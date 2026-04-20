RevMate franchit un cap stratégique et valide son modèle avec des gains mesurables en revenue management multi-hôtel

Après une phase pilote réussie, la solution se structure, annonce un rebranding et officialise son lancement avec des résultats concrets à l’appui.

Un RM peut consacrer jusqu’à 50 % de son temps à collecter et consolider de la donnée. En automatisant ces tâches, nous permettons aux équipes de se concentrer sur l’analyse et la stratégie.” — Gaëtan Gil, CEO de RevMate

PARIS, FRANCE, April 20, 2026 / EINPresswire.com / -- RevMate entre dans une phase clé de son développement avec la validation terrain de sa solution auprès de plusieurs groupes hôteliers en croissance. Initialement conçue pour répondre aux enjeux de scalabilité du revenue management, la plateforme a démontré des gains opérationnels significatifs, notamment en automatisation et en pilotage multi-hôtels : jusqu’à 1 000 chambres gérées par un seul revenue manager, 2 h de gain de temps par jour, une efficacité opérationnelle multipliée par 10 et la capacité à piloter des portefeuilles étendus via une seule interface. Ce qui était jusqu’ici perçu comme un projet en phase d’expérimentation devient désormais une solution mature, prête à être déployée à plus grande échelle.Les premiers déploiements ont permis de valider un enjeu central du marché : la perte de maîtrise opérationnelle dès les premières phases de croissance. Dans des environnements passant de quelques établissements à plusieurs dizaines, les équipes RM se retrouvent rapidement confrontées à une multiplication des outils, des sources de données et des tâches manuelles. L'approche « cockpit centralisé » de RevMate a été conçue précisément pour répondre à cette problématique, en centralisant les opérations et en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée. Un groupe en développement a ainsi pu passer de 2 à 7 hôtels en moins de 2 ans, sans surcharge ni perte de contrôle.« Ce que nous avons observé chez nos premiers clients, c’est qu’un revenue manager peut consacrer jusqu’à 50 % de son temps à collecter et consolider de la donnée. En automatisant ces tâches, nous permettons aux équipes de se concentrer sur l’analyse et la stratégie, là où se crée réellement la valeur », explique Gaëtan Gil, CEO de RevMate.Sur des portefeuilles en forte croissance, certaines opérations quotidiennes (comme la mise à jour des prix) mobilisent jusqu’à 1 h 30 ou davantage en raison de la répétition des tâches pour chaque établissement. Le Load to All de RevMate permet d'ajuster des centaines de tarifs en quelques minutes, ou de corriger en quelques clics des écarts à l'échelle du portefeuille. Résultat de cette ergonomie multi-site : une société de conseil en revenue management passée de 20 à 80 établissements a retrouvé la maîtrise de sa gestion sans subir les pressions opérationnelles habituelles.Au-delà du gain de temps, l’impact se mesure aussi en performance business. Dans un cas concret, une revenue manager équipée des bons outils et libérée des tâches opérationnelles a généré +1,4 M€ de CA en une année, tout en devenant totalement autonome dans ses prises de décision.« Les outils doivent supprimer les frictions, pas en créer. Aujourd’hui, notre revenue manager passe son temps à analyser, décider et accompagner les équipes terrain. Le changement de prix ne lui prend que quelques minutes par jour. C’est cette bascule qui fait la différence », témoigne Florian Bitker, directeur général, Drawing Hotels Collection.RevMate s’inscrit dans une tendance de fond du secteur : l’industrialisation du revenue management pour les groupes multi-hôtels. La solution a été pensée dès l’origine pour des environnements complexes, avec des fonctionnalités permettant notamment la gestion centralisée de portefeuilles, l’automatisation des décisions tarifaires et la consolidation intelligente de la donnée.Avec ce lancement officiel et son rebranding, RevMate ambitionne désormais d’accompagner une nouvelle génération d’hôteliers en croissance, confrontés à des enjeux de structuration technologique dès leurs premières phases de développement.À propos de RevMateRevMate est une solution de Revenue Management System (RMS) conçue pour les groupes hôteliers, les établissements multi-sites et les hôtels de plus de 40 chambres. Développée par une équipe de RM senior cumulant plus de 20 ans d’expérience, RevMate permet de piloter un portefeuille entier d’établissements via une interface unique, claire et stratégique. Adoptée par plus de 190 hôtels en France et en Europe, RevMate simplifie la gestion quotidienne du revenu et aide les professionnels à gagner en efficacité, en clarté, et en rentabilité. Pour plus d’informations, visitez https://revmate.tech/

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