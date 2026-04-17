Dinero en Sus Bolsillos: La Gobernadora Kathy Hochul Anuncia Que La Comisión De Servicios Públicos Destina 71 Millones De Dólares a Los Clientes De Las ESCO

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York (la Comisión) adoptó los términos y condiciones de un acuerdo de conciliación con nueve empresas de servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés) afiliadas a NRG —un importante proveedor de energía—, el cual exige a dichas empresas pagar colectivamente 50 millones de dólares en ajustes de facturación a 278.000 clientes residenciales y de pequeñas empresas, tanto actuales como anteriores. El acuerdo también exige a las empresas ofrecer un producto que garantice a esos clientes del mercado masivo afectados un ahorro del 15 por ciento en comparación con la tarifa de la empresa de servicios públicos, por un plazo de un año, así como proporcionar ajustes de facturación a ciertos clientes de bajos ingresos.

“Demasiados neoyorquinos luchan contra las elevadas facturas de servicios públicos, viéndose asfixiados económicamente cada mes simplemente para poder abastecer de energía a sus hogares”, declaró la Gobernadora Hochul. “El acuerdo de conciliación adoptado hoy por la Comisión de Servicio Público (PSC) devuelve dinero a los bolsillos de los clientes y les ofrece ahorros futuros, priorizando la asequibilidad para los neoyorquinos de a pie”.

Las empresas incluidas en el acuerdo de conciliación son Gateway Energy Services Corporation, Energy Plus Holdings LLC, Energy Plus Natural Gas, LLC, Direct Energy Services, LLC, Green Mountain Energy Company, Reliant Energy Northeast LLC, Stream Energy New York LLC, XOOM Energy New York LLC y NRG Business Marketing, LLC.

En conjunto, estas nueve empresas prestan servicio actualmente a más de 120.000 clientes de electricidad y a más de 40.000 clientes de gas en el Estado de Nueva York. Sin embargo, más de 278.000 clientes —tanto actuales como anteriores— recibirán ajustes en sus facturas, así como la oferta del producto de ahorro garantizado. Específicamente, el acuerdo de conciliación afectará a los clientes del mercado masivo atendidos bajo acuerdos heredados (legacy agreements) que son anteriores a abril de 2021, fecha en la que entraron en vigor las partes pertinentes de una orden de la Comisión de 2019 —conocida como la «Orden de Reajuste» (Reset Order)— que adoptaba cambios en el mercado minorista de acceso a la energía.

El Presidente de la Comisión de Servicio Público, Rory M. Christian, declaró: “La gobernadora Hochul está totalmente enfocada en devolver dinero a los bolsillos de los consumidores y en protegerlos. El acuerdo anunciado hoy con estas empresas de servicios energéticos, o ESCO, garantizará que los clientes sigan protegidos y promoverá una mayor asequibilidad energética. La Comisión de Servicio Público se mantiene vigilante para exigir rendición de cuentas a todas las empresas bajo su jurisdicción”.

El 23 de septiembre de 2025, la Comisión ordenó a las nueve empresas afiliadas que, en un plazo de 30 días, expusieran las razones por las cuales no debería revocarse su elegibilidad para operar como ESCO en el estado de Nueva York o, alternativamente, por las cuales no deberían imponerse otras consecuencias según lo establecido en las Prácticas Comerciales Uniformes (UBP) de la Comisión. Dicha orden detallaba las alegaciones del personal del DPS (Departamento de Servicio Público) en el sentido de que las empresas afiliadas habían violado múltiples disposiciones de las UBP; que ocho de las nueve empresas afiliadas habían violado la “Orden de Restablecimiento” (Reset Order) de la Comisión; que ocho de las nueve empresas afiliadas habían violado una orden de la Comisión de 2016 que prohibía a las ESCO prestar servicios a clientes de bajos ingresos; y que Green Mountain EnergyCompany había violado una orden de la Comisión de 2022 relativa a las exenciones para las ESCO. Las empresas afiliadas negaron la mayoría de las alegaciones expuestas en la orden de la Comisión del 23 de septiembre de 2025 para que expusieran sus razones.

De conformidad con los términos del acuerdo de conciliación, las empresas afiliadas realizarán ajustes en la facturación por un monto total de 50 millones de dólares a todos los clientes “heredados” del mercado masivo —tanto actuales como antiguos— que, presuntamente, no fueron transferidos a contratos revisados ​​después de abril de 2021. Las empresas afiliadas también deberán ofrecer un producto de ahorro garantizado que proporcione un ahorro del 15 por ciento en comparación con la tarifa de la empresa de servicios públicos, por un plazo de un año, a todos los clientes “heredados” del mercado masivo (actuales y antiguos); de lo contrario, deberán devolver a los clientes “heredados” actuales del mercado masivo a la empresa de servicios públicos. Este producto generará ahorros para los clientes afectados por un valor de hasta 21 millones de dólares. Por último, las empresas afiliadas realizarán ajustes en la facturación por un monto superior a los 900.000 dólares en beneficio de ciertos clientes de bajos ingresos que, de manera inadvertida, recibieron servicios de una ESCO a través de una o más de las empresas afiliadas.

El acuerdo de conciliación, ahora aprobado, resuelve todas las presuntas violaciones imputadas a las empresas afiliadas que tuvieron su origen en la orden del 23 de septiembre de 2025 para que expusieran sus razones. Las decisiones de hoy pueden obtenerse visitando la sección "Commission Documents" (Documentos de la Comisión) en el sitio web de la Comisión, www.dps.ny.gov, e ingresando los números de caso 25-M-0516, 25-E-0517, 25-G-0518, 25-M-0519, 25-M-0520, 25-M-0521, 25-M-0522, 25-M-0523 o 25-M-0524 en el cuadro de entrada etiquetado como "Search for Case/Matter Number" (Buscar número de caso/asunto). Muchas bibliotecas ofrecen acceso gratuito a Internet. Los documentos de la Comisión también pueden obtenerse en la Oficina de Archivos de la Comisión (Commission’s Files Office), ubicada en el piso 14 de Three Empire State Plaza, Albany, NY 12223 (518-474-2500). Si tiene dificultades para comprender el inglés, por favor llámenos al 1-800-342-3377 para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística en relación con este comunicado de prensa.