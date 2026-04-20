Istituto Marangoni Milano Design vince il Fendi Design Prize 2026 con Gustav Craft

MILAN, ITALY, April 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Istituto Marangoni Milano Design è orgoglioso di annunciare un nuovo, rilevante traguardo nel panorama internazionale del design: Gustav Craft, studente svedese del terzo anno in Product Design, è il vincitore del Fendi Design Prize 2026, uno dei riconoscimenti più ambiti tra i giovani designer.

Assegnato il 19 aprile presso gli spazi di Fendi Casa a Milano, il premio celebra il progetto VIA, una collezione che reinterpreta l’eredità materica e culturale di Roma attraverso un linguaggio contemporaneo, trasformando la logica costruttiva delle strade romane in un sistema di design. A sottolinearne il valore, il riconoscimento include un premio di 50.000 euro, a supporto concreto dello sviluppo professionale del vincitore e la possibilità di mostrare la collezione alla prossima edizione di Art Basel Miami.

Tra i finalisti figurano anche Ilyas Samina, Isabella Maria Motta Gallego e Mahra Mustafa. I progetti presentati si sono distinti per qualità progettuale e visione contemporanea.

Risultati che riflettono l’approccio di Istituto Marangoni Milano Design, fondato sull’incontro tra ricerca, sperimentazione e dialogo costante con l’industria, nella formazione dei designer del futuro.

Il progetto vincitore VIA: il design come infrastruttura del tempo

C’è un gesto semplice all’origine di ogni grande civiltà: posare una pietra accanto all’altra.

Non come ornamento, ma come atto di costruzione. Come dichiarazione di permanenza.

Da questa intuizione nasce VIA, la collezione sviluppata da Gustav Craft, studente svedese del terzo anno in Product Design presso Istituto Marangoni Milano Design, per il Fendi Design Prize 2026: un sistema di arredi che traduce l’eredità materica e culturale di Roma in un linguaggio contemporaneo.

Il punto di partenza è il sampietrino, elemento fondativo della città eterna. Un oggetto anonimo e universale, attraversato per secoli senza essere davvero osservato. VIA lo riporta al centro, trasformandolo in codice progettuale.

La collezione si sviluppa come un ecosistema coerente, in cui ogni elemento deriva dalla stessa matrice concettuale: la strada romana come infrastruttura, come griglia, come memoria.

Le sedute reinterpretano la pavimentazione urbana attraverso un intreccio in pelle Selleria, dove ogni fascia diventa pietra, ogni incrocio una giunzione. Le strutture in acciaio richiamano la logica razionale della pianificazione romana, con saldature visibili che diventano segno, non difetto. Il tappeto restituisce una visione aerea della città, un paesaggio irregolare fatto di pieni e vuoti, attraversato da accenti cromatici che evocano la luce e la materia di Roma. Lo specchio, infine, poggia su un blocco di basalto: il peso della storia che sostiene l’immagine del presente.

In VIA, il design non è superficie ma struttura. Non è oggetto isolato, ma sistema.

Ogni elemento partecipa a una riflessione più ampia: cosa significa oggi progettare qualcosa destinato a durare?

La risposta è radicale nella sua semplicità.

Si costruisce come si costruivano le strade romane: con precisione, intenzione e tempo.

Con VIA, il design torna ad essere ciò che è sempre stato nella sua forma più autentica: un atto di responsabilità verso il futuro, radicato nella memoria.

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