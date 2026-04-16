Biocarburants avancés Canada sur la suspension temporaire de la taxe d’accise annoncée par le premier ministre Carney

OTTAWA, CANADA, April 15, 2026 / EINPresswire.com / -- L’Association Biocarburants avancés Canada commente l’annonce faite par le premier ministre Mark Carney concernant la suspension temporaire de la taxe d’accise fédérale sur l’essence, le diesel et le carburant d’aviation. Cette mesure viendra s’ajouter aux économies dont bénéficient déjà les Canadiens grâce à l’intégration de carburants liquides propres et renouvelables dans l’approvisionnement en carburant, ce qui contribue à réduire les émissions tout en favorisant un prix abordable à la pompe. Cette mesure intervient à un moment crucial, alors que les Canadiens sont de plus en plus exposés à des marchés énergétiques mondiaux imprévisibles et hors de leur contrôle.« Les Canadiens ne devraient pas être pénalisés pour avoir opté pour des carburants plus propres et à faible teneur en carbone », déclare Fred Ghatala, président de l’Association Biocarburants avancés Canada. « Cette suspension contribuera à alléger la pression sur les prix à la pompe tout en maintenant le progrès vers un avenir énergétique plus propre. »Les biocarburants permettent déjà aux Canadiens de réaliser des économies tangibles. Selon le dernier rapport Biofuels in Canada , l’éthanol – incorporé dans la quasi-totalité de l’essence vendue au Canada – coûtait 7,4 cents de moins par litre que l’essence en 2024, ce qui a directement fait baisser les prix des carburants.Cet avantage en termes de prix se traduit par des économies réelles : le mélange d’éthanol a réduit les coûts de gros de l’essence de 1,7 milliard de dollars en 2024 seulement, et de plus de 13,2 milliards de dollars au total depuis 2010.« Il ne s’agit pas d’avantages théoriques : les biocarburants réduisent activement les coûts du carburant pour les Canadiens aujourd’hui, ajoute M. Ghatala. Les politiques qui soutiennent leur utilisation contribuent à protéger les consommateurs contre la volatilité des marchés mondiaux du pétrole. »Au-delà de leur prix abordable, les biocarburants jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité énergétique du Canada. En tirant parti de matières premières produites localement, telles que le canola, le maïs et les résidus agricoles, le Canada peut réduire sa vulnérabilité face aux perturbations de l’approvisionnement international en combustibles fossiles et aux chocs de prix.Un mélange diversifié de carburants, comprenant notamment des biocarburants, offre une plus grande résilience face aux aléas géopolitiques. Les récentes perturbations énergétiques mondiales ont montré que les systèmes d’approvisionnement en carburant qui reposent sur une seule source d’énergie sont plus vulnérables aux hausses soudaines des prix et aux problèmes d’approvisionnement.« L’avenir énergétique du Canada doit être à la fois propre et sûr, déclare M. Ghatala. Les biocarburants constituent une solution canadienne qui diversifie l’approvisionnement, soutient les économies rurales et réduit les émissions, tout en diminuant les coûts. »Alors que le gouvernement met en œuvre des politiques plus larges en matière d’accessibilité financière et d’énergie, l’Association Biocarburants avancés Canada encourage à poursuivre les efforts visant à accroître l’utilisation de carburants à faible teneur en carbone qui apportent de réels avantages économiques aux Canadiens.« L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante, annonce M. Ghatala. Le maintien d’une économie des carburants solide et diversifiée – incluant les biocarburants – sera essentiel pour garantir l’accessibilité financière, la sécurité énergétique et la résilience économique à long terme du Canada. »À propos de l’Association Biocarburants avancés CanadaL’Association Biocarburants avancés Canada est la voix de l’industrie nationale des producteurs, distributeurs et fournisseurs de technologies proposant des solutions de remplacement à faible teneur en carbone durables pour l’essence, le diesel, les carburants marins et les carburéacteurs. Les membres de l’Association Biocarburants avancés Canada produisent un portefeuille de carburants propres liquides, de matières premières durables et de produits intermédiaires. Les membres produisent et consomment également des produits gazeux à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel renouvelable (GNR) et l’hydrogène à faible teneur en carbone, et s’intéressent aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Ils exploitent plus de 45 milliards de litres de capacité de production de carburants à faible teneur en carbone.-30-

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