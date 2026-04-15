Aperte le Candidature per l'edizione 2026 degli Eroi di domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards

Finalisti e Vincitori degli UN SDG Action Awards 2025 con Marina Ponti, Direttrice Globale della UN SDG Action Campaign, durante la Cerimonia degli Awards 2025 a Roma, in Italia. Crediti: UN SDG Action Campaign/Edwin Nyaika

BONN, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- In un momento di sfide globali sempre più complesse e interconnesse, il progresso dipende da chi sceglie di agire adesso. Con questo spirito, La Campagna d’Azione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDG Action Campaign) presenta l'edizione 2026 degli Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards. Le candidature sono aperte fino al 17 Maggio 2026.

In ogni comunità e in ogni paese, ci sono individui e iniziative che promuovono il cambiamento spesso in maniera silenziosa, ma profonda. Gli eroi di domani agiscono attraverso gesti concreti, affrontando ostacoli e difficoltà per contribuire a un futuro sostenibile, giusto e pacifico. Il loro impegno ci ricorda che c’è sempre speranza e che il cambiamento nasce dall'azione di ognuno di noi.


I Premi del 2026 riconoscono questi sforzi attraverso tre categorie:

Il Premio Changemaker celebra gli individui che guidano l'azione collettiva verso la giustizia, l'uguaglianza e la pace.

Il Premio Creativita' premia le iniziative che infondono speranza e stimolano all'azione attraverso l'espressione visiva, l'arte, l'innovazione e altro ancora.

Il Premio Resilienza rende omaggio alle iniziative volte a rafforzare la resilienza di fronte a conflitti, disuguaglianze o cambiamento climatico.

Ogni anno, una giuria indipendente di alto livello valuta oltre 5.500 candidature provenienti da 190 Paesi. I vincitori del 2026 saranno premiati durante la Cerimonia Eroi di Domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards che si terrà a Roma, in Italia, giovedì 29 ottobre 2026, con la partecipazione di leader e performance artistiche. La Cerimonia Eroi di Domani 2026 sarà trasmessa sulle piattaforme Rai, l'emittente pubblica nazionale italiana e media partner ufficiale della Campagna, e sui canali della UN WebTV. Prima della cerimonia di premiazione, i nove finalisti sono invitati a prendere parte a un programma esclusivo di più giorni, pensato per favorire il networking, l'orientamento e il rafforzamento delle competenze.


Come Candidarsi

Per candidarsi al Premio Creatività o Resilienza, o per nominare qualcuno per il Premio Changemaker, visita il sito e invia la tua candidatura.

Scadenza: Domenica, 17 Maggio 2026, alle ore 23:59 EST


Precedenti Vincitori: Highlights 2025

Le vincitrici del Premio Changemaker sono Julienne Lusenge, che è una paladina dei diritti umani e sostiene migliaia di sopravvissute alla violenza di genere nella Repubblica Democratica del Congo, e Jîn Dawod che fornisce assistenza per la salute mentale alle popolazioni vulnerabili in 26 paesi. Il Vincitore del Il Premio Creativita', Smartel, e' un'impresa sociale innovativa che sta transformando il settore agricolo con soluzioni climatiche intelligenti in Nigeria e oltre. La vincitrice del Premio Resilienza, Central Única das Favelas (CUFA), ha ricevuto questo riconoscimento per aver trasformato le favelas in centri di talento, creatività e innovazione.


Informazioni sulla UN SDG Action Campaign

Gli Eroi di Domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards sono organizzati dalla UN SDG Action Campaign, un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ospitata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e basata a Bonn, in Germania.

Gli UN SDG Action Awards sono possibili grazie al sostegno del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero Federale Tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo (BMZ).


Per maggiori informazioni e opportunità di interviste:

Samuele Cofano | samuele.cofano@undp.org

Mohammed Mostafa
UNV / UN SDG Action Campaign UNDP
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Bluesky
Instagram
Facebook
YouTube
X
Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Aperte le Candidature per l'edizione 2026 degli Eroi di domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards

Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Human Rights, Media, Advertising & PR, Music Industry


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
Mohammed Mostafa
UNV / UN SDG Action Campaign UNDP
Company/Organization
UN SDG Action Campaign
Platz der Vereinten Nationen 1
Bonn, 53113
Germany

Visit Website
Visit Newsroom
About

The UN SDG Action Campaign is a special initiative of the UN Secretary-General hosted by the Executive Office of the United Nations Development Programme (UNDP) and based in Bonn, Germany. The Campaign is mandated to CONVENE, CAMPAIGN and CATALYZE CHANGE by accelerating SDG action. The Campaign’s advocacy for change approach inspires hope and champions actions to achieve the SDGs. It calls for rethinking, recalibrating and reimagining economies and societies so that they serve people and the planet.

Website

More From This Author
2026 Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards Now Open for Applications
Aperte le Candidature per l'edizione 2026 degli Eroi di domani/Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards
2026 Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards - Bewerbungen ab sofort möglich
View All Stories From This Author