2026 Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards - Bewerbungen ab sofort möglich
BONN, GERMANY, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Angesichts der wachsenden globalen Herausforderungen liegt Veränderung in den Händen derjenigen, die bereit sind zu handeln. Mit diesem Leitgedanken startet die UN SDG Action Campaign in die 2026-Ausgabe der Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards, die bis zum 17. Mai 2026 für Bewerbungen geöffnet ist.
In vielen Gemeinschaften und Ländern treiben Einzelpersonen und Initiativen Veränderungen voran, oft im Verborgenen, aber mit tiefgreifender Wirkung. Häufig arbeiten sie still und gegen alle Widerstände an einer nachhaltigen, gerechten und friedlichen Zukunft. Diese Held:innen von morgen erinnern uns daran, dass es immer Hoffnung gibt und dass Mut zur Veränderung bei den Menschen beginnt.
Mit der 2026 Preisverleihung werden diese Leistungen in drei Kategorien gewürdigt:
Der Changemaker Award würdigt Menschen, die gemeinschaftliches Engagement für Gerechtigkeit, Gleichstellung und Frieden entscheidend voranbringen.
Der Creativity Award würdigt Initiativen, die mit ihren kreativen Projekten sowie künstlerischen und kulturellen Ausdrucksformen Hoffnung vermitteln und Menschen dazu inspirieren, sich zu engagieren.
Der Resilience Award würdigt Initiativen, die angesichts von Konflikten, Ungleichheiten oder den Auswirkungen des Klimawandels besondere Widerstandskraft gezeigt haben.
Jedes Jahr wählt eine unabhängige Expert:innenjury drei Preisträger:innen von den rund 5.000 Einsendungen aus 190 Ländern aus. Die Preisträger:innen des Jahres 2026 werden am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, im Rahmen der Preisverleihung „Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards Ceremony“ in Rom bekannt gegeben. An der Veranstaltung nehmen internationale Würdenträger:innen, Wirtschaftsführer:innen, Künstler:innen und Influencer:innen teil. Die Preisverleihung wird weltweit von Rai, dem italienischen Staatsfernsehen und offiziellen Medienpartners, sowie von UN WebTV übertragen. Im Vorfeld der Preisverleihung werden neun Finalist:innen zu einem mehrtägigen Programm mit Networking, Coaching und Weiterbildung eingeladen.
Bewerbungsbedingungen
Um sich für den Creativity- oder Resilience-Award zu bewerben oder um sich selbst oder andere für den Changemaker Award zu nominieren, besuchen Sie die Website der SDG Action Awards und reichen Sie Ihre Bewerbung ein. Bewerbungsschluss: Sonntag, 17. Mai 2026, um 23:59 EST
Ehemalige Gewinner:innen: Höhepunkte aus 2025
Die Gewinnerin des Changemaker Awards, Julienne Lusenge und Jîn Dawod sind Menschenrechtsaktivistinnen. Lusenge unterstützt Tausende Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo während und Dawod traumatisierten Geflüchteten in 26 Ländern psychosoziale Versorgung anbietet. Der Gewinner des Creativity Award, Smartel, ist ein innovatives sozialorientiertes Unternehmen, das die Landwirtschaft in Nigeria und darüber hinaus mit klimaintelligenten Lösungen revolutioniert. Der Gewinner des Resilience Award, Central Única das Favelas (CUFA), erhielt die Auszeichnung für den Aufbau von Zentren für Talent, Kreativität und Innovation in Favelas.
Über die UN SDG Action Campaign
Das Programm Heroes of Tomorrow: UN SDG Action Awards wird von der UN SDG Action Campaign, einer Sonderinitiative des UN-Generalsekretärs, initiiert und vom UN-Development Programme (UNDP) in Bonn, Deutschland, ausgerichtet. Es wird in Partnerschaft mit dem italienischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) und dem deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ermöglicht.
Pressekontakt:
Olcay Tetik | olcay.tetik@undp.org
Mohammed Mostafa
UNV / UN SDG Action Campaign UNDP
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