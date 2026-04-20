Petcover baut Präsenz in Deutschland aus – steigende Tierarztkosten treiben Nachfrage nach Tierversicherungen

Pet Insurance for Every Animal

Petcover wächst in Deutschland: steigende Tierarztkosten treiben Nachfrage nach Versicherungen für Haustiere und Exoten, inkl. Hundehaftpflicht bis 1 Mio. €

GERMANY, April 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Der internationale Spezialversicherer Petcover baut seine Aktivitäten in Deutschland weiter aus und reagiert damit auf die deutlich steigende Nachfrage nach Tierversicherungen. Hintergrund sind vor allem höhere Tierarztkosten sowie ein wachsendes Bewusstsein vieler Tierhalter für finanzielle Risiken im Krankheits- oder Notfall.

Immer mehr Haustiere werden heute als vollwertige Familienmitglieder betrachtet. Gleichzeitig können unerwartete Behandlungen schnell hohe Kosten verursachen – von mehreren hundert bis hin zu mehreren tausend Euro.

Steigende Kosten machen Absicherung wichtiger denn je

Aktuelle Beispiele aus der Praxis zeigen die finanzielle Belastung für Tierhalter:

Kreuzbandoperation beim Hund: rund 3.200 €

Notfallbehandlung nach Unfall: ca. 1.450 €

Magen-Darm-Erkrankung: etwa 850 €

Fremdkörperaufnahme (z. B. verschluckte Gegenstände): häufig über 900 €

Diese Entwicklung führt dazu, dass sich immer mehr Tierhalter aktiv mit Versicherungslösungen beschäftigen.

Spezialisierter Anbieter mit breitem Leistungsspektrum

Petcover positioniert sich in Deutschland bewusst als Spezialist für Tier­versicherungen und bietet ein umfassendes Portfolio für:

Hunde

Katzen

Pferde

Exotische Tiere wie Reptilien, Vögel und Kleinsäuger

Damit hebt sich das Unternehmen von vielen Wettbewerbern ab, die sich ausschließlich auf Hunde und Katzen konzentrieren.

Zu den Leistungsmerkmalen gehören unter anderem:

Erstattung von Tierarztkosten (je nach Tarif)

Flexible Tarifmodelle

Schnelle Schadenbearbeitung

Möglichkeit der direkten Abrechnung mit dem Tierarzt

In den Tarifen “Superior” und “Mittelklasse” für Hunde ist eine Hundehalterhaftpflicht bereits enthalten – mit einer Deckungssumme von bis zu 1 Million Euro, ohne zusätzliche Kosten

Gerade in Deutschland, wo in vielen Bundesländern eine Hundehalterhaftpflicht gesetzlich vorgeschrieben oder dringend empfohlen ist, stellt dies einen klaren Mehrwert für Tierhalter dar.

Stimme aus dem deutschen Markt

Edward Parish, General Manager Deutschland bei Petcover, erklärt:

„Wir sehen in Deutschland einen klaren Wandel im Verhalten der Tierhalter. Die Bereitschaft, in die Gesundheit des eigenen Tieres zu investieren, steigt deutlich. Gleichzeitig wächst aber auch das Bewusstsein dafür, wie schnell hohe Kosten entstehen können.

Ein entscheidender Vorteil unserer Produkte ist, dass wichtige Leistungen wie die Hundehalterhaftpflicht bereits integriert sind. Das bedeutet für unsere Kunden: umfassender Schutz ohne zusätzliche Policen oder versteckte Kosten.“

Großes Wachstumspotenzial im deutschen Markt

Im internationalen Vergleich ist die Durchdringung von Tierversicherungen in Deutschland weiterhin relativ gering. Gleichzeitig steigen sowohl die Tierarztkosten als auch die rechtlichen Anforderungen, beispielsweise im Bereich der Hundehalterhaftpflicht.

Für Anbieter wie Petcover ergibt sich daraus erhebliches Wachstumspotenzial, insbesondere durch digitale Vertriebswege und vereinfachte Abschlussprozesse.

Digitaler Abschluss im Fokus

Petcover setzt in Deutschland gezielt auf eine digitale Customer Journey. Tierhalter können:

schnell online ein Angebot berechnen

Policen direkt abschließen

ihre Versicherung bequem verwalten

Dieser Ansatz richtet sich insbesondere an eine neue Generation von Tierhaltern, die einfache und transparente Online-Lösungen erwarten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Angebotserstellung finden Interessierte unter:

https://www.petcovergroup.com/de/

Über Petcover

Petcover ist ein international tätiger Spezialversicherer mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Tier­versicherungen. Das Unternehmen ist in Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland aktiv und bietet maßgeschneiderte Versicherungslösungen für eine Vielzahl von Tierarten.

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