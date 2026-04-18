RIDOH Announces First Measles Case of 2026

The Rhode Island Department of Health (RIDOH) is advising the public that a confirmed case of measles has been identified in Rhode Island.

This was a case in a male from Providence County in his 40s who had recent international travel and returned to Rhode Island on April 13. He went to Atmed Treatment Center on April 15, and he was tested for measles. He is recovering at home. The last confirmed case of measles in Rhode Island was in January 2025.

In addition, customers and staff at Panadería El Quetzal, 445 Hartford Ave., Providence, on April 15 between 4:30 p.m. and 6:30 p.m. may have been exposed. RIDOH has worked with Panadería El Quetzal and Atmed Treatment Center to notify staff and other people who may have been exposed. RIDOH is working to identify and contact those people. The Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) Division of Global Migration Health (DGMH) was notified because people on the same flights as these individuals may have been exposed. Anyone who was believed to have had contact with this patient during his infectious period are being contacted and provided with instructions on steps to help prevent any spread. As is protocol, RIDOH is taking additional measures in consultation with CDC.

Those who could have been exposed and begin to develop symptoms of measles should call their healthcare professional before visiting an office, clinic, or emergency department. Visiting a healthcare facility may put others at risk and should be avoided if possible. Anyone who has had measles in the past or has received two doses of the Measles, Mumps, and Rubella (MMR) vaccine is unlikely to develop measles even if exposed.

The best way to protect against measles is with the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. MMR is safe and effective. Rhode Island has a very good MMR vaccination rate. Fortunately, approximately 97% of Rhode Island kindergarteners have completed the MMR series.

"Measles is almost entirely preventable through vaccination," said Director of Health Jerry Larkin, MD. "Any parent or guardian who has a child at home who is older than a year old and has not been vaccinated against measles should talk to their child's healthcare professional. For any family with insurance issues or trouble accessing care, RIDOH can make vaccine available at no cost."

A first dose of MMR is generally given between 12 and 15 months old and a second dose is generally given between 4 and 6 years old. Anyone traveling internationally should be fully vaccinated before traveling. It is very important that infants 6 to 11 months old get 1 dose of the MMR vaccine before international travel. Then they should get 2 more doses after their first birthday in accordance with the standard schedule.

Measles is a highly contagious respiratory disease caused by a virus. The measles virus lives in the nose and throat mucous of an infected person. It spreads easily to others when an infected person coughs or sneezes or through close personal contact. According to the CDC, a room where a person with measles has been should remain empty for up to 2 hours after they leave, as the measles virus can remain infectious in the air for that duration.

Measles symptoms typically appear 7 to 21 days after exposure to the virus. Symptoms typically include:

• High fever • Cough • Runny nose • Red, watery eyes (conjunctivitis) • Tiny white spots inside the mouth on the inner lining of the cheek • A rash made up of large, flat blotches.

Infected people can spread measles to others from four days before to four days after the rash appears.

A healthcare professional may offer a preliminary diagnosis of measles for patients with fever, rash, and other measles symptoms. RIDOH's State Health Laboratories will confirm if the rash is caused by measles by testing nose swabs and looking for measles antibodies in blood. If you or your child has recently travelled internationally or to a place with an active measles outbreak and develop a rash along with the symptoms listed above, please contact your healthcare professional.

There is no specific antiviral therapy for measles. Supportive therapy includes fever reducing medications, fluids, and treatment of bacterial superinfections, such as bacterial pneumonia and ear infections. Treatment of other complications, such as seizures and respiratory failure, may also be necessary. There is a role for vitamin A in certain settings, and vitamin A supplementation may be beneficial for reducing measles severity and risk of complications.

For more information on measles, visit https://health.ri.gov/measles.

RIDOH Anuncia el Primer Caso de Sarampión del 2026

El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH, por sus siglas en inglés) informa al público que se ha identificado un caso confirmado de sarampión en Rhode Island. Se trató de un caso en un hombre de unos 40 años del condado de Providence, quien había realizado un viaje internacional recientemente y regresó a Rhode Island el 13 de abril. Acudió al centro médico "Atmed" (Atmed Treatment Center) el 15 de abril, donde se le realizó la prueba de sarampión, y quien se está recuperando en su casa. El último caso confirmado de sarampión en Rhode Island se registró en enero de 2025.

Los clientes y el personal de la Panadería el Quetzal, ubicada en el 445 de Hartford Ave., Providence, que estuvieron presentes el 15 de abril entre las 4:30 p.m. y las 6:30 p.m. horas, podrían haber estado expuestos. El RIDOH ha trabajado en colaboración con la Panadería el Quetzal y el centro médico "Atmed" (Atmed Treatment Center) para notificar al personal y a otras personas que podrían haber estado expuestas. El RIDOH está trabajando para identificar y contactar a dichas personas. Se notificó a la División de Salud de la Migración Global (DGMH) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya que las personas que viajaron en los mismos vuelos que este individuo podrían haber estado expuestas. Se está contactando a toda persona que se considere que haya tenido contacto con este paciente durante su periodo infeccioso, a fin de proporcionarles instrucciones sobre las medidas a seguir para ayudar a prevenir cualquier propagación. Tal como lo establece el protocolo, el RIDOH está adoptando medidas adicionales consultando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aquellas personas que podrían haber estado expuestas y empiecen a desarrollar síntomas de sarampión deben llamar a su profesional de la salud antes de acudir a un consultorio, clínica o servicio de urgencias. Acudir a un centro de salud puede poner en riesgo a otras personas y de ser posible debe evitarse. Es poco probable que cualquier persona que haya padecido sarampión en el pasado o que haya recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) desarrolle la enfermedad, incluso si ha estado expuesta.

La mejor manera de protegerse contra el sarampión es mediante la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). La MMR es segura y eficaz. Rhode Island tiene una tasa de vacunación contra la MMR muy buena. Afortunadamente, aproximadamente el 97 % de los niños de jardín infantil de Rhode Island han completado la serie de la vacuna MMR.

"El sarampión es casi totalmente prevenible mediante la vacunación", afirmó el director del Departamento de Salud, el Dr. Jerry Larkin. «Cualquier padre, madre o tutor que tenga en casa un niño mayor de un año que no haya sido vacunado contra el sarampión debe consultar con el profesional de la salud de su hijo. Para cualquier familia que tenga problemas con el seguro de salud o dificultades para acceder a la atención médica, el RIDOH puede proporcionar la vacuna sin costo alguno".

Por lo general, la primera dosis de la vacuna MMR se administra entre los 12 y los 15 meses de edad, y la segunda dosis, entre los 4 y los 6 años. Toda persona que vaya a realizar un viaje internacional debe estar completamente vacunada antes de viajar. Es muy importante que los lactantes de entre 6 y 11 meses de edad reciban una dosis de la vacuna MMR antes de viajar al extranjero. Posteriormente, deberán recibir otras dos dosis después de cumplir su primer año de vida, de acuerdo con el esquema de vacunación estándar. El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus. El virus del sarampión habita en las mucosas de la nariz y la garganta de una persona infectada. Se propaga fácilmente a otras personas cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través del contacto personal cercano. Según los CDC, una habitación en la que haya estado una persona con sarampión debe permanecer desocupada hasta 2 horas después de que esa persona se retire, ya que el virus del sarampión puede permanecer infeccioso en el aire durante ese lapso.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la exposición al virus. Los síntomas suelen incluir:

• Fiebre alta • Tos • Secreción nasal • Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis) • Pequeñas manchas blancas en el interior de la boca, en el revestimiento interno de las mejillas • Una erupción de la piel con manchas grandes y planas.

Las personas infectadas pueden transmitir el sarampión a otras personas desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción en la piel.

Un profesional de la salud puede ofrecer un diagnóstico preliminar de sarampión a los pacientes que presenten fiebre, erupción en la piel y otros síntomas de la enfermedad. Los Laboratorios Estatales de Salud del RIDOH confirmarán si la erupción es causada por el sarampión mediante el análisis de muestras tomadas con hisopos nasales y la detección de anticuerpos contra el sarampión en la sangre. Si usted o su hijo han viajado recientemente al extranjero o a un lugar donde existe un brote activo de sarampión, y presentan una erupción en la piel junto con los síntomas mencionados anteriormente, por favor comuníquese con su profesional de la salud.

No existe una terapia antiviral específica para el sarampión. El tratamiento de apoyo incluye medicamentos para reducir la fiebre, líquidos y el tratamiento de super infecciones bacterianas, tales como la neumonía bacteriana y las infecciones de oído. También puede ser necesario el tratamiento de otras complicaciones, como las convulsiones y la insuficiencia respiratoria. La vitamina A la cual desempeña un papel en ciertos contextos, y la suplementación con vitamina A puede ser beneficiosa para reducir la gravedad del sarampión y el riesgo de complicaciones.

Para obtener más información sobre el sarampión, visite https://health.ri.gov/measles.