Innere Führung als neue Form von Exzellenz

Nutze Deine inneren Kräfte Raus aus dem Gedankengefängnis und rein ins selbstbestimmte Leben 1:1 Online Coaching mit Theres persönlich

Wie wir die Fähigkeit entwickeln können, innere Prozesse gezielt zu verstehen und zu steuern – als Grundlage für bessere Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg.

„Alle unsere Kraft liegt in unserem Innen und ist deshalb unter unserer ganzen Kontrolle“” — Robert Collier 1885 – 1950

TENERO, TESSIN, SWITZERLAND, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- ILeben aus dem Innen ist immer leicht heisst es im Bellafit Erfolgszentrum. Was ist damit gemeint? Das Bellafit Erfolgszentrum setzt seinem Fokus auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und auf die gezielte Förderung innerer Wahrnehmung als Grundlage für nachhaltige Veränderung im Leben. Es geht also um Bewusstes Denken als Schlüssel zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung:

Der Hintergrund: Viele Entscheidungen und Verhaltensweisen des Menschen im Alltag laufen unbewusst und somit automatisiert ab. Diese Muster beeinflussen nicht nur persönliche Gewohnheiten, sondern auch den Umgang mit Stress, Beziehungen und beruflichen Herausforderungen. So viele Menschen funktionieren im Alltagsstress für andere, für Erwartungen, für Rollen. Dabei geht oft die Verbindung zu sich selbst verloren.

Die innere Klarheit ist die Grundlage für die äußere Orientierung. Der erste Schritt ist das Erkennen, welche inneren Prozesse automatisiert ablaufen und wie Menschen ihre inneren Prozesse bewusster wahrnehmen und verändern können. Dadurch erst wird es ihnen möglich, ihr Leben selbstbestimmter zu gestalten.



Tiefgreifende online-Programme stärken die mentale Kompetenz: Die Programme des Bellafit Erfolgszentrums verfolgen das Ziel, Teilnehmende dabei zu unterstützen, ihre inneren Denk- und Handlungsmuster besser zu verstehen und immer bewusster zu steuern.

Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit: Die vermittelten Methoden sollen im Alltag eigenständig umgesetzt werden können. Die Programme werden in verschiedenen Formaten vollständig online angeboten und richten sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen.

Mit diesem Ansatz reagiert das Bellafit Erfolgszentrum auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Strategien zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, die weit über Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung hinausgehen. Ein mächtiger Wissensschatz für die Teilnehmenden in der aktuell zunehmend komplexen Lebenswelt.



Was sich durch die Anwendung unter anderem verändert:

✔ Starke innere Klarheit und Fokus gewinnen

✔ Die eigene Selbstwahrnehmung nachhaltig stärken

✔ Neue Denk- und Handlungsmuster entwickeln

✔ Die eigene Berufung und den eigenen Lebensweg klarer erkennen

✔ Souveräner mit herausfordernden Situationen umgehen ✔ Unabhängigkeit von äußeren Umständen



Über das Bellafit Erfolgszentrum:

Das Bellafit Erfolgszentrum ist eine Online-Plattform für persönliche Weiterentwicklung mit Fokus auf mentale Selbststeuerung und Selbstverwirklichung. Die Programme unterstützen Teilnehmende dabei, unbewusste Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen, besser zu verstehen und gezielt aktiv zu verändern.

Methodisch verbindet das Angebot Ansätze aus der Psychologie, dem Neuro-Linguistischen Programmieren sowie der Mental Kybernetik. Ergänzt wird diese einzigartige Kombination durch wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik.

Ziel ist es, praxisnahe Werkzeuge zu vermitteln, die eigenständig im Alltag angewendet werden können. Die Angebote finden online statt und umfassen Gruppenprogramme sowie individuelle Begleitung.

Die Methoden basieren auf langjährig erprobten Vorgehensweisen und werden so vermittelt, dass sie direkt im Alltag angewendet werden können.

Der Fokus liegt nicht auf kurzfristiger Motivation – sondern auf echter, nachhaltiger Veränderung. Der Gründerin, Theres Schmid, ist es ein Herzenswunsch, dass die Teilnehmenden hier nicht „regelmässig einen Fisch bekommen, sondern dass sie hier angeln lernen“. Der Fokus liegt nicht auf kurzfristiger Motivation – sondern auf echter, nachhaltiger Veränderung



Mehr über die Gründerin:

Theres Schmid zeigt, dass viel mehr möglich ist als wir uns zu träumen wagen. Sie selber hat eine 6 Wochen-Krebs Diagnose zu vollkommener Gesundheit verwandelt und hat dies heute – über 30 Jahre später – schwarz auf weiss bestätigt. Nach der Operation wurde sie von einem weisen alten Mann zu der kommenden grössten Änderung im Leben der Menschheit und zu den universellen Gesetzen geschult.

Nach ihrer damaligen Verbesserung der Gesundheit hat sie zwei gesunden Girls ohne ärztliche Begleitung und ohne ärztliche Hilfe bei den Haus-Geburten das Leben geschenkt. Sie hält ihre Traumfigur seit über 20 Jahren. Sie nutzt die verbindenden Unterschiede von Mann und Frau, um ein Meisterwerk aus ihrem Leben und den täglichen Begegnungen zu machen. Sie lebt täglich selber, was sie lehrt und sie erreicht ihre Ziele leicht und schnell.

Täglich arbeitet sie an sich mit dem selber erfahrenen Wissen, um immer noch mehr Vorbild und Mutmacherin zu sein – zum Wohle so vieler Menschen wie möglich. Das von ihr einzigartig zusammengestellte und gelehrte Wissen ist in unserer Region noch sehr selten und auch in vielen Coachings wird es noch nicht verwendet.

Dieses ganzheitliche Wissen und die Tatsache, dass jeder Mensch ein einzigartiges inneres Leitsystem hat, gepaart mit ihrer jahrzehntelange Erfahrung mit vielen Kunden, macht ihre Beratung so wertvoll

Ihre Fähigkeit, viel komplexes wissenschaftliches Wissen zu verknüpfen und es auf einfache Weise erklärt jedem interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen, macht das Bellafit Erfolgszentrum mit der persönlichen Begleitung ganz einzigartig.

Interessierte Menschen nehmen im ersten Kontakt schon viele lebensverändernde Aha’s mit und entdecken, dass alles Grosse im Leben viel einfacher ist als unser Gehirn uns immer wieder vorzugaukeln versucht.



Wer kann profitieren?

Das Angebot richtet sich an Menschen mit dem Anspruch, Verantwortung für ihr Denken und Handeln auf höchstem Niveau zu übernehmen – diskret, individuell und nachhaltig wirksam.

Die Programme verbinden fachliche Tiefe mit persönlicher Begleitung. Sie finden online statt und sind sowohl als Gruppenkurse als auch in individueller Begleitung verfügbar. Das Ziel ist es, jedem Teilnehmenden Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen die persönliche Entwicklung anschliessend eigenständig weitergeführt werden kann.

Erinnere Dich - Du bist schon alles

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