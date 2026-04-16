MPE PARTNERS ET SKB CASES ANNONCENT L’ACQUISITION DE NANUK PROTECTION D’ÉQUIPEMENTS INC.

SKB and NANUK Join Forces

CLEVELAND ET BOSTON, OH, UNITED STATES, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- MPE Partners (« MPE » ou « Morgenthaler Private Equity »), en collaboration avec sa société en portefeuille SKB Cases, LLC (« SKB »), basée à Orange, Californie, annoncent l’acquisition de NANUK Protection d’équipements Inc. (« NANUK » ou la « Société »), située à Terrebonne, Québec. NANUK est un fournisseur de valises de protection haut de gamme moulées par injection, offrant des solutions haute performance pour des équipements critiques dans un large éventail d’applications.MPE et SKB prévoient de collaborer étroitement avec l’équipe de direction de NANUK, qui sera dirigée par Vincenzo Giorgio, directeur général Canada & Europe chez NANUK. John Saxon, président exécutif et chef de la direction de SKB, a déclaré : « NANUK a construit une marque forte et différenciée qui vient enrichir le portefeuille de produits de SKB tout en apportant de nouveaux clients, de nouvelles zones géographiques et de nouvelles applications. Nous sommes impatients d’unir nos forces avec l’équipe talentueuse de NANUK pour piloter la prochaine phase de croissance et de succès de la plateforme combinée. »Daniel Jewell, président et directeur commercial (CCO) de SKB, a ajouté : « Nous considérons depuis longtemps NANUK comme une marque de référence sur le marché et sommes ravis de collaborer avec nos nouveaux collègues. Cette alliance nous positionne encore mieux pour servir nos clients. »Brendan Newman, directeur d’investissement chez MPE, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce partenariat et sommes convaincus que SKB et NANUK sont des entreprises hautement complémentaires et naturellement alignées sur le plan stratégique. Avec le soutien continu des équipes SKB et NANUK, ainsi que celui de MPE, la plateforme combinée est idéalement positionnée pour accélérer sa croissance en exploitant des opportunités commerciales et opérationnelles significatives. »Vincenzo Giorgio, directeur général Canada & Europe chez NANUK, a commenté : « NANUK a construit une organisation solide, portée par une base de clients fidèles et une équipe engagée. Ce partenariat avec SKB représente une nouvelle étape passionnante de croissance et renforce notre capacité à investir dans nos collaborateurs et à mieux servir nos clients, qui sont au cœur de notre réussite. »Apogem Capital a fourni le financement nécessaire à la réalisation de la transaction. Les cabinets Stikeman Elliott et Jones Day ont agi en tant que conseillers juridiques de MPE Partners. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance a été le conseiller financier exclusif des actionnaires de NANUK. BCF a agi en tant que conseiller juridique des actionnaires de NANUK. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.À propos de NANUKBasée à Terrebonne, Québec, avec des opérations également à Eelde, aux Pays-Bas, NANUK est un fabricant de valises de protection haut de gamme desservant plusieurs segments de marché, notamment la photo, la vidéo et les drones, ainsi que les loisirs de plein air, la défense, l’industrie et le médical. La société accompagne une clientèle mondiale dans plus de 50 pays grâce à des produits hautement techniques, durables et personnalisables. NANUK s’appuie sur ses capacités internes de conception, d’ingénierie et d’assemblage pour stimuler l’innovation, garantir une qualité constante et soutenir une croissance évolutive. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://nanuk.eu/fr À propos de SKB CasesBasée à Orange, Californie, et disposant également d’une installation à Mexicali, au Mexique, SKB est un fabricant de valises de protection spécialisées, desservant un large éventail de segments de marché, notamment les secteurs militaire et industriel, la musique et l’audiovisuel professionnel, ainsi que le sport. La société sert une clientèle diversifiée de plus de 1 400 clients grâce à une gamme de solutions produits techniques et personnalisables. SKB s’appuie sur plusieurs technologies de fabrication, dont le moulage par injection, le rotomoulage et le thermoformage sous vide, afin de fournir des produits fiables et de haute qualité à grande échelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.skbcases.com/ À propos de MPE PartnersMPE Partners (« MPE ») ambitionne d’être le partenaire de référence des entreprises détenues par des entrepreneurs et des familles. Basé à Cleveland (Ohio) et Boston (Massachusetts), MPE investit dans des entreprises rentables de taille intermédiaire inférieure, avec un EBITDA compris entre 8 et 40 millions de dollars. MPE cible principalement deux secteurs d’investissement : la fabrication à forte valeur ajoutée et les services commerciaux et industriels. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.mpepartners.com

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