AGM Mobile präsentiert neueste robuste Innovationen auf der Canton Fair 2026

AGM Mobile attends the Canton Fair 2026 Das G3 Pro wurde zum besten robusten Smartphone für Wärmebildaufnahmen gekürt

BERLIN, BERLIN, GERMANY, April 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile, ein führender Innovator im Bereich robuster Mobiltechnologie, freut sich, seine Teilnahme an der Canton Fair 2026 (139. Session) in Guangzhou, China, bekannt zu geben.

Als Spezialist für hochwertige, zuverlässige Geräte, die für eine langfristige Nutzung konzipiert sind, wird AGM Mobile seine neuesten robusten Smartphones, Smartwatches und innovativen Outdoor-Lösungen präsentieren. Zu den Highlights gehören das preisgekrönte G3 Pro mit professioneller Wärmebildkamera, das extrem robuste Powerbank-Handy M11 und die beliebte Legion 3 robuste AMOLED-Smartwatch.

„Wir sind begeistert, an der Canton Fair 2026 teilzunehmen, einer der größten und wichtigsten Handelsmessen der Welt“, sagte ein Sprecher von AGM Mobile. „Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung robuster und zuverlässiger Produkte ist dies eine hervorragende Gelegenheit, unsere neuesten Innovationen vorzustellen und uns mit Distributoren, Händlern und Partnern aus der ganzen Welt auszutauschen. Wir freuen uns darauf zu zeigen, wie unsere hochwertigen und zuverlässigen Geräte in den anspruchsvollsten Umgebungen herausragende Leistung und Langlebigkeit bieten.“

Auf der Messe können Besucher die charakteristische Kombination von AGM Mobile erleben: militärtaugliche Robustheit, lange Akkulaufzeit, fortschrittliche Funktionen wie hochauflösende Wärmebildkameras und erschwingliche Preise, die die Marke auf dem globalen Markt deutlich abheben.

AGM Mobile lädt alle interessierten Partner, Käufer und Medienvertreter herzlich ein, seinen Stand auf der Canton Fair 2026 zu besuchen, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden und die Zukunft der robusten Mobiltechnologie kennenzulernen.

Für weitere Informationen zu AGM Mobile und seiner Teilnahme an der Canton Fair 2026 besuchen Sie bitte: https://www.agmmobile.com

Über AGM Mobile

Mit mehr als 15 Jahren Expertise spezialisiert sich AGM Mobile auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger robuster Smartphones, Smartwatches und Geräte, die selbst in extremen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Mit Fokus auf Langlebigkeit, Leistung und langfristiger Nutzung erweitert AGM kontinuierlich seine globale Präsenz und bietet innovative und zugängliche Technologie.

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