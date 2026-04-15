Aperte le Candidature per l'edizione 2026 degli Eroi di domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards
BONN, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- In un momento di sfide globali sempre più complesse e interconnesse, il progresso dipende da chi sceglie di agire adesso. Con questo spirito, La Campagna d’Azione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDG Action Campaign) presenta l'edizione 2026 degli Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards. Le candidature sono aperte fino al 17 Maggio 2026.
In ogni comunità e in ogni paese, ci sono individui e iniziative che promuovono il cambiamento spesso in maniera silenziosa, ma profonda. Gli eroi di domani agiscono attraverso gesti concreti, affrontando ostacoli e difficoltà per contribuire a un futuro sostenibile, giusto e pacifico. Il loro impegno ci ricorda che c’è sempre speranza e che il cambiamento nasce dall'azione di ognuno di noi.
I Premi del 2026 riconoscono questi sforzi attraverso tre categorie:
Il Premio Changemaker celebra gli individui che guidano l'azione collettiva verso la giustizia, l'uguaglianza e la pace.
Il Premio Creativita' premia le iniziative che infondono speranza e stimolano all'azione attraverso l'espressione visiva, l'arte, l'innovazione e altro ancora.
Il Premio Resilienza rende omaggio alle iniziative volte a rafforzare la resilienza di fronte a conflitti, disuguaglianze o cambiamento climatico.
Ogni anno, una giuria indipendente di alto livello valuta oltre 5.500 candidature provenienti da 190 Paesi. I vincitori del 2026 saranno premiati durante la Cerimonia Eroi di Domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards che si terrà a Roma, in Italia, giovedì 29 ottobre 2026, con la partecipazione di leader e performance artistiche. La Cerimonia Eroi di Domani 2026 sarà trasmessa sulle piattaforme Rai, l'emittente pubblica nazionale italiana e media partner ufficiale della Campagna, e sui canali della UN WebTV. Prima della cerimonia di premiazione, i nove finalisti sono invitati a prendere parte a un programma esclusivo di più giorni, pensato per favorire il networking, l'orientamento e il rafforzamento delle competenze.
Come Candidarsi
Per candidarsi al Premio Creatività o Resilienza, o per nominare qualcuno per il Premio Changemaker, visita il sito e invia la tua candidatura.
Scadenza: Domenica, 17 Maggio 2026, alle ore 23:59 EST
Precedenti Vincitori: Highlights 2025
Le vincitrici del Premio Changemaker sono Julienne Lusenge, che è una paladina dei diritti umani e sostiene migliaia di sopravvissute alla violenza di genere nella Repubblica Democratica del Congo, e Jîn Dawod che fornisce assistenza per la salute mentale alle popolazioni vulnerabili in 26 paesi. Il Vincitore del Il Premio Creativita', Smartel, e' un'impresa sociale innovativa che sta transformando il settore agricolo con soluzioni climatiche intelligenti in Nigeria e oltre. La vincitrice del Premio Resilienza, Central Única das Favelas (CUFA), ha ricevuto questo riconoscimento per aver trasformato le favelas in centri di talento, creatività e innovazione.
Informazioni sulla UN SDG Action Campaign
Gli Eroi di Domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards sono organizzati dalla UN SDG Action Campaign, un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ospitata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e basata a Bonn, in Germania.
Gli UN SDG Action Awards sono possibili grazie al sostegno del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero Federale Tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo (BMZ).
Per maggiori informazioni e opportunità di interviste:
Samuele Cofano | samuele.cofano@undp.org
Mohammed Mostafa
UNV / UN SDG Action Campaign UNDP
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