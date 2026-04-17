AGM Mobile presentará sus últimas innovaciones robustas en la Feria de Cantón 2026

AGM Mobile attends the Canton Fair 2026 El G3 Pro es nombrado el mejor teléfono robusto para imagen térmica.

MADRID, MADRID, SPAIN, April 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile, líder en innovación de tecnología móvil robusta, se complace en anunciar su participación en la Feria de Cantón 2026 (139ª Sesión) en Guangzhou, China.

Especializada en dispositivos de alta calidad, fiables y diseñados para un uso a largo plazo, AGM Mobile presentará sus últimos smartphones robustos, smartwatches y soluciones innovadoras para exteriores. Entre los destacados se encuentran el premiado G3 Pro con imagen térmica de nivel profesional, el ultra-resistente teléfono con power bank M11 y el popular Legion 3 smartwatch robusto con pantalla AMOLED.

«Estamos encantados de participar en la Feria de Cantón 2026, una de las exposiciones comerciales más grandes e importantes del mundo», declaró un portavoz de AGM Mobile. «Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de productos resistentes y fiables, esta es una excelente oportunidad para presentar nuestras últimas innovaciones y reunirnos con distribuidores, minoristas y socios de todo el mundo. Esperamos mostrar cómo nuestros dispositivos de alta calidad y gran fiabilidad ofrecen un rendimiento excepcional y una durabilidad superior en las condiciones más exigentes.»

En la feria, los visitantes podrán experimentar la combinación característica de AGM Mobile: durabilidad de grado militar, larga duración de batería, funciones avanzadas como cámaras térmicas de alta resolución y precios asequibles que diferencian a la marca en el mercado global.

AGM Mobile invita cordialmente a todos los socios interesados, compradores y representantes de medios a visitar su stand durante la Feria de Cantón 2026 para explorar nuevas oportunidades de colaboración y descubrir el futuro de la tecnología móvil robusta.

Para más información sobre AGM Mobile y su participación en la Feria de Cantón 2026, visite: https://www.agmmobile.com

Sobre AGM Mobile

Con más de 15 años de experiencia, AGM Mobile se especializa en el diseño y fabricación de smartphones, smartwatches y dispositivos robustos de alta calidad construidos para funcionar de forma fiable en entornos extremos. Centrada en la durabilidad, el rendimiento y el uso a largo plazo, AGM continúa expandiendo su presencia global mientras ofrece tecnología innovadora y accesible.



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