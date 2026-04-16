RED STRIPE DÉBARQUE AU QUÉBEC ET LANCE LA ZONE DE CONCERTS RISE AU FESTIVAL UN GOÛT DES CARAÏBES 2026
En collaboration avec Tanguay, annonce un partenariat avec Brasserie RJ, marquant les tout premiers débuts de Red Stripe dans un festival au Québec.
Présenté du 9 au 12 juillet 2026 au Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal, le festival, sous le thème « Soccer Fiesta », s’inspire de l’engouement mondial entourant la Coupe du Monde 2026. Cette édition positionne le Festival au carrefour du sport, de la culture et du divertissement, dans une célébration vibrante et immersive.
Ce partenariat à trois volets met également en lumière Prestige (Haïti) — qui célèbre son 50e anniversaire — ainsi que la marque québécoise Belle Gueule, offrant ainsi aux festivaliers une occasion unique de découvrir le meilleur des brasseries caribéennes et des traditions artisanales locales.
Dans le cadre de ce partenariat historique, Red Stripe est le collaborateur de la toute nouvelle Zone de Concerts RISE — une première au festival — mettant en vedette des artistes internationaux dans une série de spectacles payants en soirée. Cette nouvelle offre marque une évolution importante dans la programmation du festival.
La bière Prestige soulignera son héritage avec la Soirée Créole le jeudi 9 juillet, mettant en vedette le groupe emblématique haïtien Black Parents, pour célébrer 50 ans d’impact culturel. Par ailleurs, l’Office du tourisme de la Jamaïque présentera également la soirée reggae le samedi 11 juillet, avec Duane Stephenson en vedette.
PROGRAMMATION — ZONE DE CONCERTS RISE EN COLLABORATION AVEC RED STRIPE
• Jeudi 9 juillet — Soirée Créole avec Black Parents présenté par Prestige, Wesli, Chris Combette, Kelly Krow et DJ Abuelo (Haïti) (présentée par TOTC)
• Vendredi 10 juillet — Soirée Latine avec DJ Camilo (Colombie / Hot 97, New York) et Algareto (Colombie) (présentée par Événements JPM et 514 Promo)
• Samedi 11 juillet — Soirée Reggae avec Duane Stephenson (Jamaïque) (présentée par TOTC et en collaboration avec l’Office de tourisme de la Jamaïque)
• Dimanche 12 juillet — Soirée Soca avec Alison Hinds (Barbade) (présentée par Nouvelle Vie)
Billetterie : risemontreal.ca
La Zone de Concerts RISE est gratuite et accessible à tous de 12 h à 17 h, avec des performances en direct, des ateliers culturels et une programmation familiale.
Le site complet du festival est ouvert et gratuit de 12 h à 23 h, proposant des expériences immersives dans la Zone Soccer Tanguay, la zone Fuzion Latine, la Zone Gastronomique et Merch, et la Zone d’Accueil, ainsi que des spectacles quotidiens sur la scène de la Zone Latine, en plus d’animations continues, d’activations et de découvertes culinaires dans les zones Enfants et Marché.
Pour la programmation complète, visitez totc.ca/fr/horaire
« Ce partenariat marque une étape importante pour Red Stripe au Québec. S’associer à un festival qui célèbre authentiquement la culture caribéenne nous permet de connecter avec le public de manière significative et percutante », a déclaré François Gaumond, directeur marketing chez Brasserie RJ / Brasserie GMT.
« Accueillir Red Stripe dans le cadre de son premier partenariat festivalier au Québec représente un moment important pour nous. Cela témoigne de la croissance du festival et de notre capacité à attirer des marques internationales tout en restant fidèles aux racines culturelles des Caraïbes », a ajouté Cezar Brumeanu, producteur exécutif du festival Un Goût des Caraïbes.
Avec plus de 210 000 visiteurs en 2025, le Festival Un Goût des Caraïbes est le plus grand événement estival du Vieux-Port de Montréal, où musique, gastronomie et culture rencontrent l’énergie mondiale du soccer. Véritable reflet de l’influence des cultures caribéennes à l’échelle internationale, le festival célèbre une identité qui résonne profondément et occupe une place unique dans le cœur du public, peu importe ses origines.
À PROPOS DU FESTIVAL UN GOÛT DES CARAÏBES (TOTC)
Le Festival Un Goût des Caraïbes est l’un des événements culturels majeurs de Montréal et l'une des plus grandes du Canada, mettant en valeur les cultures caribéennes à travers la musique, la gastronomie et des expériences communautaires. Présenté chaque été au Quai de l’Horloge du Vieux-Port, il attire des centaines de milliers de visiteurs et célèbre la richesse et la diversité du patrimoine caribéen.
À PROPOS DE BRASSERIE RJ / BRASSERIE GMT
Brasserie RJ / Brasserie GMT est l’un des principaux groupes brassicoles indépendants au Québec et la plus grande microbrasserie indépendante de la province. Reconnue pour ses marques emblématiques telles que Belle Gueule, Cheval Blanc et Tremblay, l’entreprise allie tradition et innovation tout en collaborant avec des marques locales et internationales.
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Le Conseil des arts du Canada est le principal organisme public de soutien aux arts au Canada, avec pour mandat d’encourager et de promouvoir l’étude, la connaissance et la production d’œuvres artistiques. Par ses subventions, ses services, prix, initiatives et paiements, le Conseil soutient une scène artistique et littéraire dynamique et diversifiée. Ces actions génèrent un impact économique, culturel et social significatif pour plus de 2 000 communautés partout au pays et au-delà. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent l’engagement du public envers les arts d’un océan à l’autre, tout en contribuant à la reconnaissance internationale des artistes et organismes artistiques du Canada.
Ce projet est rendu possible grâce à l’appui du Gouvernement du Canada, Ministère du Tourisme du Québec, et du Conseil des arts du Canada, avec le soutien total de la Ville de Montréal.
EN BREF
Quoi : Festival culturel caribéen gratuit + Soccer Fiesta + Zone de concerts RISE
Où : Quai de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal (STM : métro Place D’Armes) Cliquez pour l’itinéraire
Quand : 9–12 juillet 2026 (12 h – 23 h chaque jour)
Entrée : Gratuite toute la journée (certaines activités payantes à l’intérieur du festival)
Plus d’informations : totc.ca
Laurraine Leblanc
Living Legends Agency via TOTC
+ +1 438-875-6543
media@totc.ca
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