RailPros nomme Adam Christian au poste de Vice-président des Opérations canadiennes
M. Christian supervisera la croissance et le développement continus de RailPros Canada.
Nous voyons une forte opportunité pour nos services de compléter les projets ferroviaires, tant de fret que de passagers, au Canada”DALLAS, TX, UNITED STATES, April 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- RailPros, dont le siège social est situé à Irving (Texas), a annoncé aujourd'hui avoir nommé Adam Christian au poste de Vice-président des Opérations canadiennes, afin de superviser ses unités d'affaires canadiennes.
— Kendall Koff, Président-directeur général de RailPros
« Nous voyons une forte opportunité pour nos services de compléter les projets ferroviaires, tant de fret que de passagers, au Canada », a déclaré Kendall « Ken » Koff, Président-directeur général de RailPros. « Adam possède plus de deux décennies d'expertise sur des projets majeurs de transport ferroviaire en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Son leadership nous permettra de poursuivre notre expansion canadienne et d'honorer notre engagement envers l'excellence de service envers nos clients. »
Adam a dirigé de grandes équipes pluridisciplinaires d'ingénieurs et de spécialistes techniques sur certains des projets d'infrastructure ferroviaire et de matériel roulant les plus importants et les plus complexes au Canada. Il possède une solide expertise technique et commerciale et a fait ses preuves en établissant des relations durables avec les clients et les partenaires industriels pour favoriser une croissance et une réussite mutuelles.
« Le marché canadien demeure dynamique dans tous les secteurs, du transport léger sur rail au fret lourd. Avoir l'opportunité de déployer les capacités de RailPros dans la région est un défi que j'ai très hâte de relever », a déclaré Adam Christian, Vice-président des Opérations canadiennes de RailPros. « RailPros est sur une trajectoire de croissance ambitieuse, fondée sur des relations solides avec nos clients et partenaires. Je m'engage à développer ces relations au Canada afin d'améliorer la mobilité, d'assurer la sécurité et d'accroître la qualité de vie des personnes qui bénéficient des projets que nous réalisons. »
Adam gérera l'ensemble des activités de RailPros Canada et sera basé au bureau de Toronto.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur avec mention en génie mécanique.
RailPros, qui opère partout en Amérique du Nord, continue de connaître une croissance soutenue aux États-Unis, au Mexique et dans ses opérations canadiennes. L'entreprise, titulaire de la certification ISO 45001 aux États-Unis et au Canada, offre de la formation et de la certification en signalisation et communications, la réalisation de projets clés en main, l'exécution en mode de réalisation alternatif, des services d'ingénierie, des services sur le terrain, une gestion complète des emprises, de la gestion de projet, de la formation et des solutions technologiques. La société soutient des clients dans les secteurs du fret, des passagers, du ferroviaire industriel et des industries connexes au rail, avec des équipes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
À propos de RailPros
RailPros a son siège social à Irving, au Texas, et dispose de bureaux et de personnel à travers l'Amérique du Nord. Fondée en 2000, l'entreprise est exclusivement dédiée à la fourniture de services aux compagnies ferroviaires de fret, de passagers et de transport en commun en Amérique du Nord. RailPros emploie des ingénieurs ferroviaires et de transport, des gestionnaires de construction, des experts en services immobiliers et en droit de passage, des inspecteurs, des ingénieurs concepteurs et du personnel de soutien sur le terrain, ce qui nous permet de répondre à l'ensemble des besoins du secteur en matière de gestion, d'ingénierie et de gestion de la construction, de planification et de conception. De plus, RailPros dispose d'une équipe combinée de formation et de production médiatique, qui produit des formations techniques et de sécurité pour les compagnies ferroviaires et les clients industriels liés au secteur ferroviaire. Notre compréhension unique des besoins du secteur ferroviaire et de transport en commun, ainsi que notre expertise, aident nos clients à réaliser leurs travaux en toute sécurité, avec efficacité et en minimisant les perturbations du service ferroviaire existant.
Ananda Boardman
RailPros
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.