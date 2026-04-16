Plug&Charge Direct: Hubject, Mer & BMW vereinfachen das Laden von E-Autos weiter

E-Fahrer*innen laden und bezahlen jetzt ganz einfach und automatisch per Kreditkarte – ohne Registrierung oder Ladevertrag.

Plug&Charge bietet schon heute ein nahtloses Ladeerlebnis, für alle die es nutzen. Mit Plug&Charge Direct wollen wir dieses Erlebnis jetzt noch für deutlich mehr E-Fahrer*innen zugänglich machen” — Christian Hahn , CEO, Hubject

BERLIN, GERMANY, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Hubject , weltweit führend im Bereich eMobility-Interoperabilität, Mer , einer der führenden Anbieter von Ladeinfrastruktur in Europa, und die BMW Group bringen Plug&Charge Direct nach Deutschland und Österreich. Die Lösung kombiniert Plug&Charge-Authentifizierung mit direkter Kreditkartenzahlung in einem einzigen, automatisierten Vorgang. Damit entfällt eine der letzten Hürden zwischen E-Autofahrer*innen und einem nahtlosen Ladeerlebnis.Nach einer einmaligen Hinterlegung der Kreditkarte in der My BMW oder MINI App können E-Fahrer*innen jede kompatible Mer-Ladestation in Deutschland und Österreich anfahren, ihr Fahrzeug anstecken und sofort automatisch laden. Authentifizierung und Bezahlung erfolgen direkt an der Ladesäule – ohne zusätzliches Konto oder manuelle Eingaben vor Ort.BMW ist der erste Automobilhersteller, der Plug&Charge Direct einführt. Als offenes System konzipiert, kann die Lösung auch von anderen Herstellern genutzt werden. So wird Plug&Charge einer deutlich breitere Nutzergruppe zugänglich: Auch Tourist*innen, Flottenmanager*innen und Dienstwagennutzer*innen können nun nahtlos laden, ohne zuvor einen Vertrag abschließen zu müssen. Das Ladeerlebnis steht damit allen Fahrer*innen mit kompatiblem Fahrzeug und Kreditkarte offen.Auch für CPOs (Charge Point Operators) ergeben sich klare Vorteile: Höhere Ladeabschlussraten, weniger fehlgeschlagene Ladevorgänge und eine größere potenzielle Kundengruppe, einschließlich Fahrer*innen, die sich bisher noch nicht bei einem Ladeserviceanbieter registriert haben.„Plug&Charge bietet schon heute ein nahtloses Ladeerlebnis, für alle die es nutzen. Mit Plug&Charge Direct wollen wir dieses Erlebnis jetzt noch für deutlich mehr E-Fahrer*innen zugänglich machen. Gemeinsam mit Mer und der BMW Group machen wir den ersten Schritt hin zu einem Angebot, das wir perspektivisch weltweit ausrollen wollen. Denn wir sind überzeugt: Je mehr Menschen Zugang zu einem wirklich nahtlosen Ladeerlebnis haben, desto schneller wird Elektromobilität zur Selbstverständlichkeit“, sagt Christian Hahn, CEO, Hubject.„Viele E-Fahrer*innen wollen beim Laden vor allem eines: ankommen, einstecken und weiterfahren, ohne sich erst mit zahllosen Apps oder Verträgen beschäftigen zu müssen“, so Anton Achatz, Managing Director, Mer Germany und Mer Austria. „Ein gutes Ladeerlebnis entsteht dort, wo Einfachheit, Verlässlichkeit und Qualität zusammenkommen. Genau dieses Erlebnis wollen wir Kund*innen an unseren Stationen bieten. Mit der Integration von Plug&Charge Direct in unserem Ladenetz machen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung und können gemeinsam mit Hubject und BMW noch mehr Menschen eine nahtlose Ladeerfahrung ermöglichen.“Plug&Charge Direct ist jetzt an allen kompatiblen Ladestationen im Mer-Ladenetz in Deutschland und Österreich verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Märkte und Ladepartner ist für die kommenden Monaten geplant.Über Mer GermanyAls führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge steht Mer für einen raschen Ausbau der Elektromobilität und eine effizientere Nutzung Erneuerbarer Energien. Ob Ladeinfrastrukturlösungen für den öffentlichen Raum oder für Unternehmen – die Mission von Mer ist es, Elektromobilität einfach für jeden zugänglich zu machen.Zum Angebot von Mer zählen Planung, Installation und der Betrieb von öffentlichen und firmeneigenen Ladestationen sowie die Bereitstellung von Hardware, eigenen Apps und Portalen. Firmen- wie auch Privatkund*innen haben Zugriff auf ein ständig wachsendes öffentliches Ladenetz von mehr als 36.200 eigenen, mit 100 Prozent Ökostrom betriebenen Ladepunkten und Zugang zu über 740.000 Ladepunkten und Ladehubs in Europa – und das alles mit Rückenwind von Statkraft, dem größten Erzeuger Erneuerbarer Energien in Europa.Weitere Informationen unter de.mer.ecoÜber Mer AustriaAls führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge steht Mer für einen raschen Ausbau der Elektromobilität und eine effizientere Nutzung Erneuerbarer Energien. Die Mission von Mer ist es, Elektromobilität einfach für jeden zugänglich zu machen.Das Angebot von Mer Austria umfasst die Entwicklung und den Betrieb von Ladeinfrastrukturlösungen im öffentlichen Raum, die Nutzer*innen ein zuverlässiges und komfortables Ladeerlebnis ermöglichen. Dazu gehören Planung, Installation und der Betrieb von öffentlichen Ladestationen sowie die Bereitstellung von Hardware, eigenen Apps und Portalen. Mit mehr als 36.200 eigenen, mit 100 Prozent Ökostrom betriebenen Ladepunkten und Ladehubs in Europa haben sowohl Unternehmen als auch Privatkund*innen Zugriff auf ein ständig wachsendes öffentliches Ladenetz - und das alles mit Rückenwind von Statkraft, dem größten Erzeuger Erneuerbarer Energien in Europa.Weitere Informationen unter at.mer.ecoPressekontakt:Stuart Barnesstuart.barnes@hubject.com

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