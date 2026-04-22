BLACKPINK llega a Lima con una experiencia inmersiva en su Tienda Pop-Up “Deadline”
EINPresswire.com/ -- Perú ha sido elegido como primer país de Latinoamérica en recibir este evento que está dando la vuelta al mundo. Durante un tiempo limitado, los fans podrán disfrutar en persona de una experiencia única que muestra la última era de BLACKPINK.
Acerca de BLACKPINK. BLACKPINK es un grupo de chicas mundialmente conocido bajo la firma de YG Entertainment. Han batido varios récords desde su debut, convirtiéndose en el artista musical con más suscriptores en YouTube y el primer grupo femenino de K-pop en encabezar varios festivales internacionales de música. Su última era, “DEADLINE”, continúa rompiendo los límites de la música pop y la narración visual.
La Tienda Pop-Up "DEADLINE" en Lima va más allá del concepto de tienda tradicional, invitando a los “BLINKS” a explorar un recorrido espacial de múltiples niveles a través del universo de “DEADLINE”. La experiencia está compuesta por cinco zonas, cada una de las cuales captura una vibra única de la era actual
1. Zona interactiva. Un espacio íntimo e interactivo donde podrás disfrutar del álbum ¨DEADLINE¨ detrás de las imágenes individuales de JISOO, JENNIE, ROSÉ y LISA.
2. Zona de fotos. Pon tus mejores poses y aprovecha este espacio diseñado para mostrarles a todos que has venido a apoyar el K-pop y a tu grupo favorito.
3. Zona de merchandise. Ponemos a tu disposición una gran variedad de productos. DEADLINE, JUMP, BPPOPUP… No hay prisa, sabemos elegir es difícil. Tómate tu tiempo escogiendo el merch que más se quede con tu estilo.
4. Zona de accesorios . Aquí tendrás disponibles los accesorios más populares de la selección de JUMP y BPPOPUP.
5. Zona de mensajes a BLACKPINK y BLINKS. Deja fluir tu imaginación y escribe lo te gustaría decirle a BLACKPINK o a ese amigo BLINK que no ha podido venir.
==================================================
CITA
Un representante de YG Plus afirmó que:
“Esta pop-up ofrece una experiencia inmersiva a través de un espacio exclusivo que captura la energía y conceptos únicos de “DEADLINE”, último álbum de BLACKPINK. Es una ocasión especial para que el grupo y sus fans compartan momentos inolvidables.”
=======================================================
Experiencias clave y merchandising exclusivo. Quienes nos visiten podrán adquirir en la tienda la colección completa de “DEADLINE”, con artículos exclusivos de las líneas JUMP y BPPOPUP. Además, el espacio en Lima presentará piezas de diseño conceptual y objetos de colección de personajes que reflejan toda la riqueza de la nueva dirección creativa de BLACKPINK.
La tienda Pop-Up de “DEADLINE” en Lima estará abierta por tiempo limitado. Invitamos a los fans a seguir los canales oficiales para obtener más información.
Información del evento (Lima)
Fecha: 30 de abril al 3 de mayo de 2026.
Horario:
30 de abril (jueves): 12:00 – 20:00
1 de mayo (viernes): 11:00 – 20:00
2 de mayo (sábado): 11:00 – 20:00
3 de mayo (domingo): 11:00 – 17:00
Dirección: Av. José Pardo 216, Miraflores, Lima, Perú.
Acceso gratuito.
FANISTA
==================================================
CITA
=======================================================
FANISTA
FANISTA
demiankim77@neosonyx.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.