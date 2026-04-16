Canada Lights Up Purple for International MPS Awareness Day on May 15th

On May 15, MPS Awareness Day, monuments across Canada will be illuminated purple. Post a picture of your local monument with #CanMPS and be entered to win $100!

Our call to action is for every province in Canada to add MPS to their Newborn Screening, an essential first step. Diagnosis should not take 5 years.” — Mary Bone, Executive Director of Canadian MPS Society

CANADA, April 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- On May 15, International MPS Awareness Day, monuments across Canada will be illuminated purple to raise awareness for Mucopolysaccharidosis (MPS), a group of rare, progressive and often life-limiting genetic disorders that primarily affect children.

The Canadian MPS Society is inviting Canadians to take part in a national "Light Up for MPS" social media challenge to help raise awareness and educate the public. Participants are encouraged to:

• Post a photo of a purple-lit monument or create their own “purple moment” (wear purple, light up your porch, make a sign, colour a picture etc.)

• Share one fact you’ve learned about MPS - Use the hashtag #CanadianMPSSociety

All participants that enter go into a draw to win the $100 Amazon gift card. Winner announced: May 18, 2026 (via Instagram)

MPS is caused by the body’s inability to break down certain complex sugars, leading to progressive damage to organs and tissues. While there is no cure, some of the seven different types have treatment options, and emerging gene therapies offer hope for the future.

Early diagnosis through Newborn Screening is critical and will save and change children's lives. Delays—often averaging five or more years—result in irreversible damage. It is estimated that 1 in 12 Canadians are affected by a rare disease. NOT SO RARE!

“Our call to action is for every province in Canada to add MPS to their Newborn Screening, an essential first step. Diagnosis should not take 5 years.” — states Bone.

Get Involved:

Find participating "Light Ups" at https://www.mpssociety.ca/wp-content/uploads/2026/04/2026-MPSDay-Illumination-7-April-2026.pdf

Post your picture on socials with #CanMPS

Be entered to win $100 Amazon gift card!

Media Contact: Mary Bone, Executive Director, Canadian MPS Society info@mpssociety.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Canada s'illumine en violet à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au syndrome de MPS, le 15 mai

Partagez votre moment violet et gagnez !

Lieux : illuminations prévues partout au Canada (voir la liste ci-dessous et www.mpssociety.ca/lightup)

Le 15 mai, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux MPS, des monuments à travers tout le Canada seront illuminés en violet afin de sensibiliser le public à la mucopolysaccharidose (MPS), un ensemble de maladies génétiques rares, évolutives et souvent mortelles qui touchent principalement les enfants.

L'Association canadienne des MPS invite les Canadiens à participer à un défi national sur les réseaux sociaux intitulé « Light Up for MPS » afin de sensibiliser et d'informer le public.

Les participants sont invités à:

• Postez une photo d'un monument illuminé en violet ou créez votre propre « moment violet » (portez du violet, illuminez votre porche, fabriquez une pancarte, coloriez un dessin, etc.)

• Partagez une chose que vous avez apprise sur le syndrome de MPS – Utilisez le hashtag #CanadianMPSSociety

Tous les participants inscrits seront tirés au sort pour remporter une carte-cadeau Amazon d'une valeur de 100 $. Annonce du gagnant : 18 mai 2026 (sur Instagram)

Les MPS sont causées par l'incapacité de l'organisme à décomposer certains sucres complexes, ce qui entraîne des lésions progressives des organes et des tissus. Bien qu'il n'existe aucun remède, certaines des sept formes différentes peuvent être traitées, et les nouvelles thérapies géniques offrent un espoir pour l'avenir.

Un diagnostic précoce grâce au dépistage néonatal est essentiel et permettra de sauver et de changer la vie des enfants. Les retards — souvent de cinq ans ou plus en moyenne — entraînent des lésions irréversibles. On estime qu’un Canadien sur douze est atteint d’une maladie rare. CE N’EST PAS SI RARE !

« Nous appelons toutes les provinces du Canada à ajouter la MPS à leur programme de dépistage néonatal, une première étape essentielle. Le diagnostic ne devrait pas prendre cinq ans », déclare M. Bone.

Participez : Découvrez les « Light Ups » participants et rejoignez-nous :

www.mpssociety.ca #CanMPS # Canadianmpssociety

Lieux d'illumination MPS : https://www.mpssociety.ca/wp-content/uploads/2026/04/2026-MPS-Day-Illumination-7-April-2026.pdf

Contact presse : Mary Bone, directrice générale, Société canadienne du syndrome de MPS, Portable: 647-282-1225

** Veuillez excuser les éventuelles erreurs de transcription. Nous utilisons DeepL pour nous aider.

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