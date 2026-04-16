CINNAMON BENTOTA BEACH – SIGNATURE SELECTION FEIERT HERAUSRAGENDE GÄSTEAUSZEICHNUNGEN AUF FÜHRENDEN REISEPLATTFORMEN

Cinnamon Bentota Beach - Signature Selection

BENTOTA, SRI LANKA, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Cinnamon Bentota Beach – Signature Selection freut sich, eine Reihe bedeutender Auszeichnungen auf führenden internationalen Reiseplattformen bekannt zu geben – ein Erfolg, der die Stimmen und Erlebnisse unserer geschätzten Gäste widerspiegelt.Das Resort erhielt folgende Auszeichnungen auf führenden Reiseplattformen:• Hotels.com: Bewertung von 9,2• Booking.com Traveller Review Awards 2026: Bewertung von 9,0• HolidayCheck 2026: Empfehlung mit herausragenden 5,9 von 6 PunktenDiese Auszeichnungen unterstreichen die Beständigkeit und Sorgfalt, die jeden Aufenthalt im Haus prägen.Die Anerkennungen stehen für einen personalisierten Service, der Bedürfnisse vorausschauend erfüllt, sowie für bedeutungsvolle Verbindungen, die durch authentische sri-lankische Gastfreundschaft entstehen. Jede Bewertung spiegelt das Vertrauen unserer Gäste wider und die Erlebnisse, die noch lange über den Aufenthalt hinaus nachwirken.Im Cinnamon Bentota Beach wird Gastfreundschaft nicht einfach geboten, sondern mit Bedacht gestaltet. Von kuratierten kulinarischen Erlebnissen bis hin zu immersiven kulturellen Angeboten ist jeder Berührungspunkt darauf ausgerichtet, ein Gefühl von Zugehörigkeit und Wohlbefinden zu schaffen.Dieser Erfolg wäre ohne das unermüdliche Engagement unseres Teams nicht möglich, dessen Leidenschaft und Liebe zum Detail das Cinnamon-Erlebnis jeden Tag zum Leben erwecken. Ihr Einsatz formt weiterhin ein Reiseziel, an dem sich Gäste willkommen, wertgeschätzt und inspiriert fühlen.Während wir diesen Meilenstein feiern, bleibt unser Fokus auf dem Wesentlichen: weiterhin bedeutungsvolle Erlebnisse zu schaffen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

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