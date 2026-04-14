Influence Society accompagne l’ouverture de Villa Colette, le nouvel hôtel de luxe porté par Laurent Taïeb au Cap Ferret

Le partenariat couvre le développement du site sur Webflow et l’accompagnement en acquisition payante pour soutenir la visibilité et le lancement commercial

Pour Villa Colette, il était essentiel de s’appuyer sur un partenaire capable de comprendre notre positionnement, notre univers de marque et les impératifs de performance liés à une ouverture” — Laurent Taieb, propriétaire de Villa Colette

PARIS, FRANCE, April 14, 2026 / EINPresswire.com / -- À l’occasion de l’ouverture de Villa Colette , nouvel hôtel de luxe situé face au bassin d’Arcachon au Cap Ferret, Influence Society annonce son partenariat avec l’établissement pour piloter deux volets clés de sa présence digitale : le développement de son site web sous Webflow et l’accompagnement de sa stratégie d’acquisition payante via Google Ads et Social Ads. Porté par Laurent Taïeb, propriétaire de Villa Colette, le projet entend rapidement faire découvrir cette nouvelle adresse, en partie grâce à un dispositif digital aligné avec son positionnement art de vivre premium.Décrite par Laurent Taïeb comme une « maison de bord de mer avec l’exigence d’un hôtel », Villa Colette propose 28 chambres et suites, ainsi qu’un restaurant, un bar et une terrasse tournée vers l’horizon, dans un univers haut de gamme dont les intérieurs sont signés Philippe Starck. L’expérience du lieu se nourrit également de son environnement exceptionnel, entre le bassin d’Arcachon, l’océan Atlantique et la pinède. Dans ce contexte d’ouverture, l’enjeu digital est double : traduire fidèlement en ligne cette identité de marque profondément ancrée dans la destination et activer rapidement des leviers d’acquisition capables de générer de la notoriété et des réservations.« Pour Villa Colette, il était essentiel de s’appuyer sur un partenaire capable de comprendre à la fois notre positionnement, notre univers de marque et les impératifs de performance liés à une ouverture », confie Laurent Taieb. « Influence Society nous accompagne sur des leviers concrets, avec une approche à la fois stratégique et opérationnelle. »Le site a été conçu pour refléter le positionnement distinctif de Villa Colette et valoriser une proposition lifestyle qui s’exprime autant dans ses espaces de restauration que dans ses atouts d’expérience en pleine nature. Situé à l’extrémité de la presqu’île du Cap Ferret, l’hôtel est imaginé comme une maison joyeuse face au bassin, offrant l’occasion de s’évader à vélo sous les pins jusqu’au village de l’Herbe, embarquer à bord d’une des emblématiques pinasses vers la dune du Pilat, ou encore savourer une parenthèse romantique face à la mer. L’accompagnement mené par Influence Society doit permettre à Villa Colette de structurer son lancement, notamment par des campagnes de communication ciblées sur les réseaux sociaux.« Pour une ouverture comme celle de Villa Colette, l’aspect digital doit jouer un rôle immédiat et structurant. Il doit porter l’image du lieu, fluidifier le parcours des voyageurs et soutenir la demande dès les premières phases de commercialisation », ajoute Sébastien Felix, fondateur & CEO d’Influence Society.Au Cap Ferret, Villa Colette incarne une nouvelle destination haut de gamme, conjuguant une expérience complète d’hébergement, de restauration et d’art de vivre local. Pour Influence Society, ce partenariat illustre l’importance croissante d’un écosystème digital cohérent dès l’ouverture d’un hôtel, associant plateforme de marque, expérience utilisateur et activation média.À propos d’Influence SocietyInfluence Society est une agence créative à l’intersection du design, de la technologie et de l’hôtellerie. Elle aide les hôtels d’exception à élaborer des récits de marque convaincants, en associant l’esthétique à des stratégies numériques de pointe pour façonner l’avenir de l’hôtellerie. Grâce à un storytelling visionnaire, un marketing innovant et une expertise approfondie de l’industrie, l’agence permet aux hôteliers de rester en tête dans un paysage en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.influence-society.com À propos de Villa ColetteVilla Colette est un hôtel de luxe situé au Cap Ferret, face au bassin d’Arcachon. Porté par Laurent Taïeb, l’établissement propose 28 chambres et suites, un restaurant, un bar et une offre d’expériences ancrée dans l’art de vivre local. Avec des intérieurs signés Philippe Starck et une restauration orchestrée par le chef Benjamin Six, Villa Colette se positionne comme une nouvelle destination de l’hospitality haut de gamme. villacolette.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.