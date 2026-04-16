Allein auf Kreuzfahrt, doppelt zur Kasse: Neue Daten zeigen Zuschläge von bis zu 180 Prozent

Sechs große Reedereien im Vergleich. Der Aufpreis fürs Alleinreisen reicht von 36 bis 180 Prozent. Die Ergebnisse überraschen.

HAMBURG, GERMANY, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Mehr als 4,15 Millionen Menschen fahren jedes Jahr weltweit alleine auf Kreuzfahrt. Der DACH-Markt (Deutschland, Österreich und die Schweiz) ist der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt. Der Anteil der Alleinreisenden am Kreuzfahrtmarkt hat sich in den letzten Jahren von sechs auf zwölf Prozent verdoppelt.Wer jedoch eine Kabine alleine bucht, erlebt bei der Preisgestaltung eine andere Realität. Die meisten großen Reedereien erheben nach wie vor einen Einzelkabinenzuschlag: einen Aufpreis, der berechnet wird, weil das zweite Bett in der Kabine leer bleibt. Alleinreisende zahlen ihn schlicht dafür, ohne Partner zu reisen. AlleinAufKreuzfahrt.de , die führende deutschsprachige Plattform für Solo-Kreuzfahrer, hat sich vorgenommen, genau zu quantifizieren, wie hoch dieser Aufpreis tatsächlich ist und wo er am stärksten schmerzt.Die Ergebnisse: Eine Lücke von bis zu 650 Euro zwischen bester und schlechtester OptionIm April 2026 hat die Plattform sechs große Reedereien nach einer einheitlichen Methodik verglichen: gleiche Kabinenkategorie, gleiche Kreuzfahrtregion, jeweils einmal als Alleinreisender und einmal als Paar gebucht. Das zentrale Ergebnis: Wer als Alleinreisender aus dem DACH-Raum bei einer deutschen Reederei bleibt, anstatt zur günstigsten internationalen Alternative zu wechseln, zahlt pro Reise bis zu 650 Euro mehr. Für den durchschnittlichen deutschen Autofahrer entspricht das vier Monaten Benzinkosten.Norwegian Cruise Line verzeichnete mit 36 bis 43 Prozent den niedrigsten Einzelkabinenzuschlag im Vergleich und liegt damit deutlich unter dem deutschen Marktdurchschnitt.Royal Caribbean verzeichnete mit bis zu 180 Prozent den höchsten Einzelkabinenzuschlag im gesamten Vergleich. Auf der Liberty of the Seas zahlt ein Alleinreisender 4.274 Euro für eine Reise, bei der ein Paar insgesamt 1.526 Euro zahlt. Der Aufpreis fürs Alleinreisen beträgt auf dieser Abfahrt 2.748 Euro.MSC und Costa lagen bei allen verglichenen Schiffen und Abfahrten durchgehend bei 100 Prozent Einzelkabinenzuschlag. Celebrity Cruises verzeichnete ebenfalls 100 Prozent.AIDA variiert zwischen 38 Prozent auf der AIDA Cosma und 80 Prozent auf der AIDA Blue. Mein Schiff liegt konstant zwischen 70 und 80 Prozent.Warum das jetzt relevant ist: Von April bis Juni läuft das Hauptbuchungsfenster für europäische Sommerreisen. Die meisten Buchungsportale stellen den Einzelkabinenzuschlag nicht transparent dar. Alleinreisende entdecken den Aufpreis entweder erst spät im Buchungsprozess oder buchen aus Gewohnheit bei deutschen Reedereien, ohne zu wissen, dass internationale Alternativen für ein vergleichbares Produkt mehrere Hundert Euro günstiger sein können."Alleinreisende sind für die Kreuzfahrtbranche längst keine Randgruppe mehr, aber die Preisgestaltung vieler Reedereien spiegelt das noch nicht wider. Wer weiß, wo er suchen muss, reist besser und zahlt deutlich weniger. Genau das zeigt unsere Auswertung." -- Mike, Gründer von AlleinAufKreuzfahrt.deCLIA-Daten bestätigen, dass 2024 weltweit 4,15 Millionen Alleinreisende auf Kreuzfahrt waren, wobei sich der Marktanteil dieses Segments in den vergangenen fünf Jahren von 6 auf 12 Prozent verdoppelt hat.Über AlleinAufKreuzfahrt.deAlleinAufKreuzfahrt.de ist die führende deutschsprachige Plattform für Solo-Kreuzfahrer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Plattform bietet wöchentlich kuratierte Kreuzfahrtangebote ohne Einzelkabinenzuschlag, redaktionelle Inhalte und praxisnahe Orientierung für Menschen, die alleine auf Kreuzfahrt fahren oder es planen.

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