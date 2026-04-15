Aeroméxico y gategroup renuevan su larga colaboración en materia de catering a bordo en 15 destinos internacionales
ZURICH, SWITZERLAND, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Aeroméxico ha ampliado su colaboración con gategroup, el proveedor líder mundial de servicios de catering y hostelería para aerolíneas, mediante un nuevo acuerdo de tres años que abarca las operaciones en 15 aeropuertos de América Latina, América del Norte y Europa.
El último contrato se basa en más de 15 años de colaboración en múltiples aeropuertos internacionales. Consolida aún más la presencia de gategroup en mercados estratégicos de América y Europa, lo que refleja los sólidos cimientos y la confianza mutua establecidos entre ambas empresas.
Además de los 15 aeropuertos incluidos en esta ampliación, gategroup también presta apoyo a Aeroméxico en otros aeropuertos de todo el mundo, incluida la región de Asia-Pacífico.
Federico Germani, Chief Commercial Officer y Presidente para Latinoamérica y Asia Pacifico y Oriente Medio, de gategroup, afirmó: “Nuestra relación con Aeroméxico va más allá de las operaciones cotidianas. Se basa en la confianza, en unos objetivos comunes y en la ambición compartida de mejorar la experiencia a bordo. Este nuevo contrato de tres años, que abarca 15 destinos en todo el mundo, pone de relieve la solidez de nuestra colaboración y nuestro compromiso con la calidad culinaria, la fiabilidad y las soluciones innovadoras. Esperamos poder contribuir al desarrollo continuo de Aeroméxico aportando nuestra experiencia especializada en tres continentes”.
“En Aeroméxico, nos centramos en ofrecer a nuestros pasajeros la mejor experiencia a lo largo de todo su viaje, incluidos nuestros servicios a bordo. Nuestra colaboración con gategroup nos ha ayudado a situarnos a la vanguardia del servicio de comidas y bebidas, ofreciendo opciones de alta calidad que nos diferencian de nuestros competidores. Estamos seguros de que la renovación de esta colaboración nos permitirá seguir alcanzando este objetivo”, afirmó Andrés Castañeda Ochoa, Chief Customer and Digital Officer & EVP de Aeroméxico.
El acuerdo demuestra el compromiso continuo de ambas empresas por ofrecer una oferta a bordo refinada y unos estándares de rendimiento fiables en toda la red internacional de Aeroméxico.
Acerca de gategroup
gategroup es un proveedor líder a nivel mundial de productos y servicios de catering aéreo, venta a bordo y servicios de hospitalidad. Con sede en Zúrich, Suiza, la compañía presta servicio a millones de pasajeros a través de una red de casi 300 establecimientos en más de 68 países. Gracias a la innovación y a su experiencia operativa, gategroup colabora con las principales aerolíneas del mundo para crear experiencias de viaje excepcionales. Para más información, visite www.gategroup.com.
SILEIA URECH
El último contrato se basa en más de 15 años de colaboración en múltiples aeropuertos internacionales. Consolida aún más la presencia de gategroup en mercados estratégicos de América y Europa, lo que refleja los sólidos cimientos y la confianza mutua establecidos entre ambas empresas.
Además de los 15 aeropuertos incluidos en esta ampliación, gategroup también presta apoyo a Aeroméxico en otros aeropuertos de todo el mundo, incluida la región de Asia-Pacífico.
Federico Germani, Chief Commercial Officer y Presidente para Latinoamérica y Asia Pacifico y Oriente Medio, de gategroup, afirmó: “Nuestra relación con Aeroméxico va más allá de las operaciones cotidianas. Se basa en la confianza, en unos objetivos comunes y en la ambición compartida de mejorar la experiencia a bordo. Este nuevo contrato de tres años, que abarca 15 destinos en todo el mundo, pone de relieve la solidez de nuestra colaboración y nuestro compromiso con la calidad culinaria, la fiabilidad y las soluciones innovadoras. Esperamos poder contribuir al desarrollo continuo de Aeroméxico aportando nuestra experiencia especializada en tres continentes”.
“En Aeroméxico, nos centramos en ofrecer a nuestros pasajeros la mejor experiencia a lo largo de todo su viaje, incluidos nuestros servicios a bordo. Nuestra colaboración con gategroup nos ha ayudado a situarnos a la vanguardia del servicio de comidas y bebidas, ofreciendo opciones de alta calidad que nos diferencian de nuestros competidores. Estamos seguros de que la renovación de esta colaboración nos permitirá seguir alcanzando este objetivo”, afirmó Andrés Castañeda Ochoa, Chief Customer and Digital Officer & EVP de Aeroméxico.
El acuerdo demuestra el compromiso continuo de ambas empresas por ofrecer una oferta a bordo refinada y unos estándares de rendimiento fiables en toda la red internacional de Aeroméxico.
Acerca de gategroup
gategroup es un proveedor líder a nivel mundial de productos y servicios de catering aéreo, venta a bordo y servicios de hospitalidad. Con sede en Zúrich, Suiza, la compañía presta servicio a millones de pasajeros a través de una red de casi 300 establecimientos en más de 68 países. Gracias a la innovación y a su experiencia operativa, gategroup colabora con las principales aerolíneas del mundo para crear experiencias de viaje excepcionales. Para más información, visite www.gategroup.com.
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