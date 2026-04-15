En Sintonía con el Concejo destacará el Mes de la Tierra, el viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, September 4 - ROCKVILLE, Md., 9 de abril del 2026—Los invitados de esta semana del programa En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ana Arriaza, gerente de alcance comunitario del Departamento de Protección Ambiental (DEP); Ana Samuels, enfermera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), y Christy Korzen, gerente de programas de Montgomery Parks. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 10 de abril a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

El programa iniciará con un enfoque en el Mes de la Tierra y el festival ambiental GreenFest organizado por el Departamento de Protección Ambiental. El segmento explorará los efectos de la basura en la comunidad, compartirá formas prácticas en que los residentes pueden ayudar a reducir los desechos y explicará cómo reportar áreas que necesitan limpieza. También ofrecerá un adelanto del festival ambiental GreenFest, que se llevará a cabo el 25 de abril en el BlackRock Center for the Arts en Germantown.

El segundo segmento destacará el evento de sostenibilidad para intercambiar articulos usados y en buenas condiciones conocido en inglés como “Share Fair” organizado por Montgomery Parks. La feria se realizará el 18 de abril en el Black Hill Discovery Center y es una iniciativa como parte del Mes de la Tierra. Se invita a los residentes a practicar la sostenibilidad al donar artículos en buen estado.

El programa concluirá con una entrevista con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y detalles de las jornadas de vacunanción gratuitas disponibles para adultos. Esto incluye a personas sin seguro o cuyos planes médicos no cubran las vacunas. Se explicará quiénes califican, qué vacunas están disponibles y cómo los residentes pueden aprovechar estos servicios.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonia con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.