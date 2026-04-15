A Sustainable Agriculture Network lança concurso fotográfico global sobre agricultura regenerativa

Os agricultores são os primeiros arquitetos da mudança. Os pequenos produtores e as comunidades locais são impulsionadores essenciais da transição para sistemas alimentares que restauram solos, biodiversidade e meios de vida. Da terra à mesa, os agricultores estão transformando os sistemas alimentares desde a base. O Fórum de Agricultura Regenerativa 2026 acontece no dia 23 de junho em São Paulo, Brasil, e online para todo o mundo. A agricultura regenerativa é liderada por pessoas. Agricultores de todo o mundo aplicam conhecimentos inovadores e tradicionais para restaurar paisagens e construir resiliência frente às mudanças climáticas. A Sustainable Agriculture Network (SAN) é uma rede de impacto global que transforma a agricultura em uma força para o bem

Fotógrafos de todo o mundo são convidados a capturar os rostos, paisagens e comunidades que transformam a agricultura.

A agricultura regenerativa é um dos caminhos mais confiáveis e escaláveis que temos para restaurar ecossistemas, fortalecer os meios de vida rurais e construir sistemas alimentares resilientes.” — Jose Joaquin Campos, Diretor Executivo, SAN

SAN JOSE, SAN JOSE, COSTA RICA, April 15, 2026 / EINPresswire.com / -- A Sustainable Agriculture Network (SAN,) tem o prazer de anunciar o lançamento do seu concurso fotográfico global, Agricultura Regenerativa: Fomentando Paisagens e Meios de Vida Resilientes , aberto a fotógrafos de todo o mundo de 15 de abril a 15 de maio de 2026.José Joaquín Campos, Diretor Executivo, Sustainable Agriculture Network:"Nossos sistemas alimentares estão em um ponto de virada. A agricultura regenerativa não é um conceito de nicho — é um dos caminhos mais confiáveis e escaláveis que temos para restaurar ecossistemas, fortalecer os meios de vida dos agricultores e construir sistemas alimentares capazes de sustentar as gerações futuras. É precisamente por isso que a SAN, junto com a Imaflora, o Global Landscapes Forum e o CABI, está organizando o Fórum Global de Agricultura Regenerativa — para reunir o conhecimento, as evidências e as parcerias necessárias para passar do compromisso à ação em escala. Este concurso fotográfico é um dos primeiros passos nesse caminho.“Queremos que o mundo comece a ver como a agricultura regenerativa se parece na prática, porque o que é visível pode inspirar, e o que inspira pode mudar o mundo."O concurso convida fotógrafos de todos os perfis a enviarem imagens que mostrem como a agricultura regenerativa apoia ecossistemas resilientes, paisagens prósperas e as comunidades que delas dependem sustainableagriculture.eco.Três categorias estão abertas para inscrições:Agrobiodiversidade — cultivos, polinizadores, vida no solo, agrofloresta e biodiversidade em paisagens agrícolasPaisagens — paisagens agrícolas onde práticas regenerativas constroem resiliência ecológicaPessoas e Meios de Vida — rostos e histórias de pessoas cujas vidas estão conectadas à agricultura regenerativaOs prêmios incluem um 1º Prêmio Geral de US$ 1.000, um Prêmio do Público de US$ 400 e três Prêmios por Categoria de US$ 200 cada. Os finalistas também serão apresentados no Fórum de Agricultura Regenerativa no Brasil.O concurso está aberto a participantes de todo o mundo com 18 anos ou mais. Cada participante pode enviar até três fotos em todas as categorias. As fotos devem ser trabalhos originais em formato JPEG ou PNG, com resolução mínima de 3.000px no lado mais longo. Imagens geradas por inteligência artificial, assistidas por IA ou composições digitais não são permitidas.Jasson Muir Clarke, Gerente Sênior de Comunicações e Marketing, Sustainable Agriculture Network:"Estamos genuinamente animados para ver fotógrafos de todos os cantos do mundo respondendo a este chamado. A agricultura regenerativa está acontecendo agora — em pequenas propriedades no Sudeste Asiático, em sistemas agroflorestais por toda a América Latina, em pastagens e campos sendo restaurados na África e na Europa. Essas histórias merecem ser contadas e merecem ser vistas. As boas práticas agrícolas estão transformando silenciosamente paisagens e meios de vida de maneiras que nos dão razões reais para esperança.”“Queremos que este concurso traga à tona essas histórias — os agricultores, as comunidades, as paisagens vivas onde a mudança positiva já está se enraizando. Mostre-nos o seu mundo."A agricultura regenerativa representa um dos caminhos mais poderosos para a ação climática, a recuperação da natureza e sistemas alimentares sustentáveis. Este concurso é uma oportunidade de tornar essa história visível para o mundo.Envie suas fotos em: sustainableagriculture.eco/photo-contest-regenerative-agricultureDúvidas: info@san.ecoSobre o Fórum Global de Agricultura Regenerativa 2026O Regenerative Agriculture Forum 2026: Accelerating the Transition é um evento global de referência que acontecerá no dia 23 de junho de 2026, no Pecege, Piracicaba, São Paulo, Brasil, e online para todo o mundo. Co-organizado pela Sustainable Agriculture Network (SAN), Imaflora, o Global Landscapes Forum (GLF) e o CABI, este fórum híbrido de um dia reunirá agricultores, cientistas, empresas, formuladores de políticas, investidores, Povos Indígenas, jovens e sociedade civil para co-criar conhecimento acionável e acelerar a transição para sistemas alimentares regenerativos. Combinando ciência de ponta com conhecimentos tradicionais e locais, o Fórum promoverá a colaboração radical necessária para restaurar solos, fortalecer cadeias de valor e nutrir pessoas e paisagens em escala. As inscrições já estão abertas — junte-se a nós presencialmente em São Paulo ou online de qualquer lugar do mundo.Inscreva-se aqui: https://events.globallandscapesforum.org/regenerative-agriculture-forum-2026/ Sobre a Sustainable Agriculture NetworkA Sustainable Agriculture Network (SAN) é uma rede de impacto global que transforma a agricultura em uma força para o bem — curando e nutrindo o nosso extraordinário planeta. Junto com 37 organizações membros em mais de 120 países, a SAN impulsiona sistemas agrícolas sustentáveis, equitativos e resilientes ao clima que empoderam comunidades e restauram a natureza.Por meio da colaboração radical, a SAN conecta agricultores, empresas, pesquisadores e sociedade civil para co-criar soluções que enfrentem os desafios mais urgentes do mundo — desde as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade até a desigualdade social. Os esforços coletivos da nossa rede já contribuíram para transformar mais de 40 milhões de hectares de terras agrícolas, impulsionando um progresso mensurável em direção a sistemas alimentares regenerativos e inclusivos.Enraizada na integridade, na inclusividade, na curiosidade, na empatia, na adaptabilidade e na ação baseada em evidências, a SAN age com urgência e esperança. Visualizamos um futuro onde a agricultura cura, as comunidades prosperam e a natureza floresce.Saiba mais em www.sustainableagriculture.eco

SAN, uma rede de impacto global que transforma a agricultura

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.