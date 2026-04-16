MPE PARTNERS EN SKB CASES KONDIGEN DE OVERNAME VAN NANUK GEAR PROTECTION AAN

SKB and NANUK Join Forces

CLEVELAND EN BOSTON, OH, UNITED STATES, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- MPE Partners ("MPE" of "Morgenthaler Private Equity"), samen met het portefeuillebedrijf SKB Cases, LLC ("SKB") uit Orange, Californië, kondigden de overname aan van NANUK Gear Protection Inc. ("NANUK" of het "bedrijf") uit Terrebonne, Québec. NANUK is een leverancier van hoogwaardige, spuitgegoten beschermhoezen en levert hoogwaardige oplossingen voor missie critical apparatuur in een breed scala aan toepassingen.MPE en SKB zijn van plan nauw samen te werken met het managementteam van NANUK, dat wordt geleid door Vincenzo Giorgio, General Manager Canada & Europe bij NANUK. John Saxon, voorzitter en CEO van SKB, zei: "NANUK heeft een sterk, onderscheidend merk opgebouwd dat het productportfolio van SKB uitbreidt en tegelijkertijd nieuwe klanten, geografische gebieden en toepassingsgebieden opent. We kijken ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde team van NANUK om de volgende groeifase en succes van het gezamenlijke platform te stimuleren."Daniel Jewell, President en CCO van SKB, voegde toe: "We beschouwen NANUK al lange tijd als een toonaangevend merk op de markt en kijken ernaar uit om samen te werken met onze nieuwe collega's. Deze combinatie stelt ons in staat onze gewaardeerde klanten nog beter te bedienen."Brendan Newman, Principal bij MPE, zei: "We zijn enthousiast over deze samenwerking en geloven dat SKB en NANUK een geweldige aanvulling zijn en een perfecte strategische match. Met de voortdurende steun van de SKB- en NANUK-teams, evenals MPE, is het gecombineerde platform goed gepositioneerd om de groei te versnellen door belangrijke commerciële en operationele kansen te ontsluiten."Vincenzo Giorgio, General Manager voor Canada en Europa bij NANUK, zei: "NANUK heeft een sterk bedrijf opgebouwd met een loyale klantenkring en een toegewijd team. Deze samenwerking met SKB markeert een spannend volgend groeihoofdstuk en versterkt het vermogen van het bedrijf om te investeren in en ondersteuning te bieden aan de mensen en klanten die centraal staan in ons succes."Apogem Capital verzorgde de financiering voor de transactie. Stikeman Elliott en Jones Day traden op als juridisch adviseurs van MPE Partners. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance fungeerde als exclusief financieel adviseur van de aandeelhouders van NANUK.BCF trad op als juridisch adviseur van de aandeelhouders van NANUK. De voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.Over NANUKMet het hoofdkantoor in Terrebonne, Québec, met een andere locatie in Eelde, Nederland, is NANUK een fabrikant van premium beschermkoffers voor diverse sectoren, waaronder foto/video/drones, outdoor, defensie, industrie en medische. Het bedrijf bedient een wereldwijde klantenkring in meer dan 50 landen met geavanceerde, robuuste en aanpasbare producten. NANUK maakt gebruik van zijn interne ontwerp-, ontwikkelings- en assemblagecapaciteiten om innovatie te stimuleren, consistente kwaliteit te waarborgen en duurzame groei mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie https://nanuk.com/ Over SKB-casesSKB heeft het hoofdkantoor in Orange, Californië, met een extra locatie in Mexicali, Mexico, en is een fabrikant van speciale beschermkoffers voor diverse sectoren, waaronder militaire en industriële sectoren, muziek en professionele AV-technologie, en sport. Het bedrijf bedient meer dan 1.400 klanten met een breed scala aan aanpasbare productoplossingen. SKB gebruikt diverse productieprocessen, waaronder spuitgieten, rotatiegieten en vacuümvormen, om hoogwaardige, betrouwbare producten in grote aantallen te leveren. Voor meer informatie, zie https://www.skbcases.com/ Over MPE PartnersMPE Partners ("MPE") streeft ernaar de partner van keuze te zijn voor door de eigenaar beheerde en familiebedrijven. Met hoofdkantoor in Cleveland, Ohio, en Boston, Massachusetts, investeert MPE in winstgevende bedrijven in de lagere tot middenklasse met een EBITDA tussen de 8 miljoen en 40 miljoen dollar. MPE richt zich op twee hoofdinvesteringsgebieden: hoogwaardige productie-industrie en commerciële en industriële diensten. Voor meer informatie, zie www.mpepartners.com

