Von Komponenten zu Code: Truck1 unterstützt die Automotive Masterminds 2026 als Medienpartner

Truck1 ist Medienpartner der Automotive Masterminds 2026 in Berlin: Über 350 Experten diskutieren KI, SDV und Markttrends für die Zukunft der Fahrzeugindustrie.

BERLIN, GERMANY, April 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Truck1 ist als Medienpartner für die 4. jährliche Automotive-Masterminds-Konferenz bestätigt worden. Die Konferenz findet vom 4. bis 5. Mai im ECC Berlin statt und bringt mehr als 350 Fachleute zusammen, um über softwaredefinierte Fahrzeuge, Batteriezellentwicklung, Lieferkettenresilienz und KI-gesteuerte Transformation zu diskutieren – und verbindet diesen strategischen Dialog mit digitalen Gerätemärkten in ganz Europa.Die Veranstaltung vereint Führungskräfte, um quantenresiliente Verschlüsselung, agiles Hardware-Software-Co-Design und Strategien zur Skalierung sauberer Antriebsstränge zu erkunden. Die Kernbotschaft ist klar: Das größte Hindernis für den Fortschritt ist nicht die Technologie – es ist die Denkweise – und diese Konferenz liefert die Werkzeuge, um beides zu verändern."Von Code angetrieben, von Kultur geprägt" – das ist das Motto, das den schärferen Fokus der Ausgabe 2026 auf die Schnittstelle von Technologie und Unternehmenskultur prägt. Die Sessions behandeln praktische KI-Strategien, Herausforderungen im Lieferantenmanagement und den Aufstieg des Software Defined Vehicle (SDV). Sie werden geleitet von hochkarätigen Rednern von Stellantis, PowerCo, Red Hat, NIO und Pepperl+Fuchs. Dies sind keine abstrakten Vorträge, sondern ehrliche, bodenständige Diskussionen über gelebte Transformation. Laut den Teilnehmern liegt die eigentliche Magie der Veranstaltung in etwas Einfachem: der Förderung von Offenheit, echtem Dialog und einer langfristigen Perspektive.Die Medienpartnerschaft von Truck1 erweitert die Reichweite der Konferenz in Europas stärkste Märkte für Nutzfahrzeuge. Die Plattform bringt eine breite Palette an Maschinen zusammen – Lkw, Anhänger, Gabelstapler, Baumaschinen – und verbindet sie mit verschiedenen Käufern, wodurch der digitale Marktplatz belebt wird. Für die Teilnehmer der Automotive Masterminds bietet diese Partnerschaft eine direkte Verbindung zu einer Plattform, auf der sich die europäische Gerätenachfrage in echtes Transaktionswachstum übersetzt.Über Truck1Truck1 ist eine internationale Handelsplattform für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen, die in 36 Sprachen betrieben wird. Mit Stand 2026 verzeichnet das Portal monatlich rund 4 Millionen Besuche. Der Bestand umfasst Angebote aus verschiedenen europäischen Ländern, wobei der Schwerpunkt auf Beständen von Händlern aus Deutschland und den Niederlanden liegt.

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