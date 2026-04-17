Velando por la Seguridad de los Neoyorquinos: La Gobernadora Hochul Anuncia una Propuesta Ampliada para Proteger a los Neoyorquinos Frente al ICE

La gobernadora Kathy Hochul propuso hoy un plan integral que ampliaría las protecciones para los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, salvaguardaría los derechos básicos y exigiría rendición de cuentas a los funcionarios federales de inmigración. A principios de este año, la gobernadora Hochul presentó varias propuestas para proteger a los neoyorquinos en medio de una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración. Basándose en sus propuestas anteriores, este paquete integral reforzaría las protecciones y salvaguardaría los derechos de los neoyorquinos frente a los excesos de autoridades federales de inmigración deshonestas.

"Nueva York se enorgullece de ser el lugar al que acuden los inmigrantes para construir una vida mejor, y no toleraremos acciones insensatas que se interpongan en el camino de esa promesa", declaró la Gobernadora Hochul. "Mi máxima prioridad es mantener seguros a los neoyorquinos; por ello, propongo nuevas medidas para detener el flagrante abuso de poder por parte del ICE bajo el pretexto de la seguridad pública. Al salvaguardar los derechos básicos y ampliar las protecciones que mantienen seguras a nuestras comunidades, luchamos para garantizar a cada neoyorquino que lo protegeremos de los excesos del ICE. El momento de actuar es ahora".

Prohíbe a las fuerzas del orden el uso de máscaras

La propuesta de la gobernadora prohibiría a los agentes estatales, locales y federales usar cubiertas faciales mientras interactúan con el público. Esta medida excluye de la definición de cubierta facial el equipo táctico, las gafas de sol o las mascarillas médicas. La violación deliberada de este estatuto constituiría un delito menor.

Reenfoca a las fuerzas del orden locales en los delitos locales

Esta propuesta prohibiría a las fuerzas del orden estatales y locales coordinarse con las autoridades federales de inmigración para infracciones no penales, tales como cruzar la calle fuera del paso de peatones (*jaywalking*) o infracciones menores de tránsito y vehículos. La propuesta también limitaría la capacidad de los agentes del orden para solicitar, recopilar o compartir información sobre el estatus migratorio, a menos que sea legalmente requerido o pertinente para un delito.

La propuesta de la gobernadora también prohibiría a los gobiernos locales, a la policía estatal y local, y a los servicios correccionales estatales y locales celebrar Acuerdos 287(g) —o acuerdos similares— con el gobierno federal que permitan el uso de recursos estatales y locales para fines de aplicación civil de las leyes de inmigración. A los gobiernos locales también se les prohibiría pagar o contribuir de cualquier otro modo a los costos relacionados con la construcción, la propiedad o la operación de centros de detención de inmigrantes. Asimismo, se les prohibiría modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.

Exige rendición de cuentas a las fuerzas del orden federales por violaciones constitucionalesActualmente, los neoyorquinos pueden demandar a los funcionarios de los gobiernos estatal y local por la violación de sus derechos constitucionales en virtud de la legislación federal de derechos civiles; sin embargo, las acciones legales contra funcionarios federales son mucho más limitadas. La propuesta de la Gobernadora establecería una ley estatal que permitiría a los neoyorquinos presentar demandas contra funcionarios de los gobiernos federal, estatal y local por la violación de sus derechos constitucionales.

La propuesta de la Gobernadora prohibiría a los agentes estatales, locales y federales utilizar cubiertas faciales para ocultar su identidad mientras interactúan con el público. Esta prohibición no incluiría el equipo táctico, las gafas de sol ni las cubiertas faciales de uso médico.

Salvaguarda las interacciones con los empleados públicos

La propuesta de la Gobernadora prohibiría estrictamente el uso de recursos estatales, locales o escolares —incluido el tiempo de los empleados— para actividades de control de la inmigración. Esto incluye la prohibición de interrogar o investigar a personas únicamente con fines civiles de inmigración, así como de indagar sobre la ciudadanía o el país de origen de una persona, a menos que así lo exija una orden judicial federal. La legislación propuesta también prohibiría a los funcionarios divulgar información de identificación personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas no públicas de las instalaciones públicas o utilizar a agentes de inmigración como intérpretes; asimismo, prohibiría la entrega o el traslado de un estudiante bajo custodia de inmigración —incluso si uno de sus padres ha sido detenido— a menos que sea específicamente ordenado por una orden judicial o mandato judicial.

Además, el Departamento de Educación del Estado (SED) desarrollaría una política modelo para las escuelas con respecto a la interacción con las autoridades de inmigración.

Mantiene a las autoridades de inmigración fuera de lugares sensibles

La propuesta de la Gobernadora prohibiría a todos los empleados estatales, locales y escolares (incluidos los de educación superior y de los niveles K-12) permitir el acceso a cualquier área no pública de una instalación de propiedad o gestión estatal a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. Esto significa que cualquier instalación de propiedad o gestión estatal o municipal —incluyendo viviendas, parques, guarderías, preescolares, hospitales, escuelas, residencias estudiantiles, centros de salud, centros comunitarios, bibliotecas y albergues— no podrá conceder ni facilitar el acceso a las autoridades de inmigración a ninguna de las áreas no públicas de sus instalaciones sin una orden judicial.

La propuesta de la Gobernadora también facultaría a los lugares sensibles de propiedad o gestión privada —incluyendo hospitales, guarderías, escuelas, viviendas y lugares de culto— para hacer lo mismo.

Protección del derecho de todo estudiante a una educación pública gratuita

Además de proteger a las escuelas como lugares sensibles, la propuesta de la Gobernadora garantizaría que los estudiantes inmigrantes puedan acceder a la educación, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente del estatus migratorio.

La propuesta prohíbe diversas prácticas —particularmente en torno a la recopilación y divulgación de datos relacionados con el estatus migratorio— que podrían disuadir a los estudiantes indocumentados de ejercer dicho derecho.