Mara Lezama y Manolo Jiménez lideran el Ranking de Gobernadores de abril 2026, según SRC

Ranking de Gobernadores - Abril 2026

Mara Lezama (Quintana Roo) y Manolo Jiménez (Coahuila) encabezan la evaluación ciudadana en la encuesta de abril 2026.

El ranking de abril muestra una competencia cerrada en la cima. Los ocho gobernadores mejor evaluados superan el 61 por ciento de aprobación ciudadana en sus respectivas entidades.” — Cristhian Mercado - Director de SRC

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, encabezan la lista de los mandatarios estatales mejor evaluados del país, de acuerdo con el más reciente Ranking de Gobernadores elaborado por la casa encuestadora Statistical Research Corporation ( SRC ) correspondiente al mes de abril.El estudio, que mide la aprobación ciudadana sobre el desempeño de los ejecutivos estatales, muestra una competencia sumamente cerrada en la cima. Mara Lezama (Quintana Roo) ocupa la primera posición con un 63.7% de aprobación, seguida a tan solo una décima de distancia por Manolo Jiménez (Coahuila), quien registra un 63.6%. El tercer puesto lo ocupa Tere Jiménez (Aguascalientes) con el 62.8% de respaldo.El Top 8 Nacional:El levantamiento destaca que los ocho mandatarios mejor calificados logran superar la barrera del 61% de aprobación en sus respectivas entidades, reflejando un sólido apoyo ciudadano. La lista se completa de la siguiente manera:#4 Maru Campos (Chihuahua): 62.6%#5 Mauricio Kuri (Querétaro): 62.4%#6 Clara Brugada (CDMX): 62.1%#7 Alfonso Durazo (Sonora): 61.9%#8 Ricardo Gallardo (San Luis Potosí): 61.8%Metodología:Los datos fueron recopilados del 13 al 14 de abril de 2026 a través de 1,000 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años por cada estado. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico de +/- 3.1%.Para mayor detalle sobre los resultados y la metodología, visite el sitio oficial de SRC.

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