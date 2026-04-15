Video, Audio, Fotos y Transcripción Preliminar: La Gobernadora Hochul Anuncia una Propuesta de Impuesto Sobre *Pied-à-Terre* para Segundas Residencias de Lujo Valoradas en 5 Millones de Dólares o Más

La Gobernadora Kathy Hochul propuso hoy un impuesto sobre *pied-à-terre* para respaldar los esfuerzos del asambleísta Zohran Mamdani para cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad de Nueva York. La propuesta se dirige a las segundas residencias de lujo en la ciudad de Nueva York valoradas en 5 millones de dólares o más, permitiendo a la ciudad aplicar un recargo fiscal anual dirigido a personas ultra ricas que no son residentes de la ciudad de Nueva York. Dado que la ciudad de Nueva York enfrenta una brecha presupuestaria significativa, la propuesta de la Gobernadora generará ingresos muy necesarios para la ciudad sin afectar a los neoyorquinos de a pie.

VIDEO: El evento está disponible para su transmisión en YouTube aquí, y el video con calidad de televisión está disponible aquí (h.264, mp4).

AUDIO: Las declaraciones de la Gobernadora están disponibles en formato de audio aquí.

FOTOS: La página de Flickr de la Gobernadora publicará fotos del evento aquí.

A continuación, se presenta una transcripción preliminar de las declaraciones de la Gobernadora:

Buenos días de nuevo. También me acompaña Amanda Hiller, nuestra Comisionada de Impuestos y Finanzas, quien está aquí para ayudarme a responder cualquier pregunta relacionada con el tema que abordaré en primer lugar. Quiero hablar sobre una de mis prioridades en este Presupuesto y sobre cómo el Estado de Nueva York puede ayudar a la Ciudad de Nueva York con el déficit presupuestario que el alcalde Mamdani heredó desde su primer día de gestión.

Y todos sabemos que la salud económica y financiera de la Ciudad de Nueva York ejerce una influencia desproporcionada sobre el resto del estado y, de hecho, sobre la nación entera. Por eso comprendo, en mi calidad de Gobernadora, la importancia de estabilizar las finanzas de la Ciudad de Nueva York sin comprometer los servicios esenciales con los que cuentan los neoyorquinos.

Es por ello que ya he comprometido 1.200 millones de dólares con el objetivo de lograr la atención infantil universal. Es la razón por la que ya he incluido en este Presupuesto 1.500 millones de dólares para ayudar a cerrar la brecha y para cubrir las prioridades que respaldo. Y es por eso que propongo un recargo de sentido común sobre las segundas viviendas de alto valor en la Ciudad de Nueva York, conocido comúnmente como el recargo sobre los *pied-à-terre*.

Ahora bien, también he dicho que la ciudad debe asumir la responsabilidad de encontrar ahorros para cerrar dicha brecha. Cabe reconocer que el alcalde y el Presidente del Concejo Municipal ya han identificado ahorros; y en mis conversaciones habituales con ambos, les he transmitido la importancia de mantener un diálogo continuo mientras siguen buscando —y desenterrando— más ahorros.

Pero la realidad de nuestra situación actual —en la que, con suerte, nos acercamos al cierre de nuestro Presupuesto, mientras que el presupuesto de la ciudad —el Presupuesto Ejecutivo— vence el 1 de mayo— es que, incluso con esas medidas, seguirá existiendo un déficit presupuestario que la ciudad deberá subsanar. Ahora bien, no han faltado ideas sobre cómo abordar esta brecha. Algunas de esas ideas, en mi opinión, correrían el riesgo de erosionar nuestra base impositiva al ahuyentar a las personas y a posibles sedes corporativas, así como a los empleos empresariales. Otras ideas implicarían recortar servicios de los que dependen los neoyorquinos, aumentar los impuestos a la propiedad para todos o elevar el costo de vida para cada neoyorquino.

En lo que a mí respecta, todas esas opciones quedan descartadas de plano. He sido muy clara, y lo dije desde el principio: no consideraré impuestos sobre la renta para los residentes de la ciudad de Nueva York, ni impuestos corporativos para las empresas neoyorquinas. Lo que necesitamos es un plan de sentido común para lograr mis objetivos, claramente establecidos; y ahí es donde entra en juego el recargo sobre los *pied-à-terre*. Quiero ser absolutamente clara: esto no es un impuesto sobre una residencia, sobre una vivienda principal. Si un propietario vive allí a tiempo completo, o la alquila a un inquilino que reside allí a tiempo completo, el recargo no se aplicará. Se trata de un recargo específico dirigido a las segundas viviendas y a los apartamentos propiedad de inversores valorados en más de 5 millones de dólares; viviendas que, en muchos casos, permanecen desocupadas durante gran parte del año —y de las cuales tenemos el inventario—. Forman parte de nuestro horizonte urbano, pero esas personas no forman parte de nuestra ciudad.

Estamos hablando de viviendas como ese apartamento de 105 millones de dólares, situado a solo una calle de aquí, que en realidad nunca ha sido habitado. Y he aquí por qué esto es importante: el valor inmobiliario de viviendas como esa está impulsado por todo lo que la ciudad de Nueva York tiene para ofrecer; por eso es un lugar tan valioso. Sin embargo, las personas que poseen estos *pied-à-terre* no contribuyen de la misma manera en que lo hacen los 8,3 millones de residentes de Nueva York. Y, aun así, se benefician de todo lo que la ciudad de Nueva York ofrece. El valor de sus propiedades sigue aumentando —como ya he dicho—, mientras que muchas de ellas permanecen subutilizadas o vacías.

Por lo tanto, lo que planteo es algo sencillo y similar a lo que ya han adoptado otras ciudades internacionales, como París y Toronto; pues se trata de una cuestión de equidad para esos millones de residentes que realmente viven aquí. Aquellos que se benefician de la ciudad sin residir en ella de forma permanente deberían contribuir a sufragar los costos que conlleva su funcionamiento: la seguridad pública, los parques de categoría mundial, los servicios e instalaciones, las carreteras y el sistema de metro. Esta propuesta simplemente garantiza que contribuyan de manera significativa a mantener a Nueva York como la mejor ciudad del mundo. Y, además, ayuda a paliar el déficit presupuestario de la ciudad.

Estoy convencida de que esta medida protegerá a los neoyorquinos trabajadores y asegurará que todo aquel que posea una dirección en la ciudad de Nueva York invierta en su éxito continuo, tanto en el presente como de cara a un futuro aún más prometedor.