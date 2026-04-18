BE Regresa a Bogotá a Gran Escala, Convocando a Más de 2.500 Personas Mientras se Acelera la Economía Digital Latam

Con 20.000+ asistentes en LATAM desde 2022, BE Club amplía su alcance impulsando habilidades y crecimiento a través de lo digital.

BOGOTÁ, COLOMBIA, April 18, 2026 / EINPresswire.com / -- BE (BE Club) ha concluido su más reciente Convención LATAM en Bogotá, reuniendo a más de 2.500 asistentes de toda la región durante un encuentro de dos días que refleja la presencia continua y la creciente actividad de la compañía en América Latina.Afiliados de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Paraguay, Nueva Jersey y España viajaron a la capital colombiana, junto con una audiencia internacional más amplia. El evento forma parte de un patrón más amplio de regreso, que ha visto a BE activar de manera constante en la región, con cada convención creciendo tanto en escala como en nivel de participación.Día Uno: Basado en la ExperienciaLa convención se abrió con una presentación de danza tradicional colombiana, marcando un tono profundamente arraigado en la cultura para los días venideros.Lo que siguió fue un programa moldeado por experiencias reales.Los testimonios de clientes ocuparon un lugar central durante la jornada, con personas compartiendo recorridos personales y perspectivas en sus propias palabras. Un panel dedicado a clientes amplió estas conversaciones, ofreciendo una visión directa de las experiencias que dan forma a la comunidad en general.Las sesiones a cargo del liderazgo de la empresa, incluido el CEO Moyn Islam, se centraron en la dirección a largo plazo y en el papel evolutivo de la compañía dentro de un panorama global en constante cambio.Un momento decisivo llegó con el conferencista invitado Nick Santonastasso, cuya sesión se enfocó en la mentalidad y la resiliencia, dejando una impresión duradera en todos los asistentes.“América Latina continúa destacándose, no solo por su escala, sino por el nivel de compromiso y la dirección que vemos emerger de la región. Lo que está sucediendo aquí refleja un cambio mucho más amplio en la manera en que las personas están abordando el trabajo, la educación y el crecimiento a largo plazo”, afirmó Moyn Islam, CEO y cofundador.Día Dos: Impulso y DirecciónEl segundo día continuó con el mismo nivel de participación, avanzando hacia una agenda más orientada al futuro.El entretenimiento en vivo y los segmentos de alta energía mantuvieron el ambiente, mientras que tanto un panel de líderes como un panel de educadores reunieron voces de toda la red.El evento concluyó con una sesión de los fundadores, ofreciendo una perspectiva más personal sobre el recorrido hasta ahora y la dirección a seguir.A lo largo de ambos días, el nivel de enfoque y participación se mantuvo constante, reflejando una comunidad que participa activamente en lugar de asistir de forma pasiva.“Estamos viendo una clara alineación entre la evolución de la región y la manera en que las personas están eligiendo interactuar con la tecnología, la educación y los sistemas. A medida que la adopción se acelera, también lo hacen las expectativas de contar con formas más estructuradas y accesibles de participar en ese entorno”, afirmó Ehsaan Islam, CTO y cofundador.BE en LATAM: un historial de presenciaDesde sus primeros encuentros en Bogotá en 2022, BE ha construido una presencia constante y en crecimiento en Colombia a través de una serie de convenciones de gran escala que reúnen a personas, ideas y perspectivas de toda la región y más allá.A lo largo de estos encuentros, más de 20.000 personas se han reunido, creando un espacio donde el impulso regional y la dirección global convergen, y donde las conexiones se extienden más allá del propio evento.Con cada regreso, esa presencia continúa evolucionando, reflejando una región que permanece estrechamente alineada con la trayectoria más amplia de BE, y una relación que avanza con energía compartida en ambos lados.La convención cerró con varios anuncios que marcan lo que viene a continuación:● Nuevas promociones introducidas en toda la región de América Latina● La próxima Convención LATAM oficialmente confirmada para octubre de 2026● Brasil anunciado como un mercado clave emergente y futura sede de eventosUn panorama en transformaciónAmérica Latina continúa experimentando una rápida expansión digital, impulsada por el aumento de la penetración de internet, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y la inversión continua en infraestructura digital.La región alberga actualmente a más de 110 millones de usuarios conectados, junto con una base creciente de emprendedores digitales, creadores y personas que exploran nuevas formas de trabajar y construir dentro de entornos en línea.El comportamiento de los usuarios también está evolucionando. Existe un claro cambio hacia plataformas que ofrecen educación, desarrollo de habilidades y trayectorias estructuradas, lo que refleja una transición más amplia desde los modelos profesionales tradicionales hacia enfoques más flexibles y autodirigidos.Dentro de este entorno, la actividad continua de BE en la región se alinea con una transformación más amplia que ya está en marcha, moldeada por la conectividad, el acceso y una creciente fluidez digital.Para BE, América Latina se ha convertido en algo más que un mercado; se siente como un hogar, y con cada regreso, cada evento transmite una sensación de familiaridad e impulso que hace que la experiencia se sienta casi irreal.“Lo que BE ha construido en América Latina es algo que se ha forjado con el tiempo. Existe una fuerte conexión con la región, no solo a través de eventos como este, sino en la manera en que las personas continúan participando, creciendo y manteniéndose constantes. Eso es lo que hace que esta parte del mundo sea tan importante para nosotros”, concluyó Eduardo Otero, Director de Operaciones de Campo en LATAM.Para obtener más información sobre BE (BE Club) y explorar su creciente comunidad global, visita beclub.com o conéctate con BE a través de sus plataformas oficiales:Para conocer más perspectivas sobre negocios impulsados por la comunidad y emprendimiento digital, sigue a @moynislam a través de sus canales oficiales.

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