el sábado 25 de abril en Las Condes con show en vivo, desfile y Chef Alessandro Tridenti.

Santiago tiene gusto. Lo que le faltaba era una opción que estuviera a la altura” — Mustafa Al-Maamari - Fundador, Mus Trajes Modernos

SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE, April 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Hay momentos en que una ciudad siente que le faltaba algo y no lo sabía. Eso es exactamente lo que viene a cubrir Mus Trajes Modernos: una propuesta de moda formal masculina que llega a Santiago con una idea clara — vestir bien no es una obligación, es una forma de hablar sin abrir la boca.

El próximo sábado 25 de abril de 2026, la primera boutique de Mus abrirá oficialmente en Av. Vitacura 2920, Las Condes, con una noche inaugural pensada para vivirse, no solo para observarse.

"Santiago tiene gusto. Lo que le faltaba era una opción que estuviera a la altura." — Mustafa Al-Maamari Fundador, Mus Trajes Modernos

UNA NOCHE CON IDENTIDAD PROPIA

Desde las 17:00 horas, el espacio se convertirá en una noche donde la ropa, la música y la mesa hablan el mismo idioma. El evento contará con la actuación especial de una reconocida doble de Amy Winehouse en show en vivo, saxofón y DJ en directo, y la propuesta gastronómica del Chef Alessandro Tridenti, referente de la alta cocina italiana. La noche culminará a las 19:30 con el desfile oficial de la Colección Inaugural de Mus.

La marca llega con una propuesta concreta: ternos y trajes premium cuidadosamente seleccionados, con ajuste personalizado para cada cliente. Porque la diferencia entre un traje que se ve bien y uno que realmente funciona no está solo en la tela — está en cómo cae sobre el cuerpo de quien lo lleva.

UN LANZAMIENTO EN EL CORAZÓN DEL CIRCUITO DE MODA DE SANTIAGO

La elección de Las Condes como primer hogar no es casualidad. Mus llega al corazón del circuito de diseño y estilo de Santiago, apostando por convertirse en el nuevo referente en moda formal masculina para quienes entienden que la ropa no es decoración — es una declaración.

El evento reunirá a influencers, medios de comunicación, figuras del mundo de la moda y clientes invitados en un espacio de cupos limitados.

DETALLES DEL EVENTO

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Lugar: Av. Vitacura 2920, Las Condes, Santiago

17:00 — Inicio Ceremonia

18:00 — Brindis y Cóctel · Chef Alessandro Tridenti

19:30 — Desfile Colección Inaugural

Los medios e influencers interesados pueden confirmar asistencia a lgonzalez@mustrajesmodernos.cl para garantizar acreditación y acceso preferencial.

ACERCA DE MUS TRAJES MODERNOS

Mus nace de una convicción simple: en Santiago faltaba un lugar donde un hombre pudiera entrar sin saber exactamente qué busca y salir sintiéndose diferente. Ternos premium, moda formal masculina y ajuste personalizado para el hombre que entiende que vestirse bien no es vanidad — es criterio. Primera boutique en Av. Vitacura 2920, Las Condes, Santiago.

Instagram: @mustrajesmodernos.cl

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