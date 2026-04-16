MPE PARTNERS UND SKB CASES KÜNDIGEN DIE ÜBERNAHME VON NANUK GEAR PROTECTION AN

SKB and NANUK Join Forces

CLEVELAND UND BOSTON, OH, UNITED STATES, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- MPE Partners („MPE“ oder „Morgenthaler Private Equity“) gab zusammen mit dem Portfoliounternehmen SKB Cases, LLC („SKB“) aus Orange, Kalifornien, die Übernahme von NANUK Gear Protection Inc. („NANUK“ oder das „Unternehmen“) aus Terrebonne, Québec, bekannt. NANUK ist ein Anbieter hochwertiger, spritzgegossener Schutzkoffer und bietet leistungsstarke Lösungen für unternehmenskritische Ausrüstung in einem breiten Anwendungsbereich.MPE und SKB planen, eng mit dem Managementteam von NANUK zusammenzuarbeiten, das von Vincenzo Giorgio, General Manager Kanada & Europa bei NANUK, geleitet wird. John Saxon, Vorstandsvorsitzender und CEO von SKB, sagte: „NANUK hat eine starke, differenzierte Marke aufgebaut, die das Produktportfolio von SKB erweitert und gleichzeitig neue Kunden, Regionen und Anwendungsbereiche erschließt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem talentierten Team von NANUK die nächste Wachstums- und Erfolgsphase der gemeinsamen Plattform voranzutreiben.“Daniel Jewell, Präsident und CCO von SKB, fügte hinzu: „Wir betrachten NANUK seit Langem als eine führende Marke im Markt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen. Durch diesen Zusammenschluss können wir unsere geschätzten Kunden noch besser bedienen.“Brendan Newman, Principal bei MPE, sagte: „Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und glauben, dass SKB und NANUK sich hervorragend ergänzen und strategisch perfekt zusammenpassen. Mit der fortgesetzten Unterstützung der Teams von SKB und NANUK sowie von MPE ist die kombinierte Plattform bestens aufgestellt, um das Wachstum durch die Erschließung bedeutender kommerzieller und operativer Chancen zu beschleunigen.“Vincenzo Giorgio, General Manager für Kanada und Europa bei NANUK, kommentierte: „NANUK hat ein starkes Unternehmen mit einem loyalen Kundenstamm und einem engagierten Team aufgebaut. Diese Partnerschaft mit SKB markiert ein spannendes nächstes Wachstumskapitel und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, in die Mitarbeiter und Kunden zu investieren und sie zu unterstützen, die den Kern unseres Erfolgs bilden.“Apogem Capital stellte die Finanzierung für die Transaktion bereit. Stikeman Elliott und Jones Day fungierten als Rechtsberater für MPE Partners. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance fungierte als exklusiver Finanzberater der Aktionäre von NANUK.BCF war als Rechtsberater der Aktionäre von NANUK tätig. Die Transaktionsbedingungen wurden nicht offengelegt.Über NANUKNANUK mit Hauptsitz in Terrebonne, Québec, und einem weiteren Standort in Eelde, Niederlande, ist ein Hersteller von Premium-Schutzkoffern für verschiedene Branchen, darunter Foto/Video/Drohnen, Outdoor-Aktivitäten, Verteidigung, Industrie und Medizin. Das Unternehmen betreut einen globalen Kundenstamm in über 50 Ländern mit hochentwickelten, robusten und individualisierbaren Produkten. NANUK nutzt seine internen Design-, Entwicklungs- und Montagekapazitäten, um Innovationen voranzutreiben, gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://nanuk.com/ Über SKB CasesSKB mit Hauptsitz in Orange, Kalifornien, und einem weiteren Standort in Mexicali, Mexiko, ist ein Hersteller von Spezial-Schutzkoffern für diverse Branchen, darunter Militär & Industrie, Musik & professionelle AV-Technik sowie Sport. Das Unternehmen betreut über 1.400 Kunden mit einer breiten Palette an individuell anpassbaren Produktlösungen. SKB nutzt verschiedene Fertigungsverfahren, darunter Spritzguss, Rotationsformen und Vakuumformen, um qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte in großen Stückzahlen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.skbcases.com/ Über MPE PartnersMPE Partners („MPE“) möchte der bevorzugte Partner für inhabergeführte und familiengeführte Unternehmen sein. Mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und Boston, Massachusetts, investiert MPE in profitable Unternehmen des unteren Mittelstands mit einem EBITDA zwischen 8 und 40 Millionen US-Dollar. MPE konzentriert sich auf zwei Hauptinvestitionsbereiche: hochwertige Fertigungsindustrie sowie gewerbliche und industrielle Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpepartners.com

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