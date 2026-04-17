Truck1 dołącza do Camper Caravan Show 2026 – kluczowego wydarzenia dla społeczności vanlife

Camper Caravan Show 2026: Poznaj trendy rynkowe i setki pojazdów w Warszawie. Truck1 dołącza jako partner, prezentując globalną ofertę sprzedaży i wynajmu.

WARSZAWA, POLAND, April 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Przygoda czeka na Camper Caravan Show 2026, gdzie społeczność miłośników caravaningu ponownie spotyka się w Ptak Warsaw Expo. W dniach 24–26 kwietnia odwiedzający będą mogli poznać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kamperów, vanów i innowacji outdoorowych. Swoją wiedzą branżową wydarzenie wspiera Truck1 , które w tym roku dołącza do edycji jako partner medialny.Wydarzenie powraca do Warszawy, oferując trzy dni poświęcone wolności podróżowania, nowoczesnym kamperom, przyczepom kempingowym i stylowi życia związanemu z vanami. Liderzy branży zaprezentują najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania w caravaningu. Targi tworzą środowisko sprzyjające poszerzaniu wiedzy, nawiązywaniu relacji biznesowych i wymianie doświadczeń poprzez bezpośrednie kontakty z potencjalnymi partnerami oraz ekspertami.Na wystawie będzie można zobaczyć setki kamperów, przyczep kempingowych, akcesoriów kempingowych, sprzętu outdoorowego oraz oferty turystyczne z Polski i zagranicy. Wystawa zajmuje 50 000 m² w Ptak Warsaw Expo, a jej tegoroczna edycja zgromadzi 177 wystawców i ponad 30 000 zwiedzających. Wśród reprezentowanych sektorów znajdą się: pojazdy caravaningowe, domki mobilne, wypożyczalnie kamperów i przyczep, wyposażenie pojazdów oraz akcesoria kempingowe.Jako partner medialny Truck1 wspiera wydarzenie, udostępniając w swojej ofercie internetowej również przyczepy kempingowe obok głównego portfolio pojazdów. Portal działa w 82 lokalnych wersjach, oferując użytkownikom intuicyjny interfejs w 36 językach. Truck1 udostępnia różnorodne pojazdy rekreacyjne na sprzedaż i wynajem globalnej publiczności.Choć kampery zintegrowane i półzintegrowane pozostają popularne, pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł znaczący wzrost popytu na vany kempingowe i przyczepy, których udział w zapotrzebowaniu wzrósł odpowiednio do 36% i 34%. Geograficznie Polska i Hiszpania umocniły w tym roku swoje pozycje, dołączając do Niemiec, Francji i Włoch w pierwszej piątce rynków. Kraje europejskie pozostają głównym motorem zainteresowania, a za nimi plasują się rynki w Azji, Afryce i Ameryce.

